Plasma 6.5.5 ya está disponible como actualización de mantenimiento para el popular entorno de escritorio que utilizan muchas distribuciones Linux. No se trata de un lanzamiento con grandes novedades vistosas, sino de un conjunto amplio de correcciones que buscan mejorar la estabilidad diaria, reducir errores molestos y pulir pequeños detalles de la interfaz.

Este quinto parche de la rama 6.5 llega algo más de un mes después de Plasma 6.5.4 y sigue la línea de priorizar el buen funcionamiento sobre la incorporación de características nuevas. El enfoque del equipo de KDE pasa por ofrecer un escritorio más sólido, especialmente en sesiones Wayland y en configuraciones con varios monitores, mientras las distribuciones integran poco a poco estos cambios en sus repositorios estables.

Plasma 6.5.5:actualización centrada en mantenimiento y correcciones

Plasma 6.5.5 se presenta como un lanzamiento puramente de mantenimiento, con la intención clara de corregir fallos acumulados desde versiones anteriores. El objetivo es proporcionar un entorno más predecible y sin comportamientos extraños, tanto en el escritorio tradicional como en instalaciones más específicas, como equipos tipo quiosco o configuraciones profesionales con múltiples pantallas.

Entre los cambios generales destaca que esta versión no incorpora funciones rompedoras; el equipo ha preferido concentrarse en estabilidad, rendimiento y coherencia visual. Para los usuarios finales, esto se traduce en menos bloqueos, menos errores puntuales y una sensación de mayor solidez al usar el sistema en el día a día.

Wayland, KWin y XWayland más pulidos gracias a Plasma 6.5.5

Una parte relevante de las novedades de Plasma 6.5.5 se centra en Wayland y en el gestor de ventanas KWin, pilares de la experiencia moderna en KDE. Se han resuelto problemas en la gestión de entradas de teclado y ratón, así como comportamientos imprecisos del cursor cuando se utilizaba escalado de pantalla y distintas densidades de píxeles, algo habitual en portátiles y monitores 4K.

También se corrigen casos específicos relacionados con el mecanismo de arrastrar y soltar texto, que en algunos escenarios no se manejaba correctamente, y se refuerza la activación de reglas de ventanas, especialmente perceptible en equipos con más de un monitor. Los atajos de teclado para mover ventanas entre pantallas identifican ahora mejor el monitor de destino, lo que reduce situaciones confusas en escritorios complejos.

En el componente de compatibilidad XWayland se abordan errores en la repetición de teclas, que podían generar eventos erróneos en ciertas aplicaciones. Paralelamente, se han limpiado rutas antiguas relacionadas con X11 dentro de KWin y de otros componentes, facilitando la compilación con versiones modernas de Qt y evitando comportamientos heredados que ya no tenían sentido en la pila actual.

Plasma 6.5.5 también presta atención a casos de uso concretos. Por ejemplo, se mejora el soporte para visores de realidad virtual Valve Index de generaciones anteriores, solucionando un bloqueo de KWin en sesiones X11. Además, se corrigen problemas con el lanzador de Battle.net que impedían usar técnicas de salida directa (direct scanout), y se arregla un fallo particular que afectaba al navegador Brave generando comportamientos anómalos en la repetición de teclas.

KRunner y Discover: búsquedas e instalación de software

El buscador integrado KRunner, uno de los elementos clave del flujo de trabajo en Plasma, recibe un ajuste importante en su algoritmo de coincidencias. A partir de esta versión, las búsquedas dan prioridad a las coincidencias parciales que aparecen al principio del nombre de la aplicación, de su descripción o de sus palabras clave. Esto hace que, al escribir unas pocas letras, los resultados sean más lógicos y útiles, reduciendo el tiempo que se tarda en abrir el programa deseado.

Por otro lado, el gestor gráfico de aplicaciones Plasma Discover introduce mejoras pensadas para usuarios que buscan software en los repositorios. Cuando una aplicación no se encuentra en las fuentes configuradas, Discover puede sugerir buscar en Internet esa herramienta, facilitando localizar alternativas o descargas oficiales. Además, la cadena de búsqueda que se lanza al navegador incluye ahora correctamente el nombre del sistema operativo, algo especialmente relevante en entornos que no se basan directamente en Linux.

Discover también corrige errores en su comportamiento interno: se han solucionado problemas con atajos de teclado para ejecutar actualizaciones, se han saneado nombres de plataforma que estaban fijados de forma rígida y se ha mejorado la gestión de permisos de Flatpak. Todo ello reduce situaciones en las que las actualizaciones no se aplicaban como se esperaba o se mostraba información confusa sobre el origen de los paquetes.

Widgets, paneles y elementos del escritorio más fiables en Plasma 6.5.5

En el propio escritorio, Plasma 6.5.5 pule numerosos detalles de widgets y componentes visuales que, aunque puedan parecer menores, influyen mucho en la sensación de calidad del entorno. El widget del tiempo meteorológico muestra de nuevo correctamente las unidades de presión, utiliza iconos más adecuados para el modo nocturno y representa bien la temperatura incluso cuando el valor es exactamente cero.

El menú de aplicaciones Kickoff y las áreas de trabajo han recibido ajustes de estabilidad, reduciendo cierres inesperados y comportamientos poco intuitivos al interactuar con menús o subpaneles. Las vistas previas de fondos de pantalla respetan mejor la proporción de la imagen, de forma que las previsualizaciones no aparecen deformadas, y los widgets de notas gestionan de manera más fiable la posición del cursor, sobre todo cuando se trabaja con datos arrastrados desde otras aplicaciones.

También se han corregido errores que afectaban a elementos emergentes del escritorio. Algunos pop-ups de Plasma permanecían abiertos incluso al perder el foco, lo que generaba distracciones o superposiciones incómodas; en esta versión se ha afinado ese comportamiento. Asimismo, el botón «Atrás» en la vista de lista de los widgets de Vista de carpeta vuelve a funcionar como se espera, facilitando la navegación en escritorios que usan este tipo de contenedor.

Bloqueo de pantalla, paneles y sistemas tipo quiosco

El sistema de bloqueo de pantalla recibe varias correcciones para mejorar la experiencia al desbloquear el equipo, sobre todo cuando se utiliza KDE Connect. Se han resuelto dos fallos que podían ralentizar el proceso de desbloqueo remoto, algo que afecta especialmente a usuarios que conectan el móvil para controlar el PC o enviar archivos de forma habitual.

En instalaciones con varios monitores, se soluciona un error que provocaba que el diálogo de configuración del panel apareciera en la pantalla equivocada, un detalle que complicaba el ajuste fino de la barra de tareas en setups de oficina o sobremesa con más de un display. Ahora, la ventana de configuración se presenta en el monitor correspondiente, siguiendo de forma más coherente el flujo de trabajo del usuario.

Los entornos configurados como sistemas de quiosco, muy utilizados en empresas, centros de información o espacios públicos, también se benefician de cambios específicos. La página de Ajustes Rápidos en las Preferencias del sistema oculta ahora los botones que no tienen sentido cuando se bloquea la personalización visual de Plasma a través de las políticas de Kiosk, evitando que aparezcan opciones que en realidad no se pueden usar.

Gestión de energía, red e impresión más depuradas en Plasma 6.5.5

En el área de las herramientas del sistema, Plasma 6.5.5 introduce correcciones en los módulos de energía, red y gestión de impresión. Se han mitigado estados erróneos relacionados con la suspensión y el apagado, incluido un fallo reciente que podía congelar la pantalla en algunos equipos justo antes de que entrara en acción la gestión de energía. Este tipo de bloqueos son especialmente problemáticos en portátiles y estaciones de trabajo que dependen de ciclos de suspensión frecuentes.

El módulo de red basado en Plasma NetworkManager mejora la generación de códigos QR para redes inalámbricas con estándar WPA3, asegurando que los datos que se comparten desde el gestor de conexiones sean válidos y puedan escanearse sin problemas desde otros dispositivos. También se han introducido pequeños ajustes que evitan estados inconsistentes al cambiar configuraciones de red o al aplicar perfiles nuevos.

En lo relativo a impresión y a la configuración del sistema, se han corregido errores que podían causar dilaciones en la liberación de recursos o que impedían que la interfaz se actualizara correctamente tras cambios de idioma. Así, tras modificar la lengua de la sesión, los textos y menús se adaptan mejor sin necesidad de maniobras adicionales por parte del usuario.

Bibliotecas internas y limpieza de errores de registro

Más allá de la capa visible, Plasma 6.5.5 actualiza varias bibliotecas fundamentales sobre las que se construye el escritorio. En Libkscreen se han eliminado componentes antiguos y se han ampliado las pruebas automáticas, con la intención de asegurar un comportamiento más estable en entornos con múltiples pantallas y diferentes resoluciones.

La biblioteca Libplasma mejora la colocación de diálogos y el comportamiento del foco de las ventanas, reduciendo los casos en los que una ventana emergente aparecía en una posición poco lógica o se quedaba sin foco cuando no debía. Esto repercute tanto en aplicaciones del propio entorno como en widgets y herramientas que dependen de estos componentes.

Otras piezas, como el conjunto de estadísticas de actividades (plasma-activities-stats) y componentes de Plasma Mobile, corrigen problemas en el tratamiento de cadenas de texto y refuerzan la carga de configuraciones y la gestión de errores. Además, se ha abordado una situación curiosa en la que archivos .desktop con nombres que no cumplían las normas del estándar podían generar una gran cantidad de mensajes en los registros del sistema, llenando los logs de entradas innecesarias.

El equipo también ha revisado el comportamiento del sistema al mostrar el cuadro de «Mostrar alternativas«, que en algunas circunstancias presentaba fallos de funcionamiento. Con la nueva versión, este diálogo se comporta de manera más consistente al ofrecer variantes de widgets o elementos del escritorio.

Rumbo al cierre de la serie 6.5 y llegada a las distribuciones

La rama Plasma 6.5 se acerca a su recta final. Según el calendario de desarrollo, la siguiente versión, Plasma 6.6, está prevista para el 17 de febrero, que sí traerá cambios más profundos y novedades de mayor calado para los usuarios.

En cuanto a la disponibilidad, los paquetes de Plasma 6.5.5 irán llegando en las próximas semanas a los repositorios estables de múltiples distribuciones GNU/Linux. Entre ellas se encuentran openSUSE Tumbleweed, Arch Linux, KDE neon y CachyOS, así como diversas distribuciones rolling y versiones recientes de Fedora, muy extendidas entre usuarios europeos que prefieren disponer rápido de las últimas versiones del escritorio.

Los interesados en conocer cada detalle pueden consultar el changelog oficial publicado por el proyecto KDE, donde se enumeran todos los cambios menores incluidos en esta actualización. Para quien use Plasma a diario, la sensación tras la actualización debería ser la de un entorno más fino, con menos aristas y más confiable en escenarios tanto domésticos como profesionales.