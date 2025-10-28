KDE ha anunciado hace unos instantes Plasma 6.5.1, lo que es la primera actualización de mantenimiento de la serie que lanzó su primera estable hace tan sólo siete días. Lo importante llegó el día 21, con cambios como las esquinas más redondeadas en el tema Breeze, más mejoras en Wayland y en el soporte para enlaces flatpak+https (si se usa Discover), y ahora le llega el turno a los parches que mejorarán el rendimiento y la usabilidad.

Entre las novedades más destacadas, se puede mencionar que ahora es posible arrastrar artículos fuera de la rejilla de favoritos en el menú de inicio sin que eso reordene por accidente los elementos, se ha mejorado la opción que permite a los fondos de pantalla cambiar entre el modo claro y oscuro o se han mejorado las notificaciones de progreso para que no avisen a los usuarios para que vean más detalles cuando sólo hay un elemento disponible.

Otras novedades de Plasma 6.5.1

Otras novedades incluyen:

Mejorados los bordes en menús de aplicaciones GTK 3.

Se ha mejorado la gestión de los enlaces geo://.

Spectacle ha corregido el error que hacía que apareciera una línea extra de pixeles debajo de las barras de título de las ventanas.

Se han corregido varios problemas en la página del escritorio remoto en Preferencias del Sistema.

Corregidas dos regresiones que causaban que KWin tuviera cierres inesperados.

Plasma 6.5.1 ha sido anunciado hace unos instantes, lo que significa que los desarrolladores ya pueden hacerse con su código. Pronto llegará a las distribuciones Linux Rolling Release más rápidas, como Arch Linux, y más adelante lo hará a otras. Kubuntu 25.10 se quedará en Plasma 6.4, siempre y cuando no se añada el repositorio Backports de KDE.

La próxima semana llegará Plasma 6.5.2 corrigiendo más fallos. La punto-tres lo hará dos semanas después de la punto-dos y las posteriores siguiendo la serie Fibonacci hasta un total de seis.