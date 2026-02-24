La reciente llegada de Plasma 6.6.1 supone el primer gran paso para pulir la última versión del escritorio de KDE. Tras un estreno de Plasma 6.6 considerado sólido y con buen rendimiento general, el nuevo punto de actualización se centra en corregir fallos, mejorar la estabilidad y afinar el comportamiento del sistema, especialmente en configuraciones modernas basadas en Wayland.

Lejos de introducir funciones espectaculares, esta actualización se orienta a los detalles que se notan en el día a día: menos cuelgues, mejor respuesta visual y un uso más fiable del entorno de escritorio, algo especialmente relevante para usuarios europeos que utilizan Plasma en equipos de trabajo, portátiles y estaciones de desarrollo.

Primer punto de actualización de Plasma 6.6

Plasma 6.6.1 llega como la primera revisión de mantenimiento de la rama 6.6, apenas una semana después de su publicación inicial. KDE ha optado por un ciclo rápido de correcciones para atajar cuanto antes los problemas detectados por la comunidad y los desarrolladores, consolidando así la base sobre la que se está construyendo Plasma 6.7.

Esta versión no introduce grandes cambios visuales, sino que se centra en ajustar el comportamiento del escritorio Plasma, el espacio de trabajo y el compositor KWin. El resultado es un entorno más predecible y estable, algo clave para quienes dependen del sistema para tareas profesionales o educativas, tanto en España como en el resto de Europa.

KWin: menos crashes y mejor compatibilidad

Buena parte de las novedades de Plasma 6.6.1 se concentran en KWin, el compositor y gestor de ventanas de KDE. Varios fallos que podían provocar cierres inesperados en escenarios de uso intensivo han sido corregidos, reduciendo la probabilidad de perder la sesión de trabajo por un simple problema gráfico.

Entre los ajustes más destacados se encuentran las correcciones relacionadas con el uso intensivo de métodos de entrada, que en algunos casos podían hacer que KWin se detuviera. También se han solucionado problemas que aparecían al reactivar el sistema desde suspensión cuando se utilizaban aplicaciones concretas, como Input Leap u otras herramientas de control remoto o compartición de entrada.

Además, se han abordado fallos que afectaban a Discover, la herramienta de gestión de software de KDE, que podía llegar a cerrarse al intentar instalar actualizaciones. Con Plasma 6.6.1 estas situaciones deberían reducirse notablemente, lo que resulta especialmente importante para usuarios menos técnicos que dependen de Discover para mantener su sistema al día.

Plasma 6.6.1 introduce mejoras en KRDP, X11 y back-ends gráficos

Plasma 6.6.1 también corrige detalles en el soporte de escritorio remoto. El servidor RDP de KDE, se ha mejorado el manejo del portapapeles desde el servidor hacia el cliente, un aspecto clave para quienes trabajan a distancia o administran equipos de forma remota.

En entornos que todavía utilizan X11, se han integrado correcciones en la capa XCB utilizada por KWin, lo que debería traducirse en un funcionamiento más estable para quienes aún no han dado el salto definitivo a Wayland o utilizan aplicaciones que dependen fuertemente de X11.

En el back-end DRM de KWin, responsable de la interacción con la capa gráfica del sistema, ahora se admite el atenuado mediante brillo por software en pantallas externas. Esto permite ajustar mejor la luminosidad en monitores que no ofrecen un control directo de brillo o cuya integración con el sistema no es óptima, un caso relativamente habitual en ciertas combinaciones de hardware en el mercado europeo.

También se añade compatibilidad con modos personalizados en el back-end virtual, algo útil para escenarios de pruebas, máquinas virtuales, demostraciones o configuraciones avanzadas donde se necesitan resoluciones específicas no contempladas por defecto.

Rendimiento más fluido en Plasma 6.6.1 con Wayland Presentation Time

Otro de los puntos fuertes de Plasma 6.6.1 es la mejora del rendimiento de las animaciones y transiciones en todo el sistema. Para ello se aprovecha de forma más intensa el protocolo Wayland Presentation Time, que permite sincronizar de manera más precisa la presentación de fotogramas con el hardware gráfico.

Este ajuste técnico se traduce, en la práctica, en animaciones más suaves y menos tirones visuales al abrir ventanas, cambiar de escritorio o interactuar con elementos del panel. Aunque pueda parecer un cambio menor, puede marcar la diferencia en equipos con monitores de alta frecuencia de refresco o en configuraciones con varias pantallas, habituales en oficinas y espacios de trabajo profesionales.

Corrección de regresiones y pulido general

Más allá de las mejoras visibles, Plasma 6.6.1 acumula decenas de correcciones de errores y regresiones detectadas tras el lanzamiento de Plasma 6.6

El equipo de KDE ha puesto el foco en garantizar que las novedades de Plasma 6.6 no se traduzcan en problemas para los usuarios finales, ajustando tanto componentes del escritorio como elementos del espacio de trabajo. Esta estrategia resulta especialmente relevante para las distribuciones europeas que suelen apostar por Plasma como opción por defecto o recomendada, y que necesitan un entorno lo más robusto posible para sus lanzamientos.

En paralelo a este trabajo de mantenimiento, los desarrolladores ya están avanzando en Plasma 6.7, donde se esperan funciones nuevas como mejoras en el efecto de Vista General, sincronización opcional entre puntero de stylus y ratón en Wayland, o ajustes en el Monitor del Sistema. Sin embargo, estas novedades llegarán más adelante; ahora el protagonismo es para la estabilidad que aporta Plasma 6.6.1.

Con todo este conjunto de cambios, Plasma 6.6.1 se posiciona como una actualización recomendable para quienes ya utilizan Plasma 6.6 y buscan un escritorio más estable, con animaciones mejor sincronizadas y una menor probabilidad de cierres inesperados en KWin, Discover u otras partes clave del sistema, algo que muchos usuarios valorarán tanto en entornos domésticos como corporativos.