Que GNOME 2.x era mucho más personalizable que GNOME 3.x no es ningún secreto. GNOME 40 tampoco es que cambiara demasiado en este punto, pero sí introdujo, por ejemplo, unos gestos que cualquier usuario de KDE, cuando trabaja en un portátil o PC de torre con pantallas pequeñas, echa de menos. Si a eso le unimos que Canonical mete su propia personalización en Ubuntu, tenemos algo que se puede modificar, pero tirando mucho de terminal o instalando extensiones. Esto cambiará un poco en Ubuntu 22.04.

Cuando accedemos a los ajustes de la Daily Live de Ubuntu 22.04, de lo que más llama la atención es el apartado «Apariencia». Hasta 21.10 se podían hacer cambios, como pasar del tema del claro al oscuro o poner el panel en la parte inferior o derecha, pero pronto nos permitirá también cambiar el color de acento. Como podéis comprobar en la captura anterior, si elegimos, por ejemplo, el rojo veremos el fondo de las carpetas en rojo. También se pondrá en rojo el color de la tienda (Snap Store), y todo lo que tengamos seleccionado también pasará a ser rojo.

Ubuntu 22.04 llegará el 21 de abril con estas y otras novedades

Además de esto, si no queremos que el panel llegue de parte a parte, podremos convertirlo en un dock con una nueva opción que se incluirá «out of the box». Actualmente en inglés está activado por defecto el «modo panel», interruptor que si lo desactivamos pasa a verse como en la captura de cabecera (la posición del panel sigue siendo la izquierda si no lo cambiamos). También han cambiado la posición en donde aparece la carpeta personal en el escritorio, así como los nuevos iconos. En Impish Indri y anteriores todo aparecía en la parte superior izquierda, y a partir de Jammy Jellysifh aparecen bajo a la derecha, pero se puede cambiar.

Ubuntu 22.04 llegará el próximo 21 de abril, y aún no está claro si usará GNOME 41 o GNOME 42. Sí se espera que llegue con Linux 5.15, y que sea más personalizable como acabamos de explicar.