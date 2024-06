Mi compañero Pablinux está molesto con algunas prácticas de la empresa de Satya Nadella y escribió sobre el tema en Linux Adictos. En este post voy a explicar por qué Microsoft hace lo que hace.

No se trata de una defensa de Microsoft, sino de una explicación. Además de la tecnología en sí, me apasionan los movimientos en el mercado de las empresas detrás de ella y he escrito algunos artículos en Linux Adictos sobre el tema.

El artículo de Pablinux

En su artículo, Pablinux comienza hablando de algo que yo comenté también en este blog. La polémica característica de seguimiento de la actividad del usuario con la que excusa de que este pueda recuperarla y trabajar con ella utilizando una Inteligencia Artificial en modo local. Un punto importante del que voy a hablar más adelante, es que esta característica solo estará disponible para cierto tipo de hardware.

Sin embargo, el fondo del artículo es otra cosa. El mensaje que según el portal Windows Latest están recibiendo los usuarios de Windows 10. Cito la traducción de Pablinux:

Queremos agradecerte tu fidelidad como cliente de Windows 10. Mientras se aproxima el final del soporte de Windows 10, estamos aquí para apoyarte en tu viaje del PC. Tu PC no cumple con los requisitos para actualizar a Windows 11, pero continuará recibiendo correcciones y parches de seguridad de Windows 10 hasta que finalice el soporte el 14 de octubre de 2025.

Esta es la reflexión de mi compañero sobre el tema:

Los mensajes molestos son eso, molestos, pero se puede vivir con ellos. Lo que creo que es ya pasarse es enviar esos mensajes a equipos no soportados invitando a los usuarios a cambiar de PC. Algo nunca visto. Ni siquiera Apple ha llegado tan lejos, ya que cuando decide abandonar un sistema sigue lanzando parches durante años, y al final nos deja tranquilos. Tampoco creo que sea lo mejor, pero lo de Microsoft pasa de castaño oscuro.

Por qué Microsoft hace lo que hace

Ray Norda fue el fundador de Novell. Novell, además de ser durante mucho tiempo la emprea responsable de la distribución SUSE Linux y de la suite ofimática OpenOffice Go (La versión mejorada de OpenOffice que traían la mayor parte de las distribuciones Linux) fue la primera empresa en tener acuerdos con Microsoft para incluir sus tecnologías en distribuciones Linux.

A Norda le debemos acuñar el término de Co-ompetencia (Co-opetition en inglés).

En su libro Co-opetition, los autores Brandenburger y Nalebuff explican que la co-ompetencia es un modelo por el cuál todos los actores en un mercado (empresas competidoras, proveedores, clientes y entes reguladores) compiten para tener una mejor posición pero colaboran para desarrollar un mercado. El marco de esta colaboración se puede dar en los siguientes rubros:

Desarrollos de estándares comunes.

Investigación y desarrollo.

Expansión de nuevos mercados.

Una clásica relación de Co-opetencia es la que existe entre los fabricantes de hardware y los desarrolladores de sistemas operativos. Dado que los usuarios compradores de ordenadores tienen una cantidad limitada de dinero para invertir, una primera competencia sería quién se lleva una mayor porción de la torta. Es decir del costo que el usuario está dispuesto a pagar por un ordenador nuevo.

Pero, por otro lado, no se le puede vender un sistema operativo nuevo a alguien que ya está conforme con el que usa. Y, no se pueden agregar nuevas características a un software si no hay un hardware capaz de soportarlo.

Acá es donde entra la cooperación entre los fabricantes de hardware y software. Dado que Microsoft perdió mucho mercado en su tardía y fracasada apuesta por los dispositivos móviles, necesita un nuevo nicho de mercado en el cuál liderar y, lo encontró en la Inteligencia Artificial.

Por su parte, Nvidia, AMD y Snapdragon necesitan un mercado masivo en el cuál vender sus nuevos modelos de microprocesadores y tarjetas gráficas.

Y por eso amigos, es que Windows 10 termina su soporte el año que viene y Microsoft nos invita a comprar un nuevo ordenador.