PostmarketOS 23.06: Una nueva versión disponible del SO móvil

Si nos lees con frecuencia, seguramente el nombre de postmarketOS te debe sonar conocido. Ya que, en algunas de nuestras anteriores publicaciones solemos mencionarlo. Sobre todo, en aquellas relacionadas con dispositivos móviles como PinePhone o Entornos de escritorio como Plasma Móvil o GNOME Shell para móviles.

Esto, debido a que, postmarketOS es uno de muchos Sistemas Operativos (SO) para dispositivos móviles que existen en el mercado desde hace ya bastante tiempo. Solo que, en vez de estar creado desde cero o basarse en Android, el mismo tiene como característica principal, el estar basado en Alpine Linux. Y dado que hace pocos días, ha anunciado las novedades de su última versión liberada, es decir, «PostmarketOS 23.06», hoy exploraremos las mismas de forma rápida y precisa.

PostmarketOS 23.06: Un SO móvil para entusiastas de Linux

Novedades de PostmarketOS 23.06

Destacada

Entre las muchísimas novedades incluidas en este lanzamiento y dadas a conocer en su anuncio oficial del día 06 de junio de 2023, vale destacar el mantenimiento de la compatibilidad y soporte para las siguientes marcas y modelos de dispositivos móviles: ASUS MeMo Pad 7, Arrow DragonBoard 410c, BQ Aquaris X5, Fairphone 4, Lenovo A6000 y A6010; Motorola Moto G4 Play, Nokia N900, ODROID HC2, OnePlus 6 y 6T; PINE64 PineBook Pro, PinePhone y PinePhone Pro; RockPro64, Purism Librem 5, SHIFT6mq.

Y también, para los siguientes dispositivos móviles más: Samsung Galaxy A3 (2015), A5 (2015), Galaxy E7, Galaxy Grand Max, Galaxy S III (GT-I9300 and SHW-M440S), Galaxy S4 Mini Value Edition, Galaxy Tab 2 7.0″, Galaxy Tab 2 10.1″, Galaxy Tab A 8.0 y Galaxy Tab A 9.7; Wileyfox Swift, y Xiaomi Mi Note 2, Pocophone F1 y Redmi 2. Sin embargo, no incluyo la compatibilidad y soporte para la PineTab, la cual, todavía se puede usar con postmarketOS edge.

Relevantes

Otras relevantes novedades son las siguientes:

Por primera vez, esta versión estable incluye GNOME Mobile. Pero, además incluye m uchas mejoras en el software GNOME integrado de costumbre. Ahora, de forma predeterminada, viene implementada la instalación de archivos con traducciones y la configuración regional se establece en «en_US.UTF-8», en vez de, «C.UTF-8». La conexión USB ahora es funcional, lo que implica que ahora se podrá compartir el Internet a otros dispositivos a través de un puerto USB (anclaje de USB). La longitud mínima de la contraseña en las imágenes del instalador se ha cambiado de 8 a 6. Permite el control de retroiluminación y el audio, de forma predeterminada, sobre los dispositivos móviles PineBook Pro. La actualización de los siguientes programas (componentes): GNOME Shell móvil 44_git20230405, Phosh 0.27, Plasma 5.27.5, y Sxmo 1.14.0. Además, se ha agregado la app Evince como instalada de forma predeterminada.

Otros sistemas operativos libres o abiertos para móviles conocidos

Y si eres de esos apasionados usuarios de móviles que gustan de conocer y probar otros sistemas operativos móviles, te dejamos el siguiente listado con algunos de los más famosos y usados en la actualidad:

Resumen

En resumen, este lanzamiento de «PostmarketOS 23.06» ha llegado en el momento justo para muchos de sus habituales usuarios de su comunidad, con útiles e interesantes mejoras y actualizaciones, sobre todo, aquellas relacionadas con los entornos de escritorio disponibles y la exclusión de la compilación para la PineTab, entre otras cosas más. Y, si ya conoces y utilizas con frecuencia este sistema operativo móvil u algún otro alternativo a Android, te invitamos a mencionarlo y contarnos tu experiencia con el mismo, vía comentarios para el conocimiento de todos.

