OpenArena: Juego FPS de Linux para jugar para Quake III Arena

Hoy, para nuestra siguiente publicación de la serie de «Juegos FPS para Linux» les ofrecemos un interesante y divertido videojuego multiplataforma de antaño (tipo vieja escuela) llamado «Open Arena». El cual, nos permite de forma rápida y sencilla de poder disfrutar de divertidos y emocionantes momentos del juego Quake III Arena, tanto en modo individual como multijugador, sobre una red/LAN o Internet.

Y en caso de que seas muy joven o no conozcas/recuerdes mucho sobre esta versión del Juego FPS «Quake 3 Arena» original, vale destacar que este videojuego de la Saga Quake, es propiedad de la compañía Id Software, y fue lanzado en el año 1999 para ordenadores con el fin de explotar al máximo el uso de las capacidades multijugador y las posibilidades de diversión de las arenas de combate. Y su éxito fue total, ya que permitió un nuevo nivel de diversión basado en el combate despiadado contra una antigua raza alienígena, por medio de diversas armas y potenciadores sobre arenas góticas de alta tecnología.

Pero, antes de iniciar esta publicación sobre el juego FPS para Linux llamado «OpenArena», que aún es jugable de modo individual y multijugador, y de forma local y en red, les recomendamos explorar una anterior publicación relacionada de esta serie, al finalizar de leer esta:

OpenArena es un entretenido videojuego gratuito, de código abierto y multiplataforma (Linux, Windows y macOS) con sitio web oficial propio, que es descrito brevemente de la siguiente forma:

OpenArena es un FPS de combate a muerte producido por la comunidad y basado en la tecnología GPL idTech3, que además, incluye muchos modos de juegos compatibles, incluidos Free For All, Capture The Flag, Domination, Overload, Harvester y más. Y para su funcionamiento utiliza la API de gráficos OpenGL 1.x.