¿Cómo utilizar una VPN en Linux visualmente con OpenVPN GUI?

Si bien es cierto que, actualmente existen muchas aplicaciones de VPN privativas y comerciales que ofrecen excelentes y altamente funcionales características, prestaciones e interfaces gráficas (CLI y GUI), esto no suele ser lo mismo para las que son 100% libres y abiertas, y sobre todo, gratuitas. Por lo que, por lo general, quienes necesitamos de soluciones 100% gratuitas, solemos instalar, configurar y utilizar casi siempre mediante Terminal (CLI) a OpenVPN o cualquier otra similar. Pero, dado que hoy necesite con urgencia instalar una VPN sobre mi Distro MX Linux para realizar la instalación de una app cuyo repositorio estaba bloqueado desde mi país de origen, pues me di a la tarea de investigar sobre ello, y he conocido «una alternativa gráfica de app VPN para OpenVPN sobre Linux llamada OpenVPN GUI».

Y dado que, luego de probarla, me ha dejado satisfecho, ya que, no solamente me permite acceder a la VPN usada vía Navegador web, sino vía Terminal, pues hoy les traigo esta pequeña guía rápida para que conozcan a dicha app llamada OpenVPN GUI. Así que, si ya eres de los que usa archivos “.ovpn” para activar conexiones de redes privadas gratuitas y seguras vía CLI o a través de la interfaz gráfica de Network Manager, pues seguramente esta alternativa podría gustarte un poco más y usarla con frecuencia para ello.

OpenVPN es una herramienta de conectividad basada en software libre: SSL, VPN Virtual Private Network.

¿Cómo utilizar una VPN en Linux visualmente con OpenVPN GUI?

¿Qué es OpenVPN GUI?

No hay mucho que decir sobre la aplicación OpenVPN GUI, ya que al parecer es un pequeño desarrollo de un programador independiente. Y en su sitio oficial de GitHub no hay mayor información sobre dicha aplicación. Sin embargo, podríamos describirla de la siguiente forma:

OpenVPN GUI es una app de escritorio para el escritorio Linux y BSD desarrollada con el lenguaje de programación Python, la cual, es bastante pequeña y sencilla de utilizar a la hora de cumplir su único objetivo objetivo: Activar una conexión VPN configuradas dentro archivos “.ovpn”. De esta forma, obtenemos una vía alternativa y gráfica al uso de gestores de red como Network Manager.

Y en caso de que, no conozcas o recuerdes claramente que es OpenVPN, vale mencionar brevemente que la misma puede describirse de la siguiente forma:

OpenVPN es una herramienta de conectividad basada en software libre, SSL (Secure Sockets Layer), VPN Virtual Private Network (red virtual privada). Además, ofrece conectividad punto-a-punto con validación jerárquica de usuarios y host conectados remotamente. Resulta una muy buena opción en tecnologías Wi-Fi (redes inalámbricas IEEE 802.11) y soporta una amplia configuración, entre ellas balanceo de cargas.

Pasos para instalar OpenVPN GUI y activar una conexión VPN sobre un Escritorio Linux

Para instalar OpenVPN GUI debemos seguir los siguientes pasos:

Abrimos un Terminal y ejecutamos una a una las siguientes órdenes de comando: sudo apt install git xterm python3 openvpn pip install tk tkinterdnd2 git clone https://github.com/mugi789/OpenVPN-GUI/ cd OpenVPN-GUI chmod +x openvpn

En mi caso, luego cree un acceso directo dentro del menú de aplicaciones a OpenVPN GUI, para ejecutarla gráficamente también.

Mientras que, para activar y utilizar una conexión VPN provista (configurada) dentro de un archivo “.ovpn” debemos hacer lo siguiente, tal como se muestra en las siguientes imágenes:

Ejecutamos la app OpenVPN. Hacemos clic en “Abrir configuración” (Open Config) o en “Arrastrar y soltar” (Drag & Drop). Buscamos y seleccionamos nuestro archivo VPN de configuración (.ovpn). A continuación, esperamos que se muestre la conexión VPN activa. Lo cual, sabremos al ver el mensaje “Secuencia de inicialización completada” (Initialization Sequence Completed). Y cuando ya queramos o necesitemos cerrar la misma, solo tendremos que ejecutar el atajo de teclado “Ctrl + C” estando en la ventana de la aplicación “xterm” abierta.

Y por último, esta es la forma en que lo hacía anteriormente utilizando el Gestor de redes (Network Manager) del sistema operativo MX Linux con XFCE que uso.

Para instalar y conectar Ubuntu al servicio FinchVPN usando la GUI de Network Manager tenemos que instalar el complemento Gnome Network Manager para OpenVPN. Y por supuesto, también se instalarán los binarios de OpenVPN necesarios. Y en caso de que, las partes de Gnome Network Manager ya estén instaladas, deben reinstalarse forzosamente para que los componentes recién instalados se registren correctamente en el sistema. En resumen, para instalar todo lo necesario, tendremos que abrir una terminal (Ctrl+Alt+T) y escribir en ella: el siguiente comando: sudo apt-get install –reinstall network-manager network-manager-gnome network-manager-openvpn network-manager-openvpn-gnome

Resumen

En resumen, esperamos que esta nueva y útil guía rápida sobre «cómo utilizar una conexión VPN sobre Linux de forma gráfica instalando la app OpenVPN GUI» te sea útil, tanto para lograr dicho objetivo como para conocer un poco más sobre este poco conocido proyecto del Linuxverso. Y en caso de que, conozcas o uses otros proyectos similares de App VPN para el escritorio Linux / BSD que creas que valgan la pena conocer, difundir y apoyar dentro de nuestro creciente e inconmensurable Linuxverso, te invitamos a mencionarlos vía comentario para tenerlos en cuenta, para futuras publicaciones sobre esta categoría u ámbito de herramientas.

