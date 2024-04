KDE ha lanzado hoy Plasma 6.0.4. Hubo un fallo en su página de horarios en el que decía que debería llegar el «martes 15 de abril», pero o era martes o 15 de abril; ambas no. Ahora las dudas ya están resueltas, y se ha impuesto la lógica. Estos lanzamientos suelen llegar en martes y en martes se ha producido el de Plasma 6.0.4. Lo que le pasó a quien rellena los horarios es algo que a mí me ocurre constantemente y nunca ha pasado nada malo.

Pero la noticia de hoy es el lanzamiento, no si había o no había un fallo. Plasma 6.0.4 es la cuarta actualización de mantenimiento de esta serie y ha llegado tres semanas después de la anterior. Entre sus novedades, muchas correcciones de errores, demasiadas si tenemos en cuenta lo bien que había llegado según la teoría, no tantas si lo que valoramos es que han pasado 21 días desde Plasma 6.0.3. Lo que tenéis a continuación es una lista con algunas de las mejoras realizadas.

Novedades en Plasma 6.0.4

Se ha corregido un problema que podía hacer que Discover se bloqueara al iniciarse en determinadas circunstancias.

En la sesión Plasma X11, la página de rejilla en el efecto Vista General ahora se puede cerrar usando el mismo atajo de teclado (Meta+G por defecto) que se usó para abrirla.

Discover es ahora también más rápido a la hora de mostrar información sobre grandes actualizaciones offline.

Ahora se pueden seleccionar múltiples fondos de pantalla en el diálogo «añadir nuevo fondo de pantalla» de Plasma.

Se ha corregido un conjunto de bloqueos relacionados en Plasma que parecen haber sido un sutil efecto secundario de la reciente corrección para hacer que las aplicaciones de la cuadrícula de favoritos de Kickoff desaparezcan inmediatamente al desinstalarlas.

Se ha corregido otro caso en el que Plasma podía bloquearse al conectar una nueva pantalla.

Arreglado un raro fallo de Plasma que podía ocurrir al hacer clic en ciertos iconos de la Bandeja del Sistema.

Se ha corregido un caso en el que Spectacle podía bloquearse tras finalizar una grabación de pantalla cuando se utilizaba determinado hardware de GPU.

Se ha corregido un error que impedía cerrar la sesión en los 60 segundos siguientes al inicio de la misma cuando se utilizaba el proceso de inicio de Plasma habilitado por el sistema.

Se ha corregido un problema que provocaba que al pulsar con dos dedos sobre el panel táctil en el administrador de tareas no se abriera un menú contextual con cierto hardware de panel táctil, digamos, «menos que premium».

Contribución al endurecimiento del código para cuatro fallos adicionales detectados por el sistema automático de informes de fallos de KDE.

Se ha corregido la localización incorrecta de la información sobre la fecha en la información sobre herramientas de varios widgets de reloj.

En el widget tradicional del Gestor de Tareas de Plasma, el umbral para mostrar cualquier texto es ahora más pequeño, por lo que verás texto más a menudo incluso con anchos de tarea relativamente reducidos.

Plasma ya no se bloquea cuando cerramos la notificación que da la oportunidad de deshacer la eliminación de un widget Icono.

Los diálogos de fuentes modales en Plasma 6 son ahora feos, pero al menos vuelven a funcionar; el anterior enfoque de estilo provocaba que acabaran siendo no interactivos y se ha revertido por ahora a la espera de una solución mejor.

Discover vuelve a mostrar todo lo que hay instalado en su página «Instalado», no sólo un surtido de paquetes que dependían de la distribución que estuvieras usando.

Al desplazarse hacia abajo en una categoría de aplicaciones en Kickoff y luego cambiar de categoría, los elementos aleatorios de la categoría anterior ya no aparecen a veces inadecuadamente en la nueva página.

En Wayland, el cuadro de diálogo de selección de color ya no devuelve colores incorrectos cuando se aplica un perfil ICC a la pantalla.

Se ha corregido un extraño problema por el que los elementos de las ventanas emergentes de la vista de carpetas del modo de vista de lista de Plasma en un panel sólo podían resaltarse al mover el cursor hacia abajo, en lugar de hacia arriba.

Se ha corregido un error que permitía, en determinadas circunstancias, arrastrar una ventana completamente fuera de la pantalla.

En Wayland, el menú del portapapeles que aparece al pulsar Meta+V ya no pasa por debajo de las ventanas configuradas para estar siempre arriba.

En el efecto de vista general de KWin, las miniaturas de los escritorios virtuales inactivos ahora están activas, no estáticas.

Plasma 6.0.4 ha sido anunciado hace unos instantes, y eso significa que ya está disponible su código. El primero en recibirlo será KDE neon, seguido de las distribuciones Linux con modelo de desarrollo Rolling Release. A las demás llegará en un plazo que dependerá de sus propias filosofías.