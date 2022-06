Recientemente he leído un artículo que asegura que nunca será el «año de Linux» por la fragmentación. Hay gente que le ha respondido de todo, unos dándole la razón, otros hablando de lo complicado que puede ser Linux… Pero yo me he quedado con esa palabra: fragmentación. El problema, según el autor del artículo, es que hay muchos escritorios diferentes, a lo que hay que sumar los gestores de paquetes, pero ¿es realmente la fragmentación el problema de Linux?

Yo soy de los que comentaría que no. Que si Windows es el sistema operativo más usado es simple y llanamente porque viene instalado por defecto en casi todos los ordenadores. macOS no puede ser la opción de muchos por el precio de sus equipos, pero el resto usa Windows porque «es lo que venía» y lo «normal». ¿Qué pasaría si Linux estuviera instalado por defecto en los ordenadores? ¿La gente iría corriendo a comprar una licencia de Windows e instalaría el sistema de Microsoft o se quedaría con lo que tiene? ¿Los desarrolladores cuidarían más a los usuarios de Linux o menos? La respuesta nos la da Android.

No lo olvidemos: Android está basado en Linux, y domina el mercado móvil

Android está basado en Linux. En los inicios de iOS y Android había cierta guerra, como si se tratara de rivales de un equipo de fútbol. Los usuarios de Android criticaban a los de iOS por pagar tanto por un teléfono, y los de iOS criticaban a los de Android hablando de la seguridad, el corto plazo de soporte y la fragmentación. Sí, habéis leído bien, fragmentación. Porque la fragmentación no es sólo que haya muchas opciones, sino también que hay mucho hardware diferente, por lo que era difícil que Android funcionara bien en todos los aparatos. Ese es uno de los motivos por los que los fabricantes meten mano al Android puro y lo modifican a su antojo.

Entonces, ¿por qué Linux sí es el rey del mambo en dispositivos móviles y no lo es en el escritorio? Parecido a lo que hizo Bill Gates con MS-DOS, Google permite que cualquiera pueda modificar Android y meterlo en su dispositivo móvil. El final de esta película es bien conocido: alrededor del 80% de móviles y tablets usan Android, y nosotros los compramos. Lo hacemos por precio y porque viene instalado en casi todos los teléfonos que no sean un iPhone. Así que, si un sistema operativo fragmentado domina en móviles y otro parecido no lo hace en el escritorio, hay que buscar otra explicación.

¿Cuantos televisores tienen Windows instalado por defecto? Cero. Las Smart TV suelen usar algo basado en Linux, y ahí también se domina por lo mismo: es lo que viene instalado, aunque también es cierto que los sistemas de los televisores no son fáciles de manipular. Todo apunta a una cosa: la mayoría usa lo que viene preinstalado, y en casi todos los ordenadores está Windows. Como con Android, si viniera instalado Ubuntu, la gente estaría acostumbrada a Ubuntu y sería eso lo que usarían, o esa es mi opinión.

¿Y con respecto a los diferentes tipos de paquetes?

Estamos un poco ante lo mismo. La mayoría de distribuciones Linux tiene una tienda de software, por lo que mucho se instalaría desde ahí. Además, no estaría cantando el mismo gallo si cientos de millones de personas usaran Linux. Los desarrolladores nos cuidarían más, y es probable que fuera Windows quien tuviera problemas para estar siquiera en el mercado. O esa es mi opinión.

¿En qué le afecta a la cuota de mercado de Android que cada fabricante le añada su interfaz? En nada. Todos se acostumbran, y lo mismo cuando cambian de marca. Lo importante es que está instalado y tiene acceso a la Google Play, y esa es la única pequeña diferencia con Linux de escritorio. Pero insisto, creo que todo sería muy diferente si Linux viniera instalado por defecto como Android. De hecho, la Google Play es lo que es porque los desarrolladores suben sus aplicaciones a una plataforma en donde puede haber muchas descargas. ¿No harían lo mismo para Linux? ¿Ni en versión snap, flatpak o AppImage?

Al final nunca lo sabremos. Las cosas están como están y Windows está en casi todos los PC, pero «Linux» domina en todas partes y cada Smart TV usa un sistema operativo diferente. Si viniera instalado por defecto, a lo mejor nunca leíamos algo como «este será el año de Windows» porque ni siquiera existiría. Quién sabe.