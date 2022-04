Proton 7.0-2 llega con mayor soporte, correcciones de errores y mas

Valve dio a conocer hace poco la liberación de la nueva versión del proyecto Proton 7.0-2, que se basa en el código base del proyecto Wine y tiene como objetivo ejecutar en Linux aplicaciones de juegos creadas para Windows y presentadas en el catálogo de Steam.

Para quienes desconocen de Proton, deben saber que se basa en el proyecto Wine y tiene como objetivo permitir que las aplicaciones de juegos Linux creadas para Windows y listadas en Steam se ejecuten en Linux. Los desarrollos del proyecto se distribuyen bajo la licencia BSD.

Proton permite ejecutar directamente aplicaciones de juegos solo para Windows en el cliente de Steam para Linux.

El paquete incluye la implementación de DirectX 9/10/11 (basado en el paquete DXVK) y DirectX 12 (basado en vkd3d-proton), trabajando a través de la traducción de llamadas DirectX a la API Vulkan, proporciona soporte mejorado para controladores de juegos y la capacidad de usar el modo de pantalla completa independientemente del soporte en resoluciones de pantalla de juegos.

Principales novedades de Proton 7.0-2

En la nueva versión que se presenta de Proton 7.0-2 la capa DXVK, que proporciona una implementación de DXGI (Infraestructura de gráficos DirectX), Direct3D 9, 10 y 11, trabajando a través de la traducción de llamadas a la API de Vulkan, se actualizó a la versión 1.10.1.

Mientras que en el caso de VKD3D-Proton, una bifurcación de vkd3d creada por Valve para mejorar la compatibilidad con Direct3D 12 en Proton, se actualizó a la versión 2.6.

Ademas de ello, se han realizado un montón de correcciones de errores también, de las cuales se destaca, por ejemplo, en los juegos de Unity que fallan al iniciarse con ciertos periféricos conectados (por ejemplo, el receptor unificador de Logitech), que es algo que ayudé a descubrir.

Tambien se solucionaron problemas con la reproducción de video, ya que muchos juegos usan códecs de video gravados con patentes, pero el trabajo continúa siendo compatible con más titulos.

Muchos otros juegos tuvieron correcciones de errores como: The Last Campfire no se inicia en Steam Deck, DiRT Rally 2 y DiRT 4 no pueden conectarse al servidor del juego, STAR WARS Jedi Knight – Jedi Academy no muestra nada en Steam Deck, Assassin’s Creed Odyssey muestra una advertencia de conductor no compatible en la superposición y más.

En cuanto a los nuevos títulos que ya son compatibles con Proton se mencionan los siguientes:

Atelier Ayesha

Devil May Cry HD Collection

Dragon Quest Builders 2

A Way Out

Fall in Labyrinth

King of Fighters XIII

Montaro

ATRI -My Dear Moments-

Guilty Gear Isuka

INVERSUS Deluxe

Metal Slug 2 and 3 and X

One Shot and One Shot: Fading Memory

Call of Duty Black Ops 3

Saint Seiya: Soldiers’ Soul

Medieval Dynasty

Bright Memory: Infinite

Double Dragon Trilogy

Baseball Stars 2

Elden Ring

Finalmente si estás interesado en conocer más al respecto sobre la nueva versión liberada, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Como activar Proton en Steam?

Para quienes estén interesados en probar Proton, deben contar con la versión beta de Steam instalada en su sistema, en el caso de que no sea así, pueden unirse a la versión beta de Linux desde el cliente de Steam.

Para ello deben abrir el cliente de Steam y haga clic en Steam en la esquina superior izquierda y luego en Configuración.

En la sección de “Cuenta” encontrarán la opción de registrarse para la versión beta. Al hacer esto y aceptar se cerrará el cliente de Steam y descargará la versión beta (una nueva instalación).

Al finalizar y después de acceder a su cuenta vuelven a la misma ruta para comprobar que están utilizando ya Proton. Ahora podrás instalar tus juegos de forma habitual, se te recordará por única vez que se utiliza Proton para ello.

Por otra parte si estás interesado en realizar la compilación del código por tu propia cuenta, puedes obtener la nueva versión descargándola desde el siguiente enlace.

Las instrucciones, así como los detalles para llevar al cabo este proceso y demás información sobre el proyecto podrás encontrarlas en este enlace.