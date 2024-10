Onefetch: Herramienta CLI de Fetch ideal para Desarrolladores Git

Ayer, viernes 18 de octubre de 2024, como de costumbre en muchas de las comunidades linuxeras dentro de las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, se celebró un nuevo y divertido Viernes de Escritorio. Y como ya es habitual, su servidor, que hoy les escribe, participo de forma pública en X (antes Twitter) y su canal/grupo personal de Telegram. Sin embargo, ayer me llamó mucho la atención una captura de pantalla compartida por un usuario de GNU/Linux que en su terminal no mostraba la información técnica de su hardware y sistema operativo, sino la información técnica de un repositorio Git que tenía instalado en su ordenador. Así que, luego de investigar, he conocido y probado la herramienta CLI de Fetch que hoy les vengo a compartir y enseñar, la cual se llama «Onefetch».

Además, este Fetch me parece una alternativa muy interesante, sobre todo para aquellos usuarios profesionales y autodidactas de Distros GNU/Linux que se dedican de forma constante a desarrollar programas y aplicaciones usando Git, y ven en la celebración de los Viernes de Escritorio una oportunidad de mostrarles a otros, un poco de información técnica sobre lo que desarrollan. A la par de evitar mostrar información sensible técnica de su ordenador. Así que sin más, a continuación, hoy abordaremos la información esencial sobre Onefetch para que lo pruebes y uses en caso de serte útil, necesario y hasta divertido.

Pfetch, Screenfetch, Neofetch y Fastfetch: Útiles herramientas CLI

Pero, antes de iniciar esta interesante y útil publicación sobre esta novedosa alternativa de herramienta CLI de Fetch llamada «Onefetch», la cual, además está disponible de forma gratuita para Linux y Windows, les recomendamos explorar la anterior publicación relacionada con muchas otras apps similares, al finalizar de leer esta:

De forma directa, breve y sencilla de entender, podemos describir a un programa o aplicación «Fecth» como aquellas cuya finalidad u objetivo es mostrar en las pantallas de los terminales un pequeño resumen informativo sobre las características técnicas actuales del ordenador y el sistema operativo donde se ejecuta. Por lo cual, suele ser muy usado para ser programado al ejecutarse los terminales (consolas) de los diferentes sistemas operativos, de manera tal de conocer de inmediato lo más esencial y vital para tener un diagnóstico rápido de donde vamos a trabajar.

Artículo relacionado: Pfetch, Screenfetch, Neofetch y Fastfetch: Útiles herramientas CLI

Onefetch: Una herramienta CLI de información de Git escrita en Rust

¿Qué es Onefetch?

Según el sitio web oficial de GitHub de «Onefetch», sus desarrolladores describen y promocionan con bastante detalle a dicha herramienta de la siguiente forma:

Onefetch es una herramienta de información Git de línea de comandos escrita en Rust que muestra información del proyecto y estadísticas de código para un repositorio Git local directamente en su terminal. La herramienta funciona sin conexión a internet. De manera predeterminada, la información del repositorio se muestra junto con el logotipo del lenguaje dominante, pero el mismo se puede configurar para usar una imagen específica, en terminales compatibles, una entrada de texto o nada en absoluto.

Además, es importante destacar que este programa es capaz de detectar automáticamente las licencias de código abierto de los desarrollos indicados y de proporcionar al usuario información valiosa como la distribución del código. También, sobre los cambios pendientes, el número de dependencias (por administrador de paquetes), los principales contribuyentes (por número de confirmaciones), el tamaño ocupado en disco, la fecha de creación, las líneas de código implementadas, entre otros relevantes datos.

Mientras que, en su sitio web oficial, solo indican y ofrecen información (en forma de vista previa ASCII) sobre todos los lenguajes de programación compatibles con dicha herramienta CLI. Sin embargo, y como es de esperarse, el mismo está disponible también sobre la Tienda de Software de Ubuntu, tanto para obtener información del proyecto como para su instalación.

¿Cómo instalarlo en Ubuntu, Debian y otras Distros GNU/Linux derivadas?

Tal como expresamos inmediatamente más arriba, «Onefetch» en Ubuntu puede instalarse fácil y rápidamente mediante la paquetería Snap. Sin embargo, el mismo puede instalarse fácilmente en otras Distros GNU/Linux basadas en Ubuntu y Debian con simplemente bajar el archivo instalador en formato .deb desde el siguiente enlace, o instalando el paquete utilizando el repositorio PPA oficial del desarrollador de la forma habitual:

sudo add-apt-repository ppa:o2sh/onefetch sudo apt-get update sudo apt-get install onefetch

En mi caso en particular, y ya que uso mi propio respin personal de MX Linux, he instalado «Onefetch» utilizando el repositorio PPA cambiando el repositorio Bookworm detectado por el repositorio Noble. Mientras que, para probar su efectividad, he descargado precisamente el repositorio Git de «Onefetch» para ver que tal funciona al ejecutarlo con la siguiente orden de comando:

onefetch /home/sysadmin/onefetch/

Siendo el resultado el siguiente:

Resumen

En resumen, ahora que ya conoces una herramienta CLI de Fetch más, pues esperamos que en caso de que seas un apasionado participante de los Viernes de Escritorio, uses de vez en cuando a «Onefetch». Para que a la par de divertirte participando, también aproveches de difundir la información técnica de algún proyecto Git en el que estés trabajando o en el que estés participando o simplemente quieras apoyar con difusión. Y si conoces alguna otra herramienta CLI de Fetch que aún no hallamos abordado, pues te invitamos a mencionarla vía comentarios, para abordarla en una futura publicación para el conocimiento y beneficio de todos nuestros lectores.

