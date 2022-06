Hace mucho tiempo que en UBports están mencionando a Focal Fossa. Ubuntu Touch está actualmente basado en el sistema operativo que Canonical lanzó en abril de 2016, y ya está un año sin soporte, pero todo tiene un motivo: quieren hacer las cosas bien. Así, hoy han lanzado la OTA-23, y su lista de novedades no es muy larga por eso mismo: se siguen corrigiendo e intentando mejorar lo existente, pero están con un ojo ya puesto en el futuro.

Con este lanzamiento se repite un poco la noticia publicada con la llegada de la OTA-22, el pasado febrero. No hay nada especialmente destacado que contar, más allá de que van corrigiendo los problemas que van encontrando en la versión de Ubuntu Touch actual. También han vuelto a mencionar que están trabajando el re-basar el sistema en Focal Fossa, la versión de Ubuntu lanzada en abril de 2020.

Novedades más destacadas de la OTA-23 de Ubuntu Touch

Leyendo la nota de lanzamiento, han facilitado una lista de los dispositivos soportados, y llama la atención que, si no se me ha pasado nada, no han añadido soporte para ninguno nuevo. Por lo tanto, sigue valiendo la lista publicada el pasado febrero. En cuanto a novedades, han destacado:

Soporte inicial para radios FM para los BQ E4.5, BQ E5 y Xiaomi Note 7 Pro. Se esperan más mejoras, pero no que funcione en otros dispositivos a corto plazo porque necesitan una puesta a punto en el kernel. Prometen que sí soportarán más teléfonos en el futuro.

Mejoras menores en la gestión de MMS en la aplicación de mensajes, y ya no se truncan los mensajes con símbolos típicos del lenguaje HTML.

Soporte para la decodificación de vídeo en la aplicación de reproducción multimedia en la JingPad A1.

Soporte para pantallas wireless.

Luz de fondo atenuada sutilmente.

Corrección de errores: Mejoras en las pantallas externas: la escala de los indicadores es ahora correcta en pantallas externas, el lanzador y el cajón de aplicaciones ya no desaparecen cuando se maneja con el ratón. La reproducción del sonido al entrar y salir del reposo se entrecortaba en algunos dispositivos. El WiFi molesta al usuario por contraseñas ya conocidas y crea nuevas conexiones aleatoriamente.



OTA-23 ya está disponible en el canal estable de Ubuntu Touch, por lo que ya se puede instalar desde el mismo dispositivo. El PinePhone y la PineTab reciben actualizaciones con otra numeración.