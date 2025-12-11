Ubuntu 26.04 llegará en abril de 2026 con novedades que iremos conociendo en los meses venideros, pero hoy os traemos una noticia un tanto diferente. Resolute Racoon será una versión LTS, lo que significa que la versión principal estará soportada durante al menos 5 años y el resto durante 3. Eso es lo que cabría esperar, pero hay dos de los proyectos que están enfrentándose a problemas. Hay uno que no nos sorprende, pero el otro sí.

Ubuntu MATE es sabor oficial desde hace ya más de 10 años. Se perfectamente que fue el sabor favorito de muchos, pues era el Ubuntu de siempre llevado a los nuevos tiempos. El caso es que Martin Wimpress dio un paso atrás, y ya tuvieron problemas de calendario para el lanzamiento de 25.10. De hecho, nosotros no publicamos nota sobre aquella versión porque ellos no la publicaron, y hoy en día sigue sin haber disponible una nota de lanzamiento. Versión final sí, pero sin información detallada.

Ubuntu MATE es el primer sabor que podría no estar disponible como LTS el próximo abril.

Ubuntu MATE y Ubuntu Unity podrían lazar 26.02 no-LTS

El otro sabor que probablemente no sea LTS es Unity. Este caso es el que no pilla tanto por sorpresa, y pinta algo peor que MATE. El desarrollador principal de Ubuntu Unity es un joven que actualmente está en la escuela superior (instituto en España o High School en países anglosajones). Esto le deja poco margen de maniobra, y los problemas ya se notaron el pasado octubre.

Hay un tercer sabor que de momento no está subiendo ISOs ni moviéndose por apartados con las letras «LTS», pero se espera que sí lancen versión con soporte extendido. Ese sabor es Kubuntu, y si al final no sacaran LTS de 26.04, eso sí sería una sorpresa total.

¿Corren peligro estos sabores?

Según el modo de proceder y de ver del equipo de Ubuntu, no lanzar una versión con soporte extendido no es un problema muy importante. Sí lo es no lanzar una versión estable, como fue el caso de Unity, pero tampoco es motivo de expulsión de la familia. Más de dos ausencias sí sería grave, pero en un principio no pasa mucho si no lanzan una LTS.

En cualquier caso, no pinta demasiado bien para los dos proyectos que han visto como se les acumula la faena y andan cortos de personal