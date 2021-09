PostgreSQL esta teniendo conflictos con un tercero que intenta registrar la marca en Europa y EE. UU.

Hace poco se dio a conocer la noticia por parte de la comunidad de desarrollo de PostgreSQL DBMS sobre enfrentamiento que han tenido con un tercero que está intentando de hacerse cargo de las marcas registradas del proyecto de la «Fundación PostgreSQL» (una organización sin fines de lucro no afiliada a la comunidad de desarrolladores de PostgreSQL), ya que por el momento ha logrado de hacerse con el registro de las marcas comerciales de PostgreSQL y PostgreSQL Community en España y ha solicitado marcas comerciales similares en los EE. UU. Y la Unión Europea.

La propiedad intelectual relacionada con el proyecto PostgreSQL, incluidas las marcas comerciales Postgres y PostgreSQL, es administrada por PostgreSQL Core Team.

Las marcas comerciales oficiales del proyecto están registradas en Canadá bajo la PGCAC (Asociación de la comunidad de PostgreSQL de Canadá), que representan a la comunidad y actúan en nombre del equipo central de PostgreSQL. Las marcas registradas están disponibles para uso gratuito sujeto a ciertas reglas (por ejemplo, el uso de la palabra PostgreSQL en el nombre de una empresa, producto de terceros o en un nombre de dominio requiere la aprobación del equipo de desarrollo de PostgreSQL).

En 2020, una organización de terceros de la «Fundación PostgreSQL» y sin la aprobación previa del PostgreSQL Core Team, inició el proceso de registro de las marcas comerciales de PostgreSQL y PostgreSQL Community en los EE. UU y la Unión Europea. En respuesta a una solicitud de los desarrolladores de PostgreSQL, la Fundación PostgreSQL explicó que están tratando de proteger la marca PostgreSQL.

En la correspondencia, se informó a la Fundación PostgreSQL que el registro de marcas asociadas con el proyecto por parte de un tercero viola las reglas de marca del proyecto, crea condiciones que inducen a error a los usuarios y entra en conflicto con la misión de PGCAC, una organización dedicada a proteger la propiedad intelectual del proyecto.

Cuando el representante de la Fundación PostgreSQL, Álvaro Hernández Tortosa, fue contactado sobre su intento de registrar las marcas «PostgreSQL» y «PostgreSQL Community» en 2020, Fundación PostgreSQL respondió que deseaba asegurar las marcas para proteger la marca PostgreSQL. Sin embargo, el registro de la marca «PostgreSQL» por parte de otra organización es una violación de la Política de marcas comerciales de PostgreSQL, ya que esto podría generar confusión en el usuario y políticas y estándares de licencia incoherentes. La Fundación PostgreSQL tuvo conocimiento de esto en una correspondencia previa. Esto también entra en conflicto directo con la misión de PGCAC de mantener la propiedad intelectual y los activos de marca del proyecto PostgreSQL.

Al ser contactada en 2020, Fundación PostgreSQL indicó que no retirarán sus aplicaciones para las marcas registradas «PostgreSQL» y «PostgreSQL Community». Fundación PostgreSQL indicó que estaría dispuesta a negociar con PGCAC, y aunque PGCAC hizo una oferta a Fundación PostgreSQL, en ese momento PGCAC no recibió una respuesta de Fundación PostgreSQL sobre si la oferta era aceptable o no. En última instancia, PGCAC y PostgreSQL Europe (PGEU), una organización sin fines de lucro reconocida de PostgreSQL que opera en Europa, eligieron presentar disputas oficiales sobre el registro de estas solicitudes de marcas comerciales.

En 2021, PGCAC se enteró de que la Fundación PostgreSQL presentó solicitudes de marca adicionales para la marca «Postgres» en la Unión Europea y Estados Unidos. Junto con las presentaciones de marcas comerciales originales, el equipo central de PostgreSQL y PGCAC consideran que esto es una clara violación de la Política de marcas comerciales de PostgreSQL. Acciones como esta ponen en riesgo el nombre y la reputación del proyecto PostgreSQL en caso de que un tercero no autorizado tome el control de las marcas comerciales de PostgreSQL, y podría usarse para hacerse cargo de los nombres de dominio y otros elementos.