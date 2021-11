OTA-20, ya disponible la última versión en basarse en Ubuntu 16.04

Hace justo una semana, UBports empezó a pedir a la comunidad que probaran la Release Candidate de la OTA-20 de Ubuntu Touch. Aunque no tenía mucha fe, sí tenía una mínima esperanza de que dijeran que estaría basada en Ubuntu 20.04, pero no. Ni la Release Candidate ni la versión estable anunciada hoy lo están. Como en la anterior entrega, Ubuntu Touch sigue basándose en Ubuntu 16.04, sin soporte desde abril de este año, aunque parece que será la última en hacerlo.

Todos los dispositivos que tengan instalado Ubuntu Touch deberían recibir esta OTA-20 desde los ajustes del sistema, todos menos los de PINE64. Y no, no es que los dispositivos de la piña (de pino) no vayan a recibir todas estas novedades; sencillamente usan una numeración diferente, pero también deberían recibirlas pronto los que esté usando el canal estable.

Novedades más destacadas de la OTA-20 de Ubuntu Touch

Soporte para el led de notificaciones para dispositivos con base Halium 9. Puede que algunos de los más nuevos no estén soportados.

Compatibilidad con las fuentes jemer y bengalí.

Posibilidad de configurar un sonido de notificaciones personalizado.

Nuevos dispositivos soportados para instalar el sistema operativo: Xiaomi Redmi 9 y 9 Prime (lancelot), Xiaomi Redmi Note 9 (merlin), Note 9 Pro (joyuese), Note 9 Pro Max (excalibur), Note 9S (curtana), Xiaomi Poco M2 Pro (gram) y Pixel 2 (walleye). Eso sí, el Pixel 2 tiene algunos problemas de duración de la batería, por lo que puede que no esté del todo preparado para ser un equipo de uso diario.

Se ha corregido una regresión que evitaba que los llamados promts de confianza aparecieran cuando una aplicación requería acceso a cierto hardware por primera vez, como el micro, el GPS, o la cámara.

Corregido un bug en su capa de CalDAV que impedía la sincronización con servidores que usaban el certificado Let’s Encrypt.

En lo que era un bug extraño, los usuarios del Vollaphone no podían rechazar una segunda llamada entrante sin terminar con la actual.

OTA-20 es la actualización más reciente de Ubuntu Touch y está apareciendo progresivamente en los ajustes de los diferentes dispositivos compatibles. Los usuarios de una PineTab o un PinePhone recibirán las novedades pronto, pero hay que recordar que la numeración será diferente. Si no pasa nada, la OTA-21 ya estará basada en Ubuntu 20.04. Y, dicho sea de paso, este es el motivo por el que las novedades de hoy son menos de lo que nos tienen acostumbrados.