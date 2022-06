Cuando Canonical iba a lanzar Ubuntu 22.04 LTS, una de las novedades que prometían es que se activaría Wayland por defecto también en equipos con tarjetas gráficas NVIDIA. Poco antes del lanzamiento final dieron marcha atrás, y se cree que fue porque lo pidió la misma compañía de hardware. Más tarde dijeron que iban a hacer el controlador de código abierto, por lo que se puedría incluir en el kernel, y ahora han lanzado NVIDIA 515.48.07, el primero open source.

Para el que esté pensando en instalar el controlador manualmente, bueno, Linux no es Windows, y hacerlo no es tan sencillo como hacer doble clic en un ejecutable. Ya está disponible su código en GitHub, pero ahora son los desarrolladores los que tienen que ponerse manos a la obra para añadirlo a su software. Entre ellos se espera que estén Linus Torvalds y compañía, quienes deberían añadirlo al kernel más pronto que tarde.

NVIDIA 515.48.07 inicia el cambio

Hasta ahora, no han sido pocos los sistemas operativos basados en Linux que al ejecutarse en un equipo con tarjeta gráfica NVIDIA no han ido todo lo bien que se esperaba. Había tres opciones: la primera era usar los drivers de código abierto, con lo que se pierde compatibilidad y rendimiento en algunos escenarios; la segunda era instalarlos y tener problemas, algo que se nota especialmente en KDE/Plasma y desaconsejan usar en proyectos como Manjaro; en la tercera opción podía pasar que se instalaban y todo iba bien, pero no era lo más extendido.

Además del hecho de lanzar el controlador de código abierto, también se han introducido mejoras, como soporte para las extensiones de Vulkan VK_EXT_external_memory_dma_buf y VK_EXT_image_drm_format_modifier y se ha mejorado el rendimiento de las aplicaciones Vulkan y GLX que se ejecutan en Gamescope.

En cuanto a Ubuntu, que es lo que más interesa a muchos de nuestros lectores, no se ha mencionado nada concreto, pero acabamos de entrar en junio y quedan casi 5 meses para el lanzamiento de Ubuntu 21.10, por lo que es casi seguro que para ese momento ya lo hayan implementado en el kernel y ya se pueda usar Wayland por defecto en equipos con tarjetas NVIDIA.

Para más detalles, las notas de lanzamiento están disponibles en este enlace. El que quiera descargar el código puede hacerlo desde el siguiente botón.

Descargar NVIDIA 515.48.08