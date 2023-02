OBS Studio 29.1, llega solucionando algunos problemas en Linux y mas

Se dio a conocer el lanzamiento de la versión correctiva de OBS Studio 29.1, la cual llega solucionado diversos bloqueos, de los cuales en Linux, soluciona los problemas generados con el renderizado, problemas con Wayland y más.

Para quienes desconocen de este software, deben saber que es para transmisión, composición y grabación de video. El objetivo de desarrollo de OBS Studio es crear una versión gratuita de la aplicación Open Broadcaster Software que no esté vinculada a la plataforma Windows, sea compatible con OpenGL y sea extensible a través de complementos.

Principales novedades de OBS Studio 29.1

En esta versión correctiva que se presenta de OBS Studio 29.1 se corrigió el mensaje «NVIDIA AUDIO Effects SDK is obsolet» que aparecía en las propiedades del filtro de reducción de ruido cuando el SDK no estaba instalado, asi com tambien que se corrigió el bloqueo que podría ocurrir si usa los filtros de efectos de audio de NVIDIA y luego desinstala el SDK.

Otra de las correcciones realizadas y en relación con Linux, fue con el renderizado de software que no funcionaba correctamente, tambien se dio solución al error por el que anular el tema en Linux podía hacer que el programa no se iniciara, asi como tambien el error por el cual las capturas de Linux no funcionaban correctamente en X11 y la solución al bloqueo en Linux al usar Wayland y tratar de usar el cambio de escena automático.

Ademas de ello, tambien se corrigió el bloqueo al usar la cámara virtual como fuente OBS y cambiar la resolución del lienzo y se soluciono el error en el modo de salida ffmpeg personalizado donde RTMP forzaba ciertos codificadores.

De las demás correcciones realizadas en esta nueva versión:

Se corrigió un error en macOS donde la ventana de propiedades iba detrás de la ventana principal después de abrir un cuadro de diálogo de selección de archivos.

Se corrigió un error por el cual la configuración del codificador de perfil no se actualizaba correctamente al cambiar entre servicios que requieren un codificador diferente.

Se corrigieron los filtros de audio del expansor y del compresor ascendente que sonaban distorsionados

Se corrigió un error en el que la ventana/panel de estadísticas mostraba un cálculo de espacio en disco incorrecto al pausar las grabaciones.

Se corrigió un error en Windows donde la configuración «Forzar SDR» en la captura de ventana no aparecía

Se corrigió un error en macOS donde la cámara virtual aparecía en rojo.

Se corrigió un error por el que alfa no se mostraba correctamente al configurar OBS para usar el formato de color BGRA.

Se corrigió un bloqueo en el inicio cuando se minimizaba OBS.

Se corrigió un error por el cual los proyectores podían verse descoloridos al proyectar contenido SDR mientras se usaba una pantalla HDR.

Se corrigió un error en Windows donde las pantallas secundarias a veces no aparecían en las propiedades de captura de pantalla.

Finalmente si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Cómo instalar OBS Studio 29.1 en Ubuntu y derivados?

Para quienes estén interesados en poder instalar esta nueva versión de OBS en su sistema, podrán hacerlo siguiendo las instrucciones que compartimos a continuación.

Instalación de OBS Studio 29.1 desde Flatpak

De manera general para casi cualquier distribución de Linux actual, la instalación de este software puede ser realizado con ayuda de los paquetes de Flatpak. Solo deben contar con el soporte para instalar este tipo de paquetes.

En una terminal solo tienen que ejecutar el siguiente comando:

flatpak install flathub com.obsproject.Studio

En el caso de que ya cuenten con la aplicación instalada por este medio, pueden actualizarla ejecutando el siguiente comando:

flatpak update com.obsproject.Studio

Instalación de OBS Studio 29.1 desde Snap

Otro método general para realizar la instalación de esta aplicación es con ayuda de los paquetes de Snap. De igual forma que Flatpak, deben contar con el soporte para instalar este tipo de paquetes.

La instalación la vamos a realizar desde una terminal tecleando:

sudo snap install obs-studio

Hecha la instalación, ahora vamos a conectar los medios:

sudo snap connect obs-studio:camera

sudo snap connect obs-studio:removable-media

Instalación desde PPA

Para los que son usuarios de Ubuntu y derivados, pueden realizar la instalación de la aplicación añadiendo un repositorio al sistema.

Este lo añadimos tecleando:

sudo add-apt-repository ppa:obsproject/obs-studio sudo apt-get update

Y realizamos la instalación de la aplicación ejecutando

sudo apt-get install obs-studio sudo apt-get install ffmpeg