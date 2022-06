Pale Moon 31.1 ya fue liberado y estas son sus novedades

Se acaba de dar a conocer la liberación de la nueva versión de Pale Moon 31.1, versión en la cual se han realizado diversas correcciones de errores, mejoras y más.

Para quienes desconocen del navegador, deben saber que este es un Fork de la base de código de Firefox para proporcionar un mejor rendimiento, preservar la interfaz clásica, reducir al mínimo el consumo de memoria y proporcionar opciones de personalización adicionales.

El proyecto se adhiere a la organización clásica de la interfaz, sin cambiar a la interfaz Australis integrada en Firefox 29, y con la provisión de amplias posibilidades de personalización.

Los componentes remotos incluyen DRM, Social API, WebRTC, visor de PDF, Crash Reporter, código para recopilar estadísticas, controles parentales y personas con discapacidades. En comparación con Firefox, el navegador conserva la compatibilidad con la tecnología XUL y conserva la capacidad de utilizar tanto temas completos como ligeros.

Principales novedades de Pale Moon 31.1

En esta nueva versión de Pale Moon 31.1, podremos encontrar que se agregó y habilitó por defecto el motor de búsqueda Mojeek, que no depende de otros motores de búsqueda y no filtra el contenido presentado a los usuarios. A diferencia de DuckDuckGo, Mojeek no es un motor de metabúsqueda, mantiene su propio índice de búsqueda independiente y no utiliza índices de otros motores de búsqueda. La indexación de datos se admite en inglés, francés y alemán.

Otro de los cambios que se destaca, es el funcionamiento mejorado de los diálogos de selección de archivos en Windows.

Tambien se destaca el soporte restaurado para la propiedad gMultiProcessBrowser para mejorar la compatibilidad con los complementos de Firefox. Al mismo tiempo, el modo de procesamiento de contenido de multiprocesamiento aún está deshabilitado y la propiedad gMultiProcessBrowser siempre devuelve falso (se requiere compatibilidad con gMultiProcessBrowser para los complementos que definen el trabajo en modo de multiprocesamiento).

Por otra parte, la biblioteca NSS se ha actualizado a la versión 3.52.6, con lo cual a biblioteca NSS devolvió soporte para el modo FIPS, ademas el manejo de la memoria se ha mejorado en el motor de JavaScript y la capa de compatibilidad con el códec FFvpx se ha actualizado a la versión 4.2.7.

De los demás cambios que se estacan de esta nueva versión:

Compatibilidad mejorada con codificadores GIF animados.

Correcciones movidas para problemas de seguridad de los repositorios de Mozilla.

Se implementó un operador de asignación booleano «x ??= y «, que realiza una asignación solo si «x» es nulo o indefinido.

Correcciones y mejoras relacionadas con el soporte de aceleración de hardware.

Se corrigieron problemas en XPCOM que causaban bloqueos.

Se solucionó el problema con la visualización de información sobre herramientas grandes que no caben en el área visible.

Soporte mejorado para formatos multimedia. Para la reproducción de MP4 en Linux, se admiten las bibliotecas libavcodec 59 y FFmpeg 5.0.

Finalmente si estás interesado en poder conocer más al respecto sobre esta nueva versión, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Cómo instalar el navegador web Pale Moon en Ubuntu y derivados?

Para aquellos que estén interesados en poder instalar este navegador web en su distro, solo deberán abrir una terminal en tu sistema y teclear alguno de los siguientes comandos.

El navegador cuenta con repositorios para cada versión de Ubuntu que aun cuente con soporte actual. Y en esta nueva versión del navegador ya se cuenta con el soporte para Ubuntu 22.04. Solo deben añadir el repositorio e instalar tecleando los siguientes comandos:

echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/home:/stevenpusser/xUbuntu_22.04/ /' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/home:stevenpusser.list curl -fsSL https://download.opensuse.org/repositories/home:stevenpusser/xUbuntu_22.04/Release.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/home_stevenpusser.gpg > /dev/null sudo apt update sudo apt install palemoon

Ahora para usuarios que estén en la versión de Ubuntu 20.04 LTS ejecutan lo siguiente:

cho 'deb http://download.opensuse.org/repositories/home:/stevenpusser/xUbuntu_20.04/ /' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/home:stevenpusser.list curl -fsSL https://download.opensuse.org/repositories/home:stevenpusser/xUbuntu_20.04/Release.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/home_stevenpusser.gpg > /dev/null sudo apt update sudo apt install palemoon

Para quienes sean usuarios de Ubuntu 18.04 LTS van a ejecutar los siguientes comandos en la terminal:

echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/home:/stevenpusser/xUbuntu_18.04/ /' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/home:stevenpusser.list curl -fsSL https://download.opensuse.org/repositories/home:stevenpusser/xUbuntu_18.04/Release.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/home_stevenpusser.gpg > /dev/null sudo apt update sudo apt install palemoon