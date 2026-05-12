Plasma 6.6.5 ya está disponible como nueva actualización de mantenimiento para el entorno de escritorio KDE Plasma. Esta versión se centra especialmente en mejorar el rendimiento y la estabilidad en sistemas con tarjetas gráficas NVIDIA, además de incluir nuevas correcciones y optimizaciones internas para la experiencia Wayland y el gestor de ventanas KWin.

La nueva actualización llega mientras KDE continúa preparando Plasma 6.7, previsto para las próximas semanas. Aunque se trata de un lanzamiento enfocado principalmente en corregir errores, Plasma 6.6.5 incorpora cambios importantes relacionados con el rendimiento gráfico, especialmente para usuarios que utilizan los controladores NVIDIA R595 en Linux.

Plasma 6.6.5 corrige problemas de rendimiento e introduce mejoras menores

Uno de los cambios más destacados de Plasma 6.6.5 es la corrección de varios problemas de rendimiento detectados en sistemas con GPUs NVIDIA y drivers R595. Durante las últimas semanas, distintos usuarios habían reportado stuttering, caídas de fluidez y pequeños bloqueos visuales tanto en Wayland como en determinadas configuraciones multimonitor.

KDE continúa refinando KWin y las optimizaciones relacionadas con renderizado, sincronización y gestión eficiente de GPU. Parte de estos ajustes buscan reducir la carga innecesaria sobre la tarjeta gráfica y mejorar la suavidad general de las animaciones y transiciones del escritorio.

Además de las mejoras para NVIDIA, Plasma 6.6.5 también introduce múltiples correcciones internas y prepara nuevas funciones que llegarán oficialmente con Plasma 6.7. Entre ellas destacan soporte para el portal de aplicaciones en segundo plano, mejoras en escalado para el efecto Zoom de KWin y nuevas optimizaciones para brillo automático y captura de entrada.

La comunidad Linux llevaba tiempo comentando distintos problemas de rendimiento entre KDE Plasma y algunos drivers NVIDIA recientes. En foros y Reddit varios usuarios habían señalado pérdidas de fluidez y comportamientos inconsistentes en comparación con versiones anteriores del escritorio.

A pesar de ello, Plasma continúa consolidándose como uno de los entornos de escritorio más avanzados técnicamente dentro del ecosistema Linux. KDE ha conseguido mejorar notablemente el soporte Wayland durante los últimos años y muchos usuarios consideran actualmente que Plasma ofrece una experiencia especialmente competitiva frente a otros escritorios Linux modernos.

Con Plasma 6.6.5, KDE busca seguir estabilizando la rama actual antes de la llegada de Plasma 6.7, una actualización que promete incorporar todavía más mejoras visuales, nuevas funciones y optimizaciones internas para hardware moderno.