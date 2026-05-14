Hace unos tres años, Sovereign Tech Fund donó un millón de euros a GNOME. Durante muchas semanas, el proyecto del escritorio que usan como opción principal en Ubuntu y Debian, entre otros, fue introduciendo mejoras y citaba a STF como el responsable de esos cambios. Ayer 13 de mayo, KDE anunció que había recibido el mismo trato, es decir, una inversión de «más de un millón» para ayudar a desarrollar el software del proyecto que hay detrás de Kubuntu, KDE neon, Plasma y programas como Kdenlive.

Para concretar más, KDE dice que usará la inversión para fortalecer la fiabilidad estructural y la seguridad de su infraestructura central, entre lo que destacan Plasma, su entorno gráfico, KDE Linux, el sistema operativo inmutable con base Arch que están desarrollando, y Frameworks.

Sovereign Tech Fund vuelve a invertir en Linux

En la actualidad vivimos en un mundo en el que los datos personales son un bien preciado difícil de guardar. La culpa la tienen empresas como Microsoft, Google, Meta, Apple e incluso Amazon, y cada vez pinta peor. KDE ofrece software de calidad que además se puede auditar públicamente por ser de código abierto como casi todo lo que usamos en Linux. KDE sobrevive de las donaciones, y aunque suelen recibir algo mensualmente, podrían ser más productivos si dispusieran de más dinero. Y aquí es donde entra el millón de Sovereight Tech Fund.

¿Qué podemos esperar de este acuerdo? Básicamente un empujón y mayor velocidad. Las funciones y correcciones llegarán un poco más rápido, y los sistemas serán un poco mejores y más estables en menos tiempo. GNOME aprovechó para introducir algunas mejoras de seguridad, y KDE tomará un camino similar. Aún así, el «Equipo K» se centrará más en Plasma, como ellos mismos han reconocido, y en el sistema operativo con base Arch. Esto podría hacer que viéramos una beta de KDE Linux en las próximas semanas.

Sea como sea, esto será positivo para todo el ecosistema Linux.