Novedades de ONLYOFFICE Desktop Editors 9.2: Agente de IA y +

La Inteligencia Artificial desde hace muy pocos años se ha vuelto muy comercial, es decir, ha salido de los centros de investigación y desarrollo, y de los ámbitos científicos, universitarios y militares para funcionar sola o integrada en las más conocidas y utilizadas herramientas de software del mundo. Por ello, y tal como hemos mostrado en oportunidades anteriores, ahora la podemos utilizar a través de herramientas en línea o aplicaciones locales, como por ejemplo, sitios webs, navegadores web, aplicaciones de Chatbots, Editores de multimedia (video, audio e imágenes) y muchas otras más. Sin embargo, a nivel de herramientas ofimáticas (documentos) para GNU/Linux, esto todavía no ha llegado de la forma más apropiada u óptima, por lo menos en LibreOffice, que es la Suite Ofimática más conocida y usada en Ubuntu y otras Distros GNU/Linux y demás Sistemas Operativos BSD. Pero, dado que, ONLYOFFICE es una idónea alternativa a LibreOffice sobre Linux, hoy aprovecharemos para darte a conocer sobre las «novedades de ONLYOFFICE Desktop Editors 9.2» que ya viene integrando esta tecnología poco a poco, y en esta ocasión también trae novedades al respecto y de otros tipos.

Y teniendo en cuenta que, ya hemos hablado en muchas otras oportunidades sobre dicha Suite Ofimática, hoy no profundizaremos en detalles ya abordados y explicados. Sin embargo, para aquellos menos enterados sobre dicha herramienta de software, vale destacar brevemente que, ONLYOFFICE es una suite de ofimática de código abierto, gratuita y multiplataforma (Windows, macOS y Linux), que está distribuida bajo la licencia pública general GNU AFFERO, y está desarrollada por la empresa «Ascensio System SIA».

Pero, antes de dar a conocer las actuales, útiles e interesantes «novedades de su actual versión liberada llamada ONLYOFFICE Desktop Editors 9.2», les recomendamos explorar una anterior publicación relacionada con ONLYOFFICE, al finalizar de leer esta:

Actualmente, ONLYOFFICE es una de las mejores alternativas a considerar como reemplazo de LibreOffice, Office 365 y Google Docs, puesto que ofrece diferentes tipos de servicio orientado a todas las necesidades. Por ejemplo, ofrece una Edición de escritorio (Desktop edition) que cuenta con su con procesador de texto, hojas de cálculo, presentaciones, formularios rellenables y gestor de archivos PDF.

Novedades de ONLYOFFICE Desktop Editors 9.2: Ahora con un agente de IA y mucho más

ONLYOFFICE Desktop Editors 9.2: Novedades incluidas

Entre las características principales de la versión ONLYOFFICE Desktop Editors 9.2, según su anuncio oficial de lanzamiento, destacan brevemente algunas como:

Agente de IA para una mayor productividad;

Corrección gramatical y ortográfica mediante IA;

Atajos de teclado personalizables;

Redacción de PDF mejorada;

Grabación de macros;

Creación de formularios mejorada;

Compatibilidad con ARM64 para Windows 11.

Agente de IA para una mayor productividad

Mientras que, a nivel de su nuevo Agente IA integrado, vale destacar que ahora se pueden automatizar y ejecutar muchas operaciones o tareas en él, tales como:

Asistencia general : Con el objetivo de que el agente de IA pueda responder a nuestras preguntas, explicarnos conceptos, proporcionarnos información adicional, proponernos soluciones a determinados problemas, y ofrecernos asistencia y sugerencias de redacción.

: Con el objetivo de que el agente de IA pueda responder a nuestras preguntas, explicarnos conceptos, proporcionarnos información adicional, proponernos soluciones a determinados problemas, y ofrecernos asistencia y sugerencias de redacción. Gestión de archivos y documentos : Con el objetivo de que el agente de IA pueda generarnos nuevos archivos (documentos, presentaciones y formularios PDF rellenables), encuentrar y abrir archivos almacenados en nuestro equipo, enumerar los contenidos de nuestras carpetas (Documentos, Descargas, Escritorio, etc.), y permitirnos ver los archivos usados recientemente.

: Con el objetivo de que el agente de IA pueda generarnos nuevos archivos (documentos, presentaciones y formularios PDF rellenables), encuentrar y abrir archivos almacenados en nuestro equipo, enumerar los contenidos de nuestras carpetas (Documentos, Descargas, Escritorio, etc.), y permitirnos ver los archivos usados recientemente. Interacción con el contenido de los archivos : Con el objetivo de que el agente de IA pueda extraer y mostrarnos contenido de archivos en formato texto o HTML sin abrirlos en los editores ONLYOFFICE.

: Con el objetivo de que el agente de IA pueda extraer y mostrarnos contenido de archivos en formato texto o HTML sin abrirlos en los editores ONLYOFFICE. Análisis de documentos : Con el objetivo de que el agente de IA pueda identificar campos rellenables en formularios y documentos PDF, y comprender la estructura del documento.

: Con el objetivo de que el agente de IA pueda identificar campos rellenables en formularios y documentos PDF, y comprender la estructura del documento. Rellenado de formularios: Con el objetivo de que el agente de IA pueda completar automáticamente formularios rellenables con la información proporcionada y convertir rangos de fechas en fechas de inicio y fin específicas.

Nueva opción «MCP Servers» en los ajustes del agente de IA

Por último, vale destacar que en los ajustes del agente de IA también se encuentra la opción MCP Servers, que le permite a cualquier usuario, el poder configurar servidores MCP y usarlos dentro del agente para una experiencia más personalizada adaptada a tus tareas habituales.

Razón por la cual, cualquiera puede comenzar a usar agentes de IA en ONLYOFFICE Desktop Editors, eligiendo entre Anthropic, Ollama, OpenAI, TogetherAI y OpenRouter como proveedores de IA predefinidos. Lo cual, permite y facilita el poder usar modelos de IA basados en la nube, y también modelos locales desplegados en nuestro equipo con Ollama para una mejor seguridad y privacidad de datos.

Y en caso de que, desees saber más sobre el potencial de IA ya integrado en ONLYOFFICE, te invitamos a leer más en el siguiente enlace oficial: IA en ONLYOFFICE. Mientras que para su descarga y pruebas puedes acceder directamente a través del siguiente enlace «Enlace de descarga de ONLYOFFICE«. O para su examinación más profunda y técnica su Repositorio en GitHub.

Aún estando en la era de los bots, de las inteligencias artificiales y de los asistentes virtuales, la ofimática sigue siendo un aspecto importante dentro de un equipo informático. Por todo esto las distribuciones Gnu/Linux siempre ofrecen y dan importancia a su suite ofimática. Y Ubuntu no es una excepción.

Pantallazos de la nueva versión 9.2

Antes de mostrarte los pantallazos de esta nueva versión me permito comentarte que, en caso de que la descargues y pruebes, si dicha aplicación se muestra con una resolución inadecuada sobre tu monitor (pantalla) la solución más fácil es crear o editar su lanzador para modificar su orden de ejecución de la siguiente forma:

/usr/bin/onlyoffice-desktopeditors %U --force-scale=1

¿Buscas una alternativa gratuita y potente a las suites de ofimática tradicionales en tu equipo Ubuntu? ONLYOFFICE es una de las opciones más completas y compatibles para editar y colaborar en documentos, hojas de cálculo y presentaciones. Instalarlo en Ubuntu puede parecer complicado por la variedad de métodos y requisitos, pero con esta guía vas a descubrir cómo hacerlo paso a paso, tanto si buscas la versión para escritorio como si necesitas desplegar un servidor colaborativo profesional. ¡Te contamos cada método, sus requisitos y trucos útiles para que elijas el que más te conviene!

Resumen

En resumen, si aún eres de los usuarios de Linux que siempre ha usado LibreOffice o que nunca ha probado ONLYOFFICE, pues esperamos que esta pequeña y útil publicación sobre las «novedades más recientes de ONLYOFFICE Desktop Editors 9.2» te motive a conocer, probar y hasta adoptar la misma como una moderna e innovadora alternativa a tu actual y tradicional Suite Ofimática. Y lo mejor de todo, sin importar el sistema operativo (Windows, macOS o GNU/Linux) que estés usando. De forma tal, de que puedas disfrutar de todas sus bondades en materia de Inteligencia Artificial. Y en caso de que, conozcas o uses alguna Suite Ofimática con integración propia o de terceros en cuanto a Inteligencia Artificial, te invitamos a mencionarlas vía comentarios para el conocimiento y utilidad de todos nuestros fieles y frecuentes lectores del Linuxverso.

