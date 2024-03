Obsidian es una alternativa a Notion que puedes usar localmente

Afortunadamente están apareciendo opciones de código abiertos a servicios en la nube privativos. Por ejemplo, Obsidian es una alternativa a Notion, el servicio de notas colaborativas más popular del momento.

Ya les había hablado en su momento de Notion cuando comenté la compatibilidad de Microsoft Loop en Linux. Loop también es un servicio en la nube, pero Obsidian se puede instalar en forma local.

¿Es Obsidian una alternativa a Notion de código abierto?

La verdad es que no podemos decir que lo sea. No hay indicaciones de donde descargar el código fuente ni de que licencia tiene, aunque muchos de los complementos si lo son. Pero, si no es un tema que te quite el sueño, se trata de una aplicación que no deberías perderte. Puedes usarla en tu equipo sin necesidad de pagar nada ni de registrarte, Aunque si buscas una licencia comercial deberás abonar 50 dólares anuales. Si quieres sincronización entre dispositivos deberás pagar 8 dólares mensuales y para publicar en la web,8. Puedes probar versiones anticipadas y apoyar a la comunidad por 25.

Comencemos diciendo que Obsidian es una aplicación de notas basadas en el lenguaje Markdown. Con Markdown podemos darle formatos al texto solo anteponiendo determinados caracteres a las palabras. Si fuera solo por eso, sería uno más de las decenas de aplicaciones que hacen lo mismo. Sin embargo, la cosa se pone interesante.



Es posible establecer conexiones entre las notas mediante enlaces (Al estilo de la Wikipedia) y verlas en forma gráfica como si fuera un mapa mental. El programa también nos permite exponer y organizar las notas en un tablero.

También se pueden agregar nuevos paneles (Arriba y abajo o lado a lado) La búsqueda y el reemplazo de las notas se puede hacer de forma gráfica. Podemos agregar etiquetas a las notas, combinar dos o más archivos y retitular notas. El panel de comandos no solo nos indica que podemos hacer (Pulsando sobre cada item) y sus atajos de teclado.

Otras características

Creación automática de tablas de contenidos: Una característica muy común en procesadores de textos que nos muestra las diferentes partes de una nota.

Modificación en forma automática de los enlaces cuando se renombra un documento.

La estructura de enlaces se mantiene al abrir las notas en otro editor Markdown.

Ingreso fácil de comandos utilizando la tecla / y el ratón.

Personalización de propiedades de las notas.

Ver estadísticas de las etiquetas y acceder a las notas que las tienen.

Agregar iconos para marcar partes del texto.

Determinar la ubicación de los archivos adjuntos.

Amplia selección de complementos.

Atajos de teclado

Abrir paleta de comandos CTRL + P

Crear una nueva nota CTRL + N

Eliminar un párrafo CTRL+D

Abrir vista de gráfico CTRL + G

Insertar enlace Markdown CTRL + K

Guardar un archivo CTRL + S

Ir a la pestaña siguiente CTRL + TAB o CTRL + Cursor abajo

Ir a la primera pestaña CTRL + 1

Ir a la última pestaña CTRL 1

Ir a la última pestaña CTRL 9

Ir a la pestaña anterior CTRL + SHIFT + TAB o CTRL + Cursor arriba.

Nueva pestaña CTRL + T

Navegar hacia adelante CTRL + ALT + Cursor derecha.

Navegar hacia atrás CTRL + ALT + Cursor izquierda

Abrir ajustes CTRL +

Cerrar la pestaña actual CTRL + W

Cerrar la ventana CTRL + SHIFT + W

Abrir nueva nota CTRL + N

Crear nota a la derecha CTRL + SHIFT + N

Buscar en todo los archivos CTRL + SHIFT + F

Abrir selector rápido CTRL + O

Abrir vista gráfica CTRL + G

Abrir paleta de comandos CTRL + P

instalación

Obsidian está disponible en formato AppimageDeb

Formato Snap sudo snap install obsidian --classic

Formato Flatpak flatpack install flathub md.obsidian.Obsidian

Existen muchas aplicaciones de notas para Linux, Basket de KDE y CherryTree para GNOME son algunas de las más populares. Ambas no tienen tantas prestaciones como Obsidian pero también su curva de aprendizaje es más chica.

¿Vale la pena Obsidian? depende del uso que le des, si buscas una herramienta sin demasiados accesorios para manejar mucha información de manera estructurada es una opción a tener en cuenta.

