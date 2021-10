Está claro que hoy era un día que teníamos marcado en el calendario porque Canonical tenía que lanzar la familia Impish Indri, pero creo que hay algo más importante que celebrar. Y no, no estoy diciendo que una nueva versión de Ubuntu no sea una noticia importante, sino que hoy hace justo 25 años que KDE empezó a dar sus primeros pasos. Quizá tuvo una infancia más tranquila, pero no todo era un camino de rosas hasta hace menos tiempo, y ahora, con Plasma 5.23, las cosas siguen mejorando.

KDE suele lanzar las nuevas versiones de su entorno gráfico en martes, pero Plasma 5.23 ha llegado hoy jueves para que la fecha coincida con el 14 de octubre, el cumpleaños de KDE. Hace más de 24 horas que están celebrando el acontecimiento, con diseños gráficos o una lista de 25 cosas que podríamos hacer para ayudar a KDE, pero la noticia que nos trae por aquí es el lanzamiento oficial de Plasma 5.23.

Novedades más destacadas de Plasma 5.23

Mejoras en Breeze, es decir, un nuevo tema con muchos componentes rediseñados.

Kickoff con mejoras que van de las estéticas a las de rendimiento.

El widget del portapapeles puede guardar hasta 20 elementos, entre otras novedades.

Mejorada la interfaz para configurar algunos ajustes del sistema.

Muchas mejoras en Wayland.

Diseños de pantalla consistentes en configuraciones de múltiples monitores entre las sesiones de X11 y Wayland.

Al cambiar al modo tablet, los iconos de la bandeja del sistema aumentan su tamaño para facilitar las cosas usando los dedos.

La interfaz para mostrar notificaciones ahora soporta copiar texto al portapapeles con Ctrl + C.

El subprograma con la implementación del menú global se parece más a un menú normal.

Se ha añadido la capacidad de cambiar rápidamente entre los perfiles de energía entre el de ahorro de energía, el de alto rendimiento equilibrado.

En el monitor del sistema y los widgets para mostrar el estado de los sensores, se proporciona la visualización del indicador de carga promedio.

El subprograma de control de volumen ahora separa aplicaciones que reproducen y graban sonido.

Se ha añadido visualización de detalles extra sobre la red actual en el widget de control de conexión de red.

Añadida la capacidad de configurar manualmente la velocidad para la conexión Ethernet y deshabilitar IPv6.

Se ha añadido soporte para protocolos extra y configuraciones de autenticación para conexiones a través de OpenVPN.

En cuanto a cuándo estará disponible, lo único seguro es que el lanzamiento ya es oficial. También que el primer sistema en recibir todas las actualizaciones será KDE neon, seguido de los que sigan el modelo de desarrollo Rolling Release. Teniendo en cuenta que depende de Qt 5.15, como Plasma 5.22, llegará a Kubuntu + Backports PPA pronto.