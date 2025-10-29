

A partir de que Linus Torvalds desarrolló el sistema de control de versiones Git, aparecieron varios servicios que la aprovecharon para facilitar el desarrollo colaborativo de software. En este post hablaremos de algunos programas interesantes que puedes encontrar en GitHub.

Propiedad de Microsoft, GitHub es una plataforma en la nube que permite a los desarrolladores almacenar, gestionar y colaborar en proyectos de software utilizando el sistema de control de versiones llamado Git. Git es un sistema de control de versiones distribuido.

Los sistemas de control de versiones distribuidos permiten que múltiples personas trabajen en el mismo proyecto de manera simultánea, generando un historial completo de los cambios realizados por todos. No es necesario una conexión permanente con el servidor.

Programas interesantes que puedes encontrar en GitHub

GitHub no es una tienda de aplicaciones ni un sitio de distribución de programas como SourceForge, está pensado como una herramienta para desarrolladores. Por lo tanto no cuenta con un buscador amigable que permita encontrar proyectos. De ahí que uno tenga que descubrirlos por otros medios como este post.

koodo-reader

koodo Reader es un gestor de libros electrónicos de código abierto basado en la web pero que se ejecuta en forma local, Esto hace que el material de lectura y los datos asociados estén disponibles desde cualquier dispositivo.

El programa puede usarse tanto en dispositivos de escritorio como móvíles y soporta múltiples formatos como EPUB, PDF, AZW3 y MOBI entre otros. Se puede usar para organizar la colección usando metadatos, hacer el eseguimiento denuestros progresos con la lectura. Todo esto desde cualquier dispositivo conectado a la misma red que tenga instalado un navegador.

Aclaremos esto. El programa puede instala en un dispositivo y para poder acceder desde otros dispositivos este debe permanecer encendido. También podemos tener el programa instalado en varios dispossitivos y sincronizar el contenido usando OneDrive, Google Drive, Dropbox, MEGA, pCloud, Yandex Disk, Box y los protocolos FTP, SFTP, WebDAV y SMB.

Algunas características:

Resaltado de textos

Posibilidad de agregar anotaciones.

Tema claro y oscuro.

Tipografías y diseño personalizados.

Integración con traductores.

Acceso a catálogos en línea.

Realización y restauración de copias de seguridad.

Soporte para pantalla táctil.

En el caso de Linux tenemos paquetes DEB, RPM y Appimage.

ytDownloader

ytDownloader es una aplicación de escritorio de código abierto muy útil para descargar vídeos y pistas de audio desdde múltiples sitios web. Además de Youtube al que aluden las primeras letras del nombre, funciona con plataformas como Vimeo, SoundCloud y

La aplicación es en realidad una interfaz sencilla para la utilidad de línea de comandos YT-DLP. Solo debemos pegar una URL, elegir el formato y la calidad y luego descargar el contenido en el ordenador preferidos y se descarga el contenido directamente al ordenador.

Algunas características:

Múltiples temas.

Soporte para la compresión de video usando aceleración por hardware.

Soporte para descarga de listas de reproducción

Descarga rápida.

Evita rasteadores y publicidades.

En el caso de Linux podemos encontrar este programa en las tiendas de Flathub y Snap. También en formato Appimage.

homehub

Este es un proyecto ideal si tienes una plaqueta como Raspberry Pi o un viejo ordenador que ya no usas, pero todavía funciona.

HomeHub es una aplicación web que podemos instalar en un servidor web compatible con contenedores. Proporciona un panel de control centralizado para coordinar las necesidades de los distintos miembros de la familia. Ofrece entre otras cosas listas compartidas, calendarios y mensajería familiar. Dado que funciona en una red local no requiera cuentas de usuario.

Algunas características: