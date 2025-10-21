La comunidad de KDE ha publicado Plasma 6.5, una versión estable que pule la experiencia del escritorio con multitud de cambios en rendimiento, accesibilidad y coherencia visual, manteniendo el foco en Wayland.

Más que un simple retoque estético, la actualización incorpora funciones prácticas como el cambio automático entre tema claro y oscuro, un asistente de configuración inicial para equipos OEM y avances en el buscador KRunner y el gestor del portapapeles.

Novedades destacadas de Plasma 6.5

Entre los cambios más visibles, el entorno suma mejoras de acabado y varias funciones largamente solicitadas, con enfoque en usabilidad y productividad.

Esquinas inferiores redondeadas en las ventanas con decoración Breeze.

en las ventanas con decoración Breeze. Cambio automático de tema claro/oscuro según la hora del día.

de tema claro/oscuro según la hora del día. Nuevo asistente KDE Initial System Setup para configurar el sistema en equipos que llegan con Plasma preinstalado.

para configurar el sistema en equipos que llegan con Plasma preinstalado. Opción de escala de grises en pantalla y filtros de corrección para daltonismo .

. Mejoras en la curva de tone mapping HDR para un contenido de alto rango dinámico más fiel.

para un contenido de alto rango dinámico más fiel. Hibernación disponible desde la pantalla de inicio de sesión SDDM .

. Soporte del portal XDG Wallpaper para que las apps puedan solicitar el cambio de fondo y de la pantalla de bloqueo.

para que las apps puedan solicitar el cambio de fondo y de la pantalla de bloqueo. Portapapeles Klipper con posibilidad de marcar elementos como favoritos para guardarlos de forma permanente.

para guardarlos de forma permanente. KRunner añade búsqueda difusa y localiza atajos globales en las búsquedas.

Wayland, gráficos y ventanas

El equipo ha reforzado el soporte gráfico y la gestión de ventanas en Wayland con mejoras que impactan en la fluidez y estabilidad del día a día.

Mejor activación y elevación de ventanas en Wayland , con interacciones más predecibles.

, con interacciones más predecibles. Compatibilidad preliminar con el protocolo de Picture-in-Picture en Wayland.

en Wayland. Soporte de overlay planes para una composición más eficiente cuando el hardware lo permite.

para una composición más eficiente cuando el hardware lo permite. Screencasts de ventanas que incluyen barra de título, bordes, sombras y elementos emergentes.

y elementos emergentes. Corrección de fallos de KWin y de un problema visual con contenido HDR a pantalla completa.

y de un problema visual con contenido HDR a pantalla completa. Mejor gestión de sesiones KWin anidadas para escenarios avanzados.

para escenarios avanzados. El efecto de zoom en Wayland ahora sigue el punto de inserción del texto.

Sistema, accesibilidad y usabilidad

Se ha trabajado a fondo en accesibilidad y en pequeños detalles que reducen fricciones y hacen el sistema más legible e inclusivo.

El lector de pantalla mejora las descripciones de acciones y atajos en las páginas de Accesos rápidos y Autoarranque.

en las páginas de Accesos rápidos y Autoarranque. Auditoría para eliminar casos de parpadeos que podían afectar a personas fotosensibles.

que podían afectar a personas fotosensibles. En el lanzador Kickoff, los botones de Suspender, Apagar y Reiniciar se activan con la tecla Intro.

se activan con la tecla Intro. Modo No molestar más útil, con botón para ver notificaciones perdidas.

Red, remoto y conectividad

Conectarse y trabajar a distancia resulta más sencillo, con menos pasos y mejor integración del sistema.

En sesiones de escritorio remoto ya no hace falta crear cuentas aparte: funciona la misma cuenta de usuario y se sincroniza el portapapeles entre cliente y servidor.

y se sincroniza el portapapeles entre cliente y servidor. Compatibilidad para configurar VPN FortiGate desde la interfaz de red.

desde la interfaz de red. Más claridad en la página de Wi‑Fi, con redes detectadas a la vista y opción de compartir por QR junto a la contraseña.

junto a la contraseña. Conmutador de Bluetooth en Preferencias del sistema y asistente que ya no muestra dispositivos sin nombre por defecto.

Entrada, dispositivos y personalización

Se amplía la compatibilidad con periféricos y se afina la personalización para que cada persona pueda adaptar el entorno a su gusto.

Configuración de anillos táctiles y diales en tabletas de dibujo, con aviso si hay un controlador externo interfiriendo.

en tabletas de dibujo, con aviso si hay un controlador externo interfiriendo. La página de tableta gráfica no se muestra si no hay ningún dispositivo conectado.

conectado. El widget de Notas adhesivas recibe un repaso visual importante.

recibe un repaso visual importante. Los paneles de Plasma son desplazables cuando acumulan demasiados elementos.

cuando acumulan demasiados elementos. Widget de Discos y dispositivos con opciones para montar sin comprobar errores o comprobarlos manualmente sin montar.

o comprobarlos manualmente sin montar. El parte meteorológico actualiza los datos al salir de suspensión .

. Más fácil identificar qué pantallas son réplicas de otras.

de otras. El tema de sonidos Ocean ajusta su volumen .

. Al usar el botón o atajo de Silenciar micrófono , se silencian todos los micrófonos.

, se silencian todos los micrófonos. Al silenciar el sistema y cambiar el volumen, ahora se reactivan todos los dispositivos de reproducción.

todos los dispositivos de reproducción. La tipografía Monospace elegida en Preferencias se sincroniza también con aplicaciones GTK.

Discover y software en Plasma 6.5

El centro de software sigue madurando con mejoras pensadas para instalar y evaluar aplicaciones con menos fricción.

Soporte de enlaces flatpak+https:// que abren directamente Discover para facilitar la instalación desde Flathub.

que abren directamente Discover para facilitar la instalación desde Flathub. Instalación de controladores de hardware desde los repositorios de la distribución, integrada en la interfaz.

desde los repositorios de la distribución, integrada en la interfaz. Discover se abre más rápido y muestra información sobre qué retrasa su arranque.

y muestra información sobre qué retrasa su arranque. Posibilidad de escribir reseñas incluso en apps que todavía no tenían ninguna.

incluso en apps que todavía no tenían ninguna. Barra lateral redimensionable en Discover y en el Monitor del sistema.

Disponibilidad de Plasma 6.5

Plasma 6.5 llegará en los próximos días a los repositorios de distribuciones como openSUSE Tumbleweed, Arch Linux, Fedora Linux o KDE neon. Si usas una de ellas, tendrás la actualización mediante los canales habituales de tu distro.

Con este lanzamiento, KDE refuerza su apuesta por Wayland, amplia la accesibilidad y pule muchos detalles cotidianos, a la vez que añade funciones demandadas como el asistente inicial, la búsqueda difusa en KRunner, la fijación de fragmentos en Klipper y mejoras tangibles en HDR, todo ello acompañado de arreglos de estabilidad que se notan desde el primer inicio de sesión.