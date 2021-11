Plasma 5.23.3 llega corrigiendo fallos en Wayland y de todo un poco

A mediados de octubre, KDE cumplió 25 años. Dos días antes, en martes, era cuando tocaba lanzar una nueva versión de su famoso entorno gráfico, pero decidieron retrasar este lanzamiento dos días para que coincidiera con el día exacto del aniversario. No en vano, la v5.23 de Plasma recibió la etiqueta de la Edición del 25 aniversario. Introdujo novedades, y una de las más destacadas era un nuevo tema por defecto, pero, como en todo lanzamiento, también había errores que corregir. Hoy, el calendario estaba marcado por una actualización de punto, un Plasma 5.23.3 que ya ha sido anunciado.

Aunque aún quedan dos actualizaciones de punto para que esta serie llegue al final de su ciclo de vida, sorprende un poco en Plasma 5.23.3 hayan corregido tantos fallos. Seis de ellos van destinados a mejorar Wayland, el servidor gráfico del futuro que ya es parte del presente en escritorios como GNOME, aunque aún hay cosas que no funcionan como deberían. De ser así no habría tantos problemas para grabar la pantalla y la sesión Live de Ubuntu no se abriría en X11. Aunque lo cierto es que no todo es culpa de Wayland, como demuestra uno de los bugs de la siguiente lista que ha mejorado las cosas en el navegador web Firefox.

Algunas de las novedades de Plasma 5.23.3

El applet Plasma Networks ahora permite conectarse con éxito a un servidor OpenVPN con un certificado .p12 protegido por una frase de paso.

En la sesión de Plasma Wayland: Apagar y volver a encender un monitor externo ya no hace que Plasma se bloquee. Al pasar por encima del applet del Reloj Digital para que muestre su información sobre herramientas, ya no se cuelga Plasma. La animación de mostrar/ocultar de un panel configurado en modo de ocultación automática ahora funciona. Pegar contenido arbitrario del portapapeles en un archivo ahora funciona.

Se ha corregido un caso en el que el lanzamiento del Monitor del Sistema podía provocar el bloqueo del proceso ksgrd_network_helper.

El efecto/widget/botón Minimizar todo ahora recuerda qué ventana estaba activa y se asegura de que esa ventana acabe en la parte superior al restaurar todas las ventanas minimizadas.

El cambio de un widget de panel a uno alternativo utilizando la ventana emergente «Alternativas…» ya no reordena los widgets.

El cambio entre escritorios virtuales cuando hay ventanas maximizadas ya no hace que el panel parpadee, especialmente cuando se utiliza un esquema de color oscuro o un tema de Plasma.

La función «anillos de enfoque grandes» de Plasma 5.24 se ha trasladado a Plasma 5.23, ya que resuelve una serie de errores y problemas relacionados con el enfoque y ha demostrado ser estable hasta ahora.

Hacer clic con el botón derecho del ratón en el icono de la bandeja del sistema de una aplicación GTK ya no hace que se desate el infierno.

Los elementos del escritorio con emblemas en la esquina inferior derecha (como el emblema «Soy un enlace simbólico») ya no muestran dos emblemas de tamaño ligeramente diferente, uno apilado sobre el otro.

La aplicación de cualquier cambio en la página del teclado de Preferencias del sistema ya no restablece la configuración del bloqueo numérico a su valor predeterminado.

El botón de retroceso en la cabecera de la columna de subcategorías de Preferencias del Sistema ahora se puede activar con una pantalla táctil y un lápiz óptico.

En la sesión de Plasma Wayland, Firefox ahora responde mejor a los archivos arrastrados y soltados.

En la sesión de Plasma Wayland, la animación de ocultación automática del panel ahora funciona correctamente.

Ya disponible su código

Plasma 5.23.3 ha sido anunciado hace escasos minutos, lo que significa que su código ya está disponible para que los desarrolladores empiecen a trabajar con él. KDE neon, el sistema operativo que más controla el proyecto KDE, lo recibirá esta misma tarde, si no lo ha recibido ya, y un poco después llegará al repositorio Backports de KDE. Las distribuciones Rolling Release lo recibirán en los próximos días.