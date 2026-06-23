Plasma 6.7.1 llega con correcciones para Kickoff, Discover y KWin

Plasma 6.7.1 ya está disponible como la nueva actualización de mantenimiento del entorno de escritorio KDE Plasma. Esta versión no introduce nuevas funciones, sino que se centra en corregir errores detectados tras el lanzamiento de Plasma 6.7, con el objetivo de mejorar la estabilidad general del sistema y ofrecer una experiencia más pulida para los usuarios.

KDE continúa con su ciclo habitual de actualizaciones menores, en el que se prioriza la corrección de fallos y regresiones frente a la incorporación de novedades. En este caso, Plasma 6.7.1 aborda problemas presentes en componentes clave del escritorio, especialmente aquellos relacionados con la navegación, la instalación de software y la gestión de ventanas.

Plasma 6.7.1 corrige errores en Kickoff, Discover y KWin

En esta actualización, Kickoff, el lanzador de aplicaciones de Plasma, recibe varias correcciones que solucionan comportamientos inesperados que podían aparecer en determinadas situaciones tras los cambios introducidos en la versión 6.7.

Discover, el centro de software del ecosistema KDE, también se beneficia de esta actualización con arreglos que mejoran su estabilidad general. Estas correcciones buscan evitar cierres inesperados y otros problemas que podían afectar a la instalación y gestión de aplicaciones.

Por su parte, KWin, el gestor de ventanas de Plasma, recibe una serie de ajustes destinados a mejorar su fiabilidad. Estos cambios solucionan errores que podían provocar comportamientos incorrectos en la gestión de ventanas o afectar a la estabilidad de la sesión.

Además de estos componentes principales, la actualización incluye diversas correcciones menores en otros elementos del escritorio. Todas ellas están orientadas a pulir la experiencia general y reducir incidencias reportadas por los usuarios desde la llegada de Plasma 6.7.

Plasma 6.7.1 sigue la línea habitual de las versiones de mantenimiento de KDE, donde el foco se sitúa en reforzar la estabilidad del entorno sin introducir cambios visibles en la interfaz ni nuevas funcionalidades. Con ello, el proyecto busca garantizar una experiencia más consistente y fiable en una amplia variedad de distribuciones Linux.