Ya estamos en fin de semana, y eso, además de significar que vamos a tener más tiempo libre, también significa que hay novedades recién salidas del horno en el mundo GNOME (y en KDE). En el artículo de lo que ha pasado del 24 de febrero al 3 de marzo tenemos un par que creo que destacan: una es una nueva versión de Phosh, a la espera de que GNOME lance su propuesta para móviles, el «GNOME Mobile» más popular. La otra es una aplicación más que ha entrado en el círculo del proyecto.

También ha habido tiempo y espacio para presentar otras aplicaciones, como Sticky Notes, una aplicación para dejar post-it por la pantalla que, siendo sincero, forma parte de un tipo de aplicaciones que nunca me han gustado en parte porque me ensucian el escritorio. Las manías no las curan os médicos. A continuación tenéis la lista de novedades de lo que ha pasado esta última semana en GNOME.

Esta semana en GNOME

GNOME Builder permite ahora elegir una instalación favorita flatpak para usarla al instalar nuevas SDKs y extensiones SDK. Esta instalación debe incluir algo remoto que proporcione el FlatpakRef necesario para su uso.

Chess Clock, un reloj para llevar el tiempo de las partidas de ajedrez, ha añadido soporte para Bronstein Delay y Simple Delay, dos modalidades de tiempo que se usan en el ajedrez y que, siendo sincero, me ha chivado ChatGPT a través de You.com. Estos métodos hacen que el tiempo de un jugador no aumente si se hacen movimientos rápidos.

Elastic se ha unido al GNOME Circle. Es una aplicación para crear animaciones de resorte.

Esta semana ha llegado Conjure, una aplicación gtk4/libadwaita que permite manipular imágenes haciendo algunas operaciones de transformaciones y filtros. Las modificaciones se hacen por ImageMagick y se usa Wand de Python.

Ya está disponible Sticky Notes, o Notas Adhesivas en español. Es una aplicación simple que usa libadwaita y permite crear notas rápidamente. Las notas pueden contener texto con algo de formato, como negritas y cursiva, y se pueden usar hasta ocho colores para separarlas por categorías. Está disponible en Flathub.

Live Captions ha estado mejorando su código y se ha actualizado con nuevas funciones: La ventana se puede ahora mantener automáticamente encima de X11 o en Wayland si se tiene el script para la extensión de GNOME o KWin. Soporte para hardware discreto que puede reducir la precisión. Nueva ventana de historial y posibilidad de exportarlo.

Tube Converter v2023.3.0-beta1 es la primera beta en usar la nueva reescritura en C#, pero sigue usando yt-dlp y ffmpeg en su backend. En cualquier caso, la aplicación tiene una arquitectura mucho más estable y limpia, lo que permite descargas más rápidas y menos cierres y bloqueos. Que esté en C# también permite que se pueda usar en Windows. Entre el resto de novedades que incluye esta beta, tenemos: Añadido un indicador del progreso/velocidad de descarga. Se ha sustituido el botón de la vista del log por un botón de abrir la carpeta de guardado cuando una descarga se ha realizado con éxito y un botón para volver a intentarlo si hay algún error. Rediseñadas las filas de descargas para que queden mejor en pantallas estrechas. Corregida una congelación de la interfaz cuando hay descargas en progreso.



Esta semana se ha lanzado Phosh 0.25.0, y entre sus novedades más destacadas tenemos un nuevo complemento para configurar las preferencias de emergencia, y se han refinado los ajustes rápidos:

Denaro v2023.2.2 ha incluido muchos retoques en su interfaz de usuario, y tienen planes de entrar en el círculo de GNOME. Entre los cambios introducidos, tenemos: Nuevo icono. Varias mejoras a nivel de experiencia de usuario (UX). Se han actualizado y añadido traducciones.



Se ha terminado la guía del port para GNOME Shell 44.

Las extensiones Weather O’Clock y Auto Activities son compatibles ahora con GNOME Shell 44. En ambos casos hay retoques estéticos.

Entre otras novedades de miscelanea, se han traducido muchas aplicaciones por defecto de GNOME al Indio.

Y esto ha sido todo esta semana en GNOME.

Imágenes y contenido: TWIG.