Hace poco menos de un mes, les ofrecimos una genial y oportuna publicación en forma de Top 2025, en la cual, abordamos algunas de las más conocidas y mejores Distros GNU/Linux para la Educación. Y como es normal, y así lo dijimos en dicha publicación, seguramente existen y existirán muchas más en el tiempo. Sin embargo, y tan solo unos pocos días después, hemos conocido la existencia de «una Distro GNU/Linux Boliviana llamada PluriOS, la cual, según sus desarrolladores, tiene un marcado enfoque educativo» y está diseñada para ser fácil de usar, estable y segura.

Así que, si además de gustarte el Linuxverso en general (Software Libre, Código Abierto y GNU/Linux) eres un apasionado por el ámbito del Linuxverso Educativo, entonces no te pierdas de conocer y explorar todo lo relacionado con este nuevo proyecto libre y abierto de Distribución libre y abierta basada en GNU/Linux en pro de la Educación de nuestros queridos y apreciados estudiantes u alumnos del mundo. Sigue leyendo para que descubras las interesantes características y detalles de esta novedosa Distros GNU/Linux hispanoamericana.

Pero, antes de iniciar esta presente publicación sobre esta nueva «Distro GNU/Linux Boliviana llamada PluriOS que tiene un marcado enfoque educativo», les recomendamos explorar nuestra anterior publicación relacionada con las actuales Distros GNU/Linux educativas del Linuxverso conocidas para el año 2025, al finalizar de leer esta:

PluriOS: La Distro GNU/Linux boliviana con un enfoque educativo

¿Qué se sabe sobre PluriOS?

Citando directamente la información del sitio web oficial de dicho proyecto libre y abierto del Linuxverso, PluriOS es descrito y promocionada de la siguiente forma:

PluriOS es una metadistribución Linux boliviana diseñada para ser fácil de usar, estable y segura. Esta distribución está localizada específicamente para Bolivia y se enfoca en proporcionar un sistema operativo adaptado a las necesidades del país.

Características principales

Entre sus características principales o más destacadas hacen mención de las siguientes:

Un fuerte enfoque educativo : Cuenta con una versión 1 enfocada en la educación.

: Cuenta con una versión 1 enfocada en la educación. Una excelente facilidad de uso : Está diseñada para ser accesible a usuarios con diferentes niveles de experiencia.

: Está diseñada para ser accesible a usuarios con diferentes niveles de experiencia. Una buena estabilidad y seguridad : Incluye las más esenciales características de robustez y seguridad propias de un sistema operativo Linux estándar.

: Incluye las más esenciales características de robustez y seguridad propias de un sistema operativo Linux estándar. Una sólida base y una gran capacidad de personalización : Ofrece un alto grado de personalización y control sobre la base de Ubuntu 20.04 Focal con el entorno Cinnamon.

: Ofrece un alto grado de personalización y control sobre la base de Ubuntu 20.04 Focal con el entorno Cinnamon. Un magnífico soporte para las lenguas nativas bolivianas: Ofrece el primer entorno gráfico para Linux con soporte para el Idioma Aymara.

Por último, vale destacar que, a diferencia de otros proyectos similares para uso nacional, este no está desarrollado o financiado por un ente gubernamental, sino que es parte de una iniciativa FOSS promovida por una organización privada llamada OpenIT. La cual, básicamente, es una empresa especializada en soluciones tecnológicas innovadoras, construidas sobre tecnologías libres y open source (FOSS). Que además, tiene en funcionamiento una organización educativa llamada OpenIT Academy, el cual, funciona como un departamento de capacitación, donde brindan formación de alto nivel en tecnologías FOSS, con el fin de preparar a profesionales y organizaciones en Bolivia, para así aprovechar al máximo el potencial del código abierto en pro del desarrollo de dicha nación suramericana.

¿Cómo se ve la Distro GNU/Linux Boliviana PluriOS?

Ya descargada su ISO y ejecutada en una MV para su exploración, y ajustada la resolución para una mejor apreciación visual, esta es la forma en la que se muestra al usuario dicha Distribución PluriOS GNU/Linux:

PluriOS es un proyecto de código abierto que busca estandarizar un escritorio Linux para Bolivia. La distribución cuenta con el respaldo de varias comunidades de software libre boliviana como Nucleo Linux Bolivia y se beneficia de las ventajas del ecosistema Linux, como actualizaciones frecuentes y soporte comunitario.

Resumen

En resumen, esperamos que esté nueva «Distro GNU/Linux Boliviana llamada PluriOS que tiene un marcado enfoque educativo» tenga un exitoso, creciente y sostenido progreso dentro del amplio y creciente Linuxverso, y no solo dentro del ámbito educativo, sino para el uso diario de todos los Bolivianos de cualquier edad. Tal como ha sido el destino de otros geniales proyectos educativos del Linuxverso alrededor del mundo como MAX (MAdrid_linuX) en España (Europa) y Canaima GNU/Linux en Venezuela (Hispanoamérica). Y en caso de que, conozcas o uses otros proyectos alternativos no mencionados aquí, que valgan la pena conocer, difundir y apoyar dentro del Linuxverso educativo, te invitamos a mencionarlos vía comentario para agregarlos a este Top, que ahora muchos leerán hoy y en el futuro.

