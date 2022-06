Hoy es un día importante para los usuarios de KDE. Hace unos instantes han hecho oficial el lanzamiento de Plasma 5.25, una nueva actualización mayor que introduce muchas mejoras. De entre todas ellas, yo destacaría dos: una es la nueva vista general a la que se puede acceder haciendo el gesto de la pinza con cuatro dedos en el panel táctil, siempre y cuando estemos usando Wayland. La otra es el panel inferior flotante, un efecto que le da un toque visual diferente al panel al que estamos acostumbrados.

Además, se han introducido muchas mejoras para Wayland, lo que se espera que sea el futuro en cualquier distribución Linux, pero aún no es el presente en KDE. Existe, se puede usar, pero, por lo menos en mi caso, mi portátil no se apaga, por lo que tienen que mejorar. Cuando pueda instalar Plasma 5.25 volveré a intentarlo con Wayland, ya que en general parece funcionar mejor, pero cositas como que no se apague del todo me hacen ir a lo seguro y terminar usando la sesión X11.

Novedades más destacadas de Plasma 5.25

Nuevos gestos en paneles y pantallas táctiles: Hacer la pinza con cuatro dedos abre la vista general. Deslizar con tres dedos en cualquier dirección cambia entre escritorios virtuales. Deslizando hacia abajo con cuatro dedos abre las ventanas presentes. Deslizar cuatro dedos hacia arriba activa la rejilla de escritorios.

Posibilidad de sincronizar el color de acento con el fondo de pantalla. Con fondos dinámicos a modo de diapositivas, el color se actualiza a cada cambio.

Nuevo modo táctil (Touch Mode). El gestor de tareas y la bandeja del sistema se hacen más grande en este modo, y las barras de título son más altas.

Paneles flotantes que añaden un margen alrededor de los mismos.

Efectos de batido para animar las transiciones.

La página de configuración del tema global permite elegir qué partes aplicar para que podamos aplicar sólo las partes de un tema global que más nos gusten.

La página de aplicaciones de Discover ha sido rediseñada y te ofrece enlaces a la documentación y al sitio web de la aplicación, además de mostrar a qué recursos del sistema tiene acceso.

Si nos equivocamos con la contraseña, las pantallas de bloqueo e inicio de sesión se agitan, dando una señal visual para que lo intentemos de nuevo.

La página de configuración de KWin Scripts ha sido reescrita para facilitar la gestión de los scripts del gestor de ventanas.

Los paneles de Plasma ahora pueden ser navegados con el teclado, y se pueden asignar atajos personalizados para enfocar paneles individuales.

Con las teclas META (Windows) y Alt , al presionar la P iremos navegando sobre nuestros paneles y sus widgets con las teclas de navegación. También se puede hacer esto con clic derecho sobre un panel y seleccionar el modo de edición.

Ya disponible su código

Plasma 5.25 ha sido anunciado hace unos instantes, y eso significa que ya está disponible su código. Pronto, si no lo ha hecho ya, llegará a KDE neon, el sistema operativo propio del proyecto, y más tarde debería llegar a Kubuntu + Backports PPA. Al resto de distribuciones llegará dependiendo de su modelo de desarrollo. Por ejemplo, Arch Linux lo recibirá pronto, mientras que otras tardarán meses en añadir los paquetes de Plasma 5.25 a sus repositorios oficiales. Se use lo que se use, yo recomiendo esperar, o como mucho añadir el repositorio Backports de KDE en los sistemas compatibles.