Plasma 5.25.1 llega con la primera tanda de correcciones, y no son pocas

Tal y como nos tienen acostumbrados, sólo una semana después de una nueva versión de Plasma se lanza la primera actualización de punto. Parece que en una semana se pueden descubrir pocos bugs, pero es tiempo más que suficiente para que aparezcan algunos. Y en Plasma 5.25.1, que acaba de ser lanzado, se han corregido, quizá, más de lo que es habitual. Pero eso no significa que haya sido un mal lanzamiento, ya que 5.24 parecía estar en muy buena forma y se fueron descubriendo los bugs más adelante.

Como siempre, KDE ha publicado varios enlaces sobre este lanzamiento. Los más importantes son en donde anuncian su llegada y en donde facilitan la lista de cambios. Son muchas las correcciones, y ya nos pudimos hacer una idea durante el fin de semana, cuando Nate Graham publicaba su artículo semanal y veíamos que muchos de los cambios terminaban con «Plasma 5.25.1». La lista de novedades que hay a continuación no es una oficial, sino cambios que el propio Graham nos adelantó el pasado sábado.

Algunas de las novedades de Plasma 5.25.1

Ya no es posible intentar (y fracasar) eliminar los temas de la pantalla de inicio de sesión de SDDM instalados por la distribución en la página «Pantalla de inicio de sesión (SDDM)» de Preferencias del sistema; ahora sólo se pueden eliminar los temas de SDDM descargados por el usuario, al igual que en otras páginas similares.

Las pantallas externas vuelven a funcionar correctamente con configuraciones multi-GPU.

El brillo de la pantalla ya no está atascado en el 30% para las personas con pantallas de portátiles que declaran un valor de brillo máximo lo suficientemente alto como para causar un desbordamiento de enteros cuando se multiplica utilizando enteros de 32 bits.

Se ha corregido una forma común en la que KWin podía bloquearse cuando la configuración de la pantalla cambiaba.

Preferencias del sistema ya no se bloquea cuando se intenta instalar un tema del cursor desde un archivo de tema local, en lugar de la ventana del descargador.

El cambio de escritorio ya no deja a veces ventanas visibles como fantasmas en raras circunstancias.

Se puede volver a arrastrar ventanas individuales de un escritorio a otro en el efecto Rejilla del escritorio.

Se ha corregido una pérdida de memoria en Klipper, el servicio de portapapeles de Plasma.

Los deslizadores con temática de brisa ya no presentan fallos visuales cuando se utiliza un lenguaje de derecha a izquierda.

La activación de los efectos Vista General, Presentar ventanas y Rejilla del escritorio con un gesto del panel táctil ahora debería ser más suave y no presentar saltos o tartamudeo.

Tintar las barras de título con el color de acento activo ya no aplica el color equivocado a las barras de título de las ventanas inactivas.

Los iconos de la bandeja del sistema ya no se escalan de forma extraña cuando la altura del panel se establece en ciertos números impares.

Mientras una ventana de pantalla completa está enfocada, el efecto de «resaltado de bordes» de KWin ya no se muestra cuando se mueve el cursor cerca de un borde de la pantalla con un panel auto-oculto que no aparecería de todos modos porque mostrar los paneles auto-ocultos está desactivado mientras una ventana de pantalla completa tiene el foco.

En la sesión de Plasma Wayland, los vídeos vistos en la última versión de la aplicación MPV ya no aparecerán con un pequeño borde transparente alrededor.

Plasma 5.25.1 ha sido anunciado hace unos instantes. Para la mayoría de distribuciones, eso significa que ya está disponible en forma de código, pero para KDE neon significa que llegará esta misma tarde, si no lo ha hecho ya. Al repositorio Backports de KDE suele llegar pronto, no esperan a una actualización de punto como sí lo hacen con sus aplicaciones, pero no sabremos si añaden los nuevos paquetes hasta que lo confirmen, confirmación que debería llegar esta tarde. En cuanto a otras distribuciones que no tengan que ver directamente con KDE, Plasma 5.25.1 estará disponible dependiendo de su filosofía y modelo de desarrollo.