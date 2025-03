Ubuntu 25.04 llegará dentro de poco más de un mes, y lo hará, lo contrario no tendría sentido, con muchas novedades. Entre los cambios más destacados en cada iteración encontramos en kernel y el escritorio, y se espera que Plucky Puffin use Linux 6.14 y GNOME 48. Últimamente también están cambiando aplicaciones por defecto, y la siguiente versión contará con un nuevo visor de documentos: un Papers, actualmente en el círculo de GNOME, que es un fork de Evince con un desarrollo más activo.

Los usuarios que estén usando Ubuntu 25.04, bien sea de nativo — no recomendado en la mayoría de casos — como en una máquina virtual aún no habrán notado ningún cambio, pero lo harán pronto. Papers no está en las ISO de las Daily Build, ni tampoco se ha actualizado el paquete aún. Lo que está pasando es que el equipo de Ubuntu ya ha hecho algo más que tomar la decisión para el cambio; han enviado la petición para que surta efecto.

Papers es un fork mejor mantenido que Evince

Yo he descubierto esta noticia en OMG! Ubuntu!, en donde explican que si aún no se había dado el paso era porque se necesitaba el paquete paperwork antes de poder continuar. Ahora, el paquete ubuntu-meta, que actualmente está en -proposal, incluye el cambio, lo que se ha traducido en la eliminación de Evince e inclusión de Papers. Con todo esto, es cuestión de horas, o días a lo sumo, que lo veamos reflejado en nuestros Plucky Puffin, en mi caso en una máquina virtual.

Ahora bien, aunque Papers está mejor mantenido que Evince, el segundo aún tiene algunas ventajas. Por ejemplo, Papers necesita avanzar para poder mostrar vistas previas, y el archivo .desktop se tiene que actualizar para mostrar el nombre de la aplicación como visor de documentos en el cajón de apps.

En cualquier caso, Canonical sigue avanzando en el desarrollo de Ubuntu 25.04, que seguro que lo tiene todo bien atado antes de su lanzamiento oficial de abril.