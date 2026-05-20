Pachtop: Monitor de sistema de código abierto y multiplataforma

Si algo apasiona a los usuarios avanzados de sistemas operativos GNU/Linux es poder contar con herramientas técnicas, que al igual que en Windows y macOS, les permitan fácil y agradablemente monitorizar el uso de los recursos físicos del ordenador, es decir, aplicaciones de Monitor de Recursos. Y si bien es cierto que la mayoría de los entornos de escritorio actuales traen bueno Monitores de recursos, los mismos no suelen tener una interfaz visual moderna y avanzada. Siendo un buen ejemplo de los mejores nativos, el Monitor de recursos de KDE y GNOME. Mientras que otros no nativas de entornos de escritorio son Mission Center, System Monitoring Center, SysMonTask, WSysMon y SysMon. Y en esta misma categoría hoy te presentamos una tan moderna, que aún se encuentra en plena etapa de desarrollo, y cuyo nombre es «Pachtop».

Pero, si lo tuyo es la consola o los ambientes CLI, déjame decirte que, existen fabulosas herramientas de este tipo como Bashtop que es una genial utilidad con la que podemos monitorizar los recursos del equipo desde la terminal, ya que nos muestra estadísticas para de la CPU, memoria, procesos en ejecución o el ancho de banda, por mencionar algunos ítems. Y BpyTOP que es un monitor de recursos está escrito en Python, y también muestra el uso y las estadísticas del procesador, la memoria, los discos, la red y los procesos cargados.

Mission Center: Un útil y alternativo monitor de tareas para Linux

Pero, antes de iniciar esta nueva, interesante y útil publicación sobre una nueva herramienta gráfica de Monitor de recursos más llamada «Pachtop», les recomendamos explorar nuestra anterior publicación relacionada sobre este tipo de aplicaciones técnicas, al finalizar de leer esta:

Mission Center es una herramienta de software para el monitoreo del uso de la CPU, Memoria, Disco, Red y GPU de su ordenador. Y dentro de sus muchas características vale la pena destacar algunas como que es capaz de monitorizar el uso de la CPU, de forma general o por subprocesos, mostrar la gestión del uso de RAM y la Swap instalada, y la gestión de la utilización del disco y las tasas de transferencia.

Pachtop: Monitor de sistema de código abierto y multiplataforma

¿Qué es Pachtop?

Según su desarrollador en su sitio web oficial, Pachtop es descrito breve y directamente de la siguiente forma:

Pachtop es un monitor de sistema bien moderno, que aún se encuentra actualmente en fase pre-alfa. Además, es muy ligero, de alto rendimiento, de código abierto, y capaz de proporcionar monitorización en tiempo real del rendimiento del sistema, monitorización de aplicaciones e información detallada del sistema.

Y entre sus características destacadas podemos mencionar algunas destacadas como:

Muestra información detallada del sistema operativo gestionado.

Está desarrollado con Rust y Tauri, y está distribuido con licencia de código abierto.

Es ligero (bajo consumo) y ofrece un rendimiento aceptable gracias a su desarrollo en Rust.

Ofrece monitorización en tiempo real y continua sobre el rendimiento del sistema operativo.

Es multiplataforma, y está disponible en macOS, Windows y Linux. Y próximamente estará disponible para Android e iOS.

Ofrece monitorización de aplicaciones, facilitando así la comparación del uso de recursos de las aplicaciones en ejecución.

Dato interesante sobre su desarrollo

Citando a su Desarrollador, vemos importante puntualizar lo siguiente:

La inspiración para Pachtop proviene principalmente del uso de Stacer, una solución integral de optimización y monitorización de sistemas. Si bien Pachtop aún no implementa ninguna funcionalidad de optimización de sistema, proporciona métricas e información más detalladas sobre el sistema. Quería crear una aplicación similar a Stacer, pero con una interfaz de usuario más moderna y un código base más robusto. También quería aprender Rust, y esta me pareció una buena oportunidad para hacerlo. Como habrás adivinado, Pachtop toma su nombre del legendario programa top de Linux que muestra información sobre el uso de la CPU y la memoria. Pachtop siempre será de código abierto y de uso gratuito. Explorar Repositorio GitHub

Descarga e instalación sobre sistemas operativos basados en Ubuntu, Debian y sus derivadas

Esta aplicación para Distribuciones GNU/Linux ofrece instaladores del tipo RPM (pachtop-1.2.0-1.x86_64.rpm), DEB (pachtop_1.2.0_amd64.deb) y AppImage (pachtop_1.2.0_amd64.AppImage). Por ello, hemos descargado y probado su versión en AppImage, y estas son las capturas de pantalla de la misma:

System Monitoring Center es una aplicación libre y abierta todo en uno para monitorizar las estadísticas de los recursos esenciales del sistema, eliminando la necesidad de utilizar diferentes herramientas. Es gratuita y multiplataforma (GNU/Linux, MacOS y Windows). Y con ella, los usuarios pueden ver los detalles del rendimiento del sistema y los detalles de uso del CPU, RAM, Disco, Red, GPU, Sensores, el uso e inicio del SO y más. Además, es una aplicación muy elegante basada en GTK3 y Python 3, la cual ofrece muchos datos de uso de los recursos bajo un diseño innovador.

Resumen

En resumen, «Pachtop» es una sencilla y pequeña herramienta de escritorio realmente útil y poderosa, que puede ser una alternativa idónea para las tradicionales aplicaciones gráficas nativas de Monitores de recursos o Monitores de sistemas de entornos de escritorios robustos como Plasma y GNOME. Y si bien es cierto que, aún está en estado «Alpha» de desarrollo, lo que ofrece realmente se muestra a un buen nivel. Así que, desde aquí le deseamos a este proyecto las mejores buenas vibras para que llegue a una exitosa etapa estable. Y en caso de que conozcas alguna otra herramienta gráfica similar a las mencionadas hoy aquí, te invitamos a mencionarla vía comentarios para el conocimiento y disfrute de toda nuestra Comunidad de lectores.

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