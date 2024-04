Aunque los repositorios de las distribuciones Linux más populares están llenos de programas para todas las necesidades y gustos, es posible que no encontremos lo que buscamos. Entonces ¿Por qué no crear nuestras propias aplicaciones?

En este post vamos a enumerar algunos de los recursos disponibles de forma pública que pueden ayudarte a hacerlo.

¿Por qué no crear tus propias aplicaciones?

Lo primero que necesito aclarar es que estoy hablando de aplicaciones para uso personal. No importa que para hacerlas no sigas las metodologías establecidas para el desarrollo de software ni que tu código no tenga calidad profesional. Solo basta con que resuelvan tus necesidades.

Algunos motivos por los que crear tus propias aplicaciones

Responder a necesidades específicas: Una pequeña empresa necesitaba un software para hacer seguimiento de sus ventas. Todos los programas d gestión de código abierto excedían largamente sus necesidades y la configuración era demasiado compleja. El dueño, con la ayuda de tutoriales de Internet escribió una aplicación en Python que guarda los datos en una base de datos que puede exportarse a una planilla Excel para análisis más complejos.

Eliminar lo que no necesitas: Seamos sinceros, casi ninguno de nosotros utiliza todas las funciones incluidas en los programas que usamos habitualmente. De hecho, en aplicaciones complejas como Gimp o LibreOffice probablemente ni sepamos que existen. Sin embargo, ocupan espacio en disco.

Ganar tiempo: Cuanto más complejo es un programa y más elaborada es su interfaz, más tiempo tardamos en hacer lo que necesitamos. Un programa con una interfaz sencilla con las opciones justas, nos hará ser más productivos.

Entender mejor la tarea: Para poder crear la aplicación necesitamos entender claramente cuáles son los pasos que debe realizar para cumplirla.

Obtener nuevos conocimientos y habilidades: Aunque no te termines dedicando a la programación profesionalmente, las nociones básicas que adquieras mejorarán tu pensamiento lógico y tu capacidad de escritura.

Compartir con la comunidad: Aunque tu código no sea perfecto profesionalmente hablando, siempre puede servirles a otras personas con necesidades parecidas a la tuya. También puede constituir la base para que programadores profesionales creen nuevas aplicaciones que se agreguen a los repositorios.

Recursos para aprender a crear tus propias aplicaciones

Ubuntu, como el resto de las distribuciones Linux, es compatible con todos los lenguajes de programación de código abierto. Por ser un artículo introductorio, vamos a enfocarnos en uno solo de ellos: Python.

Aunque trataremos de dar recursos en español, algunos lamentablemente sole se consiguen en inglés.

Tutorial de Python en español: Documentación oficial de Python, un lenguaje de programación que puede usarse tanto para aplicaciones sencillas como para software complejo que administra grandes cantidades de datos.

Recopilación de recursos Python: Repositorio de GitHub con enlaces a cursos y libros en inglés y español.

Curso en video para principiantes: La plataforma FreeCodeCamp ofrece este curso introductorio completo en español.

Portal de desarrollo de GNOME: Sitio con tutoriales y documentación para la creación de aplicaciones para el escritorio GNOME en el que se basa el escritorio de Ubuntu. Está en inglés.

Portal de desarrollo de KDE Frameworks: Portal con todo lo necesario para crear aplicaciones para el escritorio KDE.

Portal con todo lo necesario para crear aplicaciones para el escritorio KDE. Phind: Aunque las herramientas de inteligencia artificial no logran producir código de calidad profesional, la versión gratuita de esta herramienta te puede ayudar con sugerencias para encontrar ejemplos de código y brindarte sugerencias sobre como escribir el tuyo propio y detectar posibles errores.

Instalando Python en Ubuntu