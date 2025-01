¿Estás en la anterior versión LTS de la versión estudio de Ubuntu y no puedes actualizar a la última? No estás solo. Tal y como han explicado en la sección de su blog, son muchos los usuarios que, al intentar subir a Ubuntu Studio 24.04 desde 22.04, no han sido capaces de dar el salto. El problema parece estar relacionado a un conflicto entre PipeWire y PulseAudio, servidores de audio que se usan en una LTS y en la otra.

Los cambios suelen hacerse para mejor, pero a veces son la raíz de estos problemas. Puede tener que ver también el salto que se pretende dar de una versión LTS a otra: mientras que las versiones normales o «provisionales» suben cada seis meses, si queremos dar un salto entre LTSs el mismo se producirá en un lapso de dos años. Una actualización más agresiva que, si bien es cierto que espera un tiempo para activarse, también lo es que el cambio puede ser muy grande.

PipeWire y PulseAudio, conflicto en Ubuntu Studio 24.04 y 22.04

Los usuarios afectados puede informar en la página del bug 2078639, disponible en el Launchpad del proyecto. También están siguiendo los 2078608, y 2079817, dejando a un lado muchos otros que parecen ser duplicados. Pero esto no solucionaría el problema.

La cuestión es que, para la mayoría de sabores de Ubuntu en 24.04, la idea era que PipeWire sustituyera a PulseAudio como servidor de audio principal, y se debería forzar la instalación del primero. Los desarrolladores de la versión estudio de Ubuntu querían hacerlo de otra manera: usarían PipeWire por defecto, pero se podría usar PulseAudio si el usuario quisiera mantener el servidor clásico. Esto se tradujo en que PipeWire tenía que ser una dependencia suave en vez de una fuerte para que pudiera ser desinstalada por los metapaquetes sin romper todo el sistema.

A la postre, esto hizo que el software que tenía que resolver las actualizaciones se confundiera al calcular como realizar la actualización, y ese es el problema. Actualmente, Ubuntu Studio está trabajando con Ubuntu Foundation Team para intentar conseguir que ubuntu-release-upgrader fuerce la instalación de PipeWire para Ubuntu Stuio sin que el sistema operativo requiera una dependencia fuerte de PipeWire.

Probablemente no sea posible

Es posible e incluso probable que el problema no tenga solución. Si terminara siendo así, se plantea la posibilidad de no soportar las actualizaciones desde Ubuntu Studio 22.04 hasta Ubuntu Studio 24.04. La otra opción sería crear una dependencia fuerte o hard de PipeWire, eliminando así la posibilidad de volver a PulseAudio.

A título personal, yo recomendaría realizar la instalación de cero. Actualizar es lo más fácil, pero a veces se arrastran errores. Instalando el sistema operativo de cero nos aseguramos de que todo funcionará como se diseñó.

Segundo cambio problemático en pocos años

Con este ya serían dos los cambios problemáticos que ha tenido Ubuntu Studio en pocos años. En 2020 decidieron cambiar de Xfce a KDE, una idea que incluso a un usuario de KDE convencido le divide el corazón. Sí, KDE ofrece buen rendimiento y es mi escritorio favorito, y sí, yo lo prefiero, pero se rompió la compatibilidad con versiones anteriores. Por lo tanto, había que realizar instalaciones de cero, y si había proyectos importantes en el disco duro, o se subía tras una copia de seguridad o se perdía todo.

Ahora ha llegado este cambio a PipeWire, que si bien es cierto que es una mirada al futuro y el paso lógico, también está provocando dolores de cabeza a los usuarios de Ubuntu Studio.

Por mirar el lado bueno de las cosas, los dos cambios ya se han realizado, y no se me ocurre un tercero que pueda volver a molestar. Hay ocasiones en las que no es fácil avanzar, y esto es algo que también veremos en distribuciones Rolling Release como Arch Linux.

Si has sido afectado, esperamos que pronto se solucione todo y puedas seguir disfrutando de tu sabor favorito de Ubuntu.