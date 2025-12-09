KDE vuelve a la carga con una nueva revisión de su entorno de escritorio y lo hace pisando fuerte. Plasma 6.5.4 ya está disponible como actualización de mantenimiento, una versión que no revoluciona la experiencia, pero que se centra en limar asperezas, reforzar la estabilidad y pulir todas las novedades que llegaron con Plasma 6.5. Si ya estabas cómodo con la versión anterior, esta edición viene a hacer exactamente lo mismo… pero mejor.

Después de casi tres décadas de desarrollo, la base de Plasma es sólida como una roca y muy difícil de tumbar. La rama 6.5 se ha construido sobre esa base priorizando la usabilidad, el rendimiento y pequeños toques de diseño que marcan la diferencia en el día a día: desde el portapapeles hasta las redes Wi-Fi, pasando por Discover, KRunner, HDR o la integración con Wayland. Vamos a desgranar con calma todo lo que trae Plasma 6.5 y cómo 6.5.4 termina de redondearlo.

Plasma 6.5.4: una actualización de mantenimiento muy recomendable

Antes de entrar al detalle de las funciones, conviene aclararlo: Plasma 6.5.4 es la segunda actualización correctiva de la serie 6.5. No introduce grandes cambios de interfaz, sino que corrige errores, mejora traducciones, pule detalles gráficos y reduce aún más la probabilidad de que algo falle en tu escritorio.

En KDE son muy conscientes de que ningún software está libre de bugs. Por eso, en cada ciclo de desarrollo establecen un calendario de lanzamientos con varias versiones de mantenimiento, espaciadas en el tiempo (siguiendo una cadencia muy regular, casi de “serie de Fibonacci” en fechas). Cada una de estas revisiones llega para solucionar fallos detectados por usuarios y desarrolladores, sin tocar las características que ya funcionaban correctamente.

Si usas Plasma 6.5 en tu distribución, actualizar a 6.5.4 es prácticamente obligatorio: no rompe nada, no cambia el flujo de trabajo al que estás acostumbrado y sólo añade más estabilidad. Es la típica actualización que quieres tener en una máquina de trabajo o en el ordenador de un familiar al que no quieres andar rescatando cada dos por tres.

Un escritorio más pulido, moderno y cómodo

Desde el punto de vista visual, Plasma 6.5 ha apostado por un diseño ligeramente más redondeado y suave. Las ventanas que utilizan la decoración Breeze ahora lucen esquinas inferiores redondeadas, lo que da un aspecto mucho más actual y coherente con las tendencias de diseño de otros sistemas. No es un cambio radical, pero sí uno de esos detalles que se notan cuando pasas unas horas delante de la pantalla.

También hay un trabajo importante en la parte de impresión. Plasma es capaz ahora de mostrar los niveles de tinta en impresoras compatibles, de forma que no te pille por sorpresa un cartucho vacío justo cuando vas a imprimir algo urgente. El sistema centraliza esta información para que no dependas sólo de las herramientas específicas del fabricante.

En accesibilidad, la cosa también mejora. Se ha añadido un filtro de escala de grises dentro de los ajustes de corrección de daltonismo, muy útil tanto para personas con problemas de visión como para diseñadores o creadores de contenido que quieran ver su interfaz sin distracciones de color. Esta opción se combina con otros filtros pensados para diferentes tipos de daltonismo.

Otra pieza importante del rompecabezas visual es la nueva herramienta de configuración inicial del sistema, pensada especialmente para equipos que lleguen con Plasma preinstalado. Este asistente permite, en el primer arranque, dejar ajustados varios parámetros clave del entorno, simplificando la vida a fabricantes y a usuarios que no quieren perder tiempo navegando por menús complejos nada más encender el ordenador.

Usabilidad al detalle: bandeja, sonido, portapapeles y más novedades de Plasma 6.5.4

En KDE han decidido dedicar buena parte de Plasma 6.5 a algo que a menudo se pasa por alto: la usabilidad cotidiana de elementos pequeños pero clave. La bandeja del sistema, las notificaciones, el sonido o los widgets reciben mejoras que, juntas, hacen el escritorio mucho más agradable.

Por ejemplo, cuando activas el modo No molestar y te pierdes algunas notificaciones, ahora Plasma muestra un aviso claro indicándote que hubo mensajes ocultos, junto a un botón para verlos directamente. Así se evita la sensación de que algo se ha perdido en el limbo.

En el terreno del audio, se han introducido varios cambios sensatos. Por un lado, cuando activas la opción de “Elevar volumen máximo” durante demasiado tiempo, Plasma te avisa de que podrías estar poniendo en riesgo tus altavoces o tus oídos. Además, si el sistema estaba silenciado, cualquier ajuste de volumen vuelve a activar el sonido en todos los dispositivos de reproducción, evitando el clásico “subo volumen pero no se oye nada porque seguía en mute”.

El comportamiento del micrófono también se ha unificado. Ahora, al usar la tecla dedicada de silenciar micrófono o el atajo Meta+Mute se silencian todos los micrófonos disponibles, no sólo el que estaba activo. Esto hace que el comportamiento sea consistente entre entrada y salida de audio, y es especialmente útil en videollamadas o conferencias.

El widget de discos y dispositivos también se hace más flexible. Es posible montar unidades sin necesidad de verificarlas o revisarlas previamente, algo práctico cuando sabes lo que estás haciendo y quieres ahorrar unos segundos, por ejemplo, con discos externos que usas a menudo.

En cuanto al Bluetooth, el asistente ha recibido un pequeño pero agradecido retoque: deja de mostrar por defecto dispositivos sin nombre, reduciendo el ruido visual y facilitando que te centres en los aparatos que de verdad te interesa emparejar.

Redes, Wi‑Fi y VPN: más claridad y más integración en Plasma 6.5.4

La página de “Wi‑Fi y redes” en las Preferencias del sistema se ha rediseñado para ser mucho más útil. Ahora muestra directamente las redes inalámbricas detectadas y te permite conectarte a ellas desde ahí, sin necesidad de depender sólo del applet de la bandeja. Es una forma más clara de gestionar redes, especialmente en portátiles.

El widget de redes también recibe varios toques de calidad. Cuando compartes el código QR de una red Wi‑Fi, Plasma muestra también la contraseña en texto, de forma que la persona a la que se la pasas puede escribirla manualmente si lo necesita. Además, al pulsar en “Conectar” sobre una red, se cierran automáticamente los campos de contraseña abiertos para otras redes, evitando líos y pantallas llenas de formularios simultáneos.

Otra mejora sutil: el widget de redes muestra mensajes de estado más claros, del tipo “buscando redes inalámbricas” o “red desactivada”. Esta información ayuda bastante a entender qué está haciendo el sistema cuando parece que “no pasa nada”.

En el ámbito corporativo, Plasma 6.5 suma soporte para VPNs FortiGate directamente desde las herramientas de red de KDE, lo que facilita mucho la conexión a redes de trabajo que utilizan este tipo de soluciones. Además, en los escritorios remotos, ya no hace falta crear cuentas adicionales: ahora puedes iniciar sesión con tu usuario existente y se sincroniza automáticamente el portapapeles entre cliente y servidor, haciendo la experiencia mucho más natural.

Wayland, HDR y mejoras en ventanas

Wayland continúa consolidándose como la sesión recomendada de Plasma, y esta versión sigue empujando en esa dirección. KWin, el gestor de ventanas, ha refinado la curva de mapeo de tonos para contenido HDR, logrando una representación mucho más agradable y precisa en monitores compatibles. Esto es especialmente interesante para quienes consumen contenido multimedia de alta gama o trabajan con imagen y vídeo.

Plasma 6.5 también incorpora compatibilidad experimental con el protocolo Wayland “imagen sobre imagen” (sub‑surface o similares para PiP), lo que abre la puerta a que navegadores como Firefox puedan por fin mostrar ventanas flotantes de “Picture‑in‑Picture” que se mantengan correctamente por encima de otras ventanas de manera automática y con menos parches específicos.

Otra novedad en Wayland es el seguimiento del punto de inserción de texto dentro del efecto de zoom. Esto permite que cuando utilices el zoom global por accesibilidad puedas saber de forma más precisa en qué lugar estás escribiendo, mejorando mucho la experiencia para personas con baja visión.

Además, se ha acelerado el efecto de apertura de ventanas en Wayland, haciéndolo más rápido y fluido. Se reducen pequeñas latencias que, aunque no son críticas, sí se notan en la sensación general de respuesta del escritorio.

Escritorios virtuales, KRunner y widgets más inteligentes en Plasma 6.5.4

Los escritorios virtuales también reciben mimos bajo Wayland. Ahora puedes reorganizar su orden directamente desde el widget Paginador, arrastrando y soltando para colocarlos como más te convenga. Si cambias el orden desde la cuadrícula del efecto “Vista general”, ese orden se refleja igualmente en el widget, manteniendo todo sincronizado.

KRunner, el lanzador y buscador universal de Plasma, da un salto importante en inteligencia. Ha adoptado una búsqueda difusa para encontrar aplicaciones y resultados: incluso si te equivocas al teclear el nombre de un programa, es muy probable que lo localice igualmente. Además, el orden de los resultados se ha afinado para que lo que más usas aparezca antes, y los resultados comienzan a mostrarse desde el primer carácter que escribes, lo que hace que se sienta notablemente más rápido.

El clásico widget de Notas adhesivas (Sticky Notes) también se renueva. Ahora permite reducir su tamaño mucho más, ideal si quieres tener recordatorios discretos en un panel. El color de fondo se puede cambiar desde el menú contextual y, si eliges la opción de transparencia, el fondo de color desaparece completamente, quedando una nota integrada casi con el propio panel.

En la configuración del fondo de escritorio, se ha mejorado la gestión de presentaciones. Ahora puedes pulsar sobre cualquier imagen de la cuadrícula para activar o desactivar su inclusión en la rotación, y es posible pasar a la imagen anterior o siguiente mediante atajos de teclado, facilitando mucho la exploración rápida de fondos.

Para los jugadores, Plasma añade en las Preferencias del sistema una página de “Mando de juego” con información relevante sobre los controladores conectados, lo que te permite verificar que todo está correctamente detectado y configurado sin recurrir a herramientas externas.

Portapapeles Klipper: favoritos por fin y mejoras en el flujo

Uno de los deseos más antiguos de la comunidad se ha cumplido. Klipper, el gestor del portapapeles de Plasma, permite ahora marcar elementos como favoritos para que se conserven de forma permanente y no desaparezcan de la lista cuando se vayan añadiendo nuevas entradas.

Esta característica llevaba más de veinte años en la lista de peticiones, y por fin llega con Plasma 6.5. Es especialmente útil si sueles reutilizar con frecuencia comandos, fragmentos de texto o direcciones. Puedes fijar esos elementos con un “pin” y tenerlos siempre a mano, aunque copies decenas de cosas nuevas después.

Este cambio se integra con el resto de mejoras de usabilidad del escritorio: hace que el flujo de copiar y pegar sea mucho más potente y que no tengas que guardar en un archivo aparte aquello que sabes que vas a reutilizar muchas veces.

Descubrir, instalar y actualizar software con más inteligencia

Discover, el centro de software de KDE, también se pone las pilas. Una de las novedades más prácticas es que ahora entiende direcciones del tipo “flatpak+https://URL”. Esto significa que, por ejemplo, al pulsar en un botón de “Instalar” en Flathub en la web, Discover se abre automáticamente con la aplicación correspondiente lista para ser instalada. Esto hace que sea muy cómodo buscar apps en el navegador y dejarlas instaladas con un par de clics.

Además, Discover ha ganado la capacidad de mostrar e instalar controladores de hardware directamente desde los repositorios de la distribución, siempre que el sistema operativo soporte esta funcionalidad. De este modo puedes gestionar drivers gráficos, de red u otros componentes sin tener que irte a la consola ni a herramientas específicas.

Otra pequeña mejora de calidad de vida: ahora puedes escribir reseñas en aplicaciones que todavía no tienen valoraciones previas. Esto ayuda a nutrir más rápidamente la base de opiniones y facilita que otros usuarios sepan si una app merece la pena incluso en etapas tempranas.

En el ámbito de la integración visual, la fuente Monospace configurada en el sistema se sincroniza automáticamente con las aplicaciones GTK. Con ello se consigue que editores de texto, terminales y otros programas no KDE mantengan una tipografía coherente, reduciendo el choque estético entre entornos.

Permisos, accesibilidad y Flatpak bajo control

Plasma 6.5 incorpora una reorganización importante en la configuración de privacidad y permisos. La antigua página de permisos de Flatpak se ha transformado en una página general de “Permisos de aplicaciones”, donde puedes ver y ajustar qué capacidades tiene cada programa: hacer capturas de pantalla, aceptar sesiones de control remoto, acceder a determinados recursos, etc.

En el caso de las aplicaciones empaquetadas como Flatpak, aparece un botón específico para abrir los permisos detallados de Flatpak desde esa misma página, con lo que todo queda centralizado y es mucho más fácil de gestionar sin andar saltando entre herramientas.

En materia de accesibilidad, hay varias mejoras muy concretas pero importantes. Por ejemplo, el lector de pantalla Orca es capaz ahora de anunciar los cambios en el estado del bloqueo de mayúsculas, algo fundamental para personas ciegas o con baja visión que necesitan saber en todo momento si están escribiendo en mayúsculas o minúsculas.

Los lectores de pantalla también reciben descripciones más precisas en las secciones de Atajos de teclado e Inicio automático de las Preferencias del sistema, haciendo que navegar por esos apartados sea más comprensible para quienes dependen de tecnologías de asistencia.

Transiciones automáticas de tema y ajustes visuales adicionales

Una de las funciones que más llaman la atención en Plasma 6.5 es el cambio automático entre tema claro y oscuro según la hora del día. Puedes configurarlo tanto de forma manual, estableciendo horarios específicos, como automática, dejando que el sistema detecte tu ubicación y calcule amanecer y atardecer.

Esta automatización te permite, por ejemplo, usar un tema claro durante el día y uno oscuro por la noche, reduciendo la fatiga visual en entornos con poca luz. Incluso es posible seleccionar temas concretos para cada franja, como un perfil intermedio tipo “crepúsculo” que mezcla elementos claros y oscuros.

Además de esto, se han introducido ajustes visuales en menús y elementos de interfaz, como bordes suavemente redondeados y pequeños refinamientos en animaciones, que contribuyen a que todo se perciba más cohesionado.

Paneles, widgets y nuevas opciones de interacción en Plasma 6.5.4

Los paneles de Plasma también reciben novedades pensadas para usuarios avanzados. Ahora pueden desplazarse cuando están llenos de elementos, lo que es especialmente útil si te gusta tener muchos widgets, accesos directos o iconos fijados sin que se amontonen.

Las barras laterales de aplicaciones como Discover o Monitor del sistema se pueden redimensionar libremente, de forma que puedes dedicar más espacio a las secciones que más te importan y reducir el tamaño de la navegación si necesitas ver más contenido de un solo vistazo.

El widget meteorológico, por su parte, ha mejorado su comportamiento tras suspensiones. Ahora obtiene los datos de forma inmediata al volver del modo de suspensión, evitando que se quede mostrando información obsoleta durante unos minutos.

También se ha cuidado la interacción con tabletas gráficas y dispositivos similares. Plasma permite configurar anillos y diales táctiles en tabletas de dibujo, lo que resulta clave para artistas digitales que dependen de estas funciones para ajustar zoom, tamaño de pincel u otras acciones sin soltar el lápiz.

Rendimiento, color y compatibilidad interna en Plasma 6.5.4

Por debajo del capó hay numerosas optimizaciones menos visibles pero igual de importantes. Se han introducido mejoras de rendimiento en KWin al reproducir vídeo, reduciendo pequeños tirones o bloqueos en determinadas configuraciones y ofreciendo una experiencia más suave.

En la gestión del color, se han hecho ajustes específicos para monitores HDR, de forma que Plasma gestione mejor los perfiles de color y ofrezca una representación más fiel tanto en aplicaciones de KDE como en programas de terceros que aprovechen estas capacidades.

También se han afinado aspectos como la detección de pantallas duplicadas y la calibración del volumen del tema de sonido “Océano”, que ahora suena más equilibrado en comparación con otros efectos del sistema.

Aplicaciones del ecosistema KDE y entorno general

Plasma 6.5.4 no vive aislado: llega acompañado de novedades en muchas aplicaciones del ecosistema KDE. Por ejemplo, digiKam 8.8 ha sido portado a Qt 6.10.0, lo que mejora el rendimiento y la estabilidad. Ofrece un control de etiquetas mucho más potente, con jerarquías y exportación/importación en texto, usa automáticamente el perfil de color del monitor y suma nuevas herramientas como un desenfoque progresivo del fondo de las fotos.

El cliente XMPP Kaidan 0.13 incorpora soporte multicuenta, marcado de mensajes, almacenamiento seguro de contraseñas y reenvío, mientras que el reproductor de vídeo Haruna 1.6 mejora la gestión de listas y opciones de reproducción y ajusta detalles del manejo del ratón para que el control sea más preciso.

En el terreno creativo, Krita añade soporte HDR en Wayland, algo que se complementa muy bien con las mejoras HDR de KWin. También aparece KRetro, una interfaz gráfica en Kirigami para Libreto, pensada como una especie de “piedra de Rosetta” de emuladores, válida tanto para escritorio como para móviles o pantallas grandes cuando esté empaquetada en las principales distribuciones.

El selector de emojis de Plasma introduce una función curiosa: permite buscar emojis en inglés aunque tu idioma del sistema sea otro. Esto resulta práctico cuando recuerdas el nombre del icono en inglés pero no sabes muy bien cómo se ha traducido.

Con todo este conjunto de cambios grandes y pequeños, KDE Plasma 6.5.4 se consolida como una de las versiones más cuidadas del escritorio: visualmente más agradable, más atento con la accesibilidad, más coherente con Wayland, mejor integrado con redes modernas y empaquetados como Flatpak, y con un enfoque claro en que las tareas del día a día sean más fluidas, menos confusas y, en definitiva, más agradables para cualquier tipo de usuario.