Guía rápida 2025 sobre Penguins Eggs: ¡Crea hoy tu propia Distro!

En lo personal y como Profesional y Docente TI, tanto en el hogar como la oficina, utilizo desde hace 8 años la Distribución MX Linux debido a que desde que la conocí me ha encantado su herramienta de remasterizar mi sistema operativo instalado, tanto para uso personal como para redistribuir a otros en Comunidad, llamada MX Snapshot. Por ello, desde ese entonces, personalizo, optimizo y adecuado mi propio Respin MX no oficial llamado MilagrOS GNU/Linux, lo cual, como es la idea de tener una Distro propia, me ahorra mucho tiempo al instalarla, debido a que, una vez hecho ya tengo todo exactamente como lo quiero y necesito, y si acaso, solo necesito actualizarla utilizando los paquetes desde sus repositorios bases.

Y precisamente estos beneficios son la razón pura y dura, por lo que existen no solamente muchas Distribuciones GNU/Linux madres y derivadas diversas, sino Respines personalizados distintos hechos por muchas personas, grupos, comunidades y organizaciones. Por lo que, si tu actual Distro GNU/Linux o BSD actualmente no cuenta con una herramienta propia para ello como MX Snapshot, hoy te daremos a conocer nuevamente a «Penguins Eggs», pero a más detalles para que aprendas a crear hoy tu propia Distro, es decir, en pleno año 2025 y más.

Penguins Eggs: Una app para remasterizar y redistribuir tu Distro

Pero, antes de iniciar esta nueva y segunda publicación sobre la herramienta de remasterización llamada «Penguins Eggs», les recomendamos explorar nuestra anterior publicación relacionada con este mismo interesante proyecto de Linuxverso dado a conocer hace mucho ya, al finalizar de leer esta:

Anteriormente, por aquí en Ubunlog abordamos brevemente sobre dicha herramienta de software, tal como lo hemos hecho con otras aplicaciones similares como «Cubic», la cual, es específica para Ubuntu, Mint, Debian y sus derivadas/compatibles. Por lo que si necesitas profundizar sobre ambas, más específicamente qué son y cuáles son sus características más destacadas, te invitamos a explorar dichas sendas publicaciones más adelante. Ya que aquí, nos centraremos un poco más en lo técnico, es decir, en su empleo para generar un archivo ISO instalable y redistribuible de tu actual Distro GNU/Linux.

¿Qué es Penguins Eggs?: Breve recordatorio

«Penguins Eggs» es una herramienta de terminal (consola) que permite remasterizar un sistema operativo GNU/Linux y redistribuirlo como imágenes en vivo, especialmente sobre memorias USB o vía PXE. Su objetivo principal es crear dichos archivos de imágenes ISO, logrando la eliminación total de los datos innecesarios y los usuarios del sistema operativo ya instalado. Sin embargo, también permite remasterizar el sistema operativo, incluyendo los datos y las cuentas de los usuarios actuales. Adicionalmente, tambien permite instalar fácilmente el sistema operativo en vivo resultante, tanto usando el instalador Calamares como su propio instalador interno, llamado TUI Krill. Y, en caso de ser necesario, puede programar una instalación desatendida para mayor rapidez y seguridad.

Adicionalmente, es importante detallar que este proyecto posee un fácil instalador multidistro (Get Eggs) para su rápida y sencilla instalación en diversas Distros (AlmaLinux, Alpine Linux, Arch Linux, Debian, Devuan, Fedora, Linux Mint, Manjaro, Openmamba, OpenSUSE, Rocky Linux y Ubuntu), y es capaz mediante su funcionalidad llamada Guardarropa (Wardrobe) de crear o usar scripts (YAML y Bash) para cambiar de una versión «desnuda», es decir, con solo una interfaz CLI, a «usarlo» con una interfaz gráfica (GUI) completa o con configuraciones de servidor.

Y también, que la aplicación gráfica llamada Hacedor de huevos (Eggs Maker) evita el implementar el relativamente complejo procedimiento CLI, ideal para aquellos que no son usuarios avanzados o profesionales TI.

Guía rápida de uso sobre esta herramienta de remasterización

Siguiendo el procedimiento oficial de instalación y uso, estos son los pantallazos de los pasos a seguir con sus respectivas aclaraciones:

Instalación y empleo mediante Git

git clone https://github.com/pieroproietti/get-eggs cd get-eggs sudo ./get-eggs.sh

sudo eggs calamares --install

Actualización del sistema operativo y limpieza inicial de la herramienta

sudo apt update sudo apt full-upgrade sudo eggs tools clean

Nota: También se recomienda el uso de cualquier otra herramienta de software de limpieza del sistema operativo, como por ejemplo Bleachbit, para mantener al mínimo el tamaño futuro de la ISO a crear y su uso universal sin data o configuraciones personales.

Creación de ISO con configuración predeterminada (Prueba inicial)

Nota: El comando «eggs love -n» ejecuta en segundo plano la orden de comando: «eggs produce –pendrive,–addons,adapt,–nointeractive». Y para todos los casos de uso, téngase en cuenta que el sistema de archivos creado para generar las imágenes ISO y estas últimas se encuentran en la ruta /home/eggs/ , dentro y fuera de carpetas ocultas « /home/eggs/.mnt « + « /home/eggs/.overlay «, y tienen configurado lo siguiente: usuario live con contraseña evolution . Pero, esta configuración y otros parámetros más pueden ser cambiados con el comando «eggs dad», tal como se muestra en algunas imágenes finales.

Conocer más sobre el uso de la herramienta

eggs mom : Interfaz gráfica para explorar los comandos

man eggs : Manual completo siempre disponible

Descarga e Instalación de app GUI para Penguins Eggs CLI: Eggs Maker

Instalación y empleo mediante paquetes Debs

sudo apt install ./Descargas/penguins-eggs_25.8.10-1_amd64.deb

sudo apt install ./Descargas/eggsmaker-25.7.12_amd64.deb

Modificación de la configuración predeterminada de Penguins Eggs

sudo eggs dad

Ejemplo de creación de imagen ISO con nuevos parámetros para discos CD/DVD/BR

sudo eggs produce --basename "nombre_archivo_iso" --max

Nota: Téngase en cuenta que, dependiendo de la versión de Penguins Eggs descargada y utilizada, podrían darse errores o dificultades diferentes. Por ejemplo, y en mi caso personal, la última versión disponible de dicha herramienta no soporta la creación de imágenes ISO mayores a 4.7 GB, debido a que, no existe la anterior opción de --udf o -U . Otra fue, que la Interfaz gráfica (Eggs Maker) ya no funciona correctamente con dicha última versión de Penguins Eggs.

¡Pronto haremos una Guía rápida actualizada sobre Cubic!

Cubic (Custom Ubuntu ISO Creator) es una aplicación de interfaz gráfica de usuario cuyo objetivo es poder crear una imagen de autoarranque de un sistema Ubuntu Live (ISO) personalizado. Su desarrollo esta bien activo hoy en día, y ofrece muchas opciones para crear fácilmente una imagen live de Ubuntu, Mint y sus derivadas. Además, ofrece un entorno de chroot mediante una línea de comandos integrada desde donde podremos realizar todas las personalizaciones, como instalar nuevos paquetes, Kernels, agregar más fondos de pantalla, agregar archivos y carpetas, y más. Sin embargo, se debe tener en claro que, a diferencia de otras herramientas como MX Snapshot, Penguins Eggs, Pinguy Builder, Remastersys y Refracta; solo crea una imágen live personalizada desde una ISO de Ubuntu, y no de un sistema operativo instalado actualmente en funcionamiento.

Resumen

En resumen, y sin duda alguna, «Penguins Eggs» es una grandiosa y efectiva herramienta universal de remasterización de Distros GNU/Linux, la cual, actualmente es usada por muchos alrededor del mundo por muchos entusiastas del Linuxverso que necesitan y emplean la misma para generar sus propios sistemas operativos personalizados y optimizados para cubrir sus propias necesidades de software y requerimientos de hardware, o las de su grupo comunidad u organización. Por ello, esperamos que esta nueva publicación les permita y apoye a seguir creciendo y recibiendo apoyo para su desarrollo en pro de todos en el Linuxverso. Y en caso de que, conozcas algún proyecto del Linuxverso similar a este o digno de ser conocido por todos nosotros en el vasto y creciente Linuxverso, te invitamos a mencionarlo en los comentarios para una probable y futura publicación.

Por último, recuerda compartir con otros esta útil y divertida publicación, y visitar el inicio de nuestro «sitio web» en español u otros idiomas (agregando al final de la URL 2 letras, por ejemplo: ar, de, en, fr, ja, pt y ru, entre muchas otras). Además, te invitamos a unirte a nuestro Canal oficial de Telegram para leer y compartir más noticias, guías y tutoriales de nuestra web.