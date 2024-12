Pulsemixer: Un útil Mezclador CLI y Curses para PulseAudio

Para los que somos asiduos usuarios de Distribuciones GNU/Linux como sistema operativo único o principal, no es un secreto que, las más modernas tecnologías de gestión de procesos (Systemd), de gráficos (Wayland), de audio (PipeWire), y de paquetes (Flatpak/Snap/AppImage) estos últimos años han ganado terreno, y han llegado para quedarse y reinar. Y por supuesto, esto mismo ha hecho que ahora casi todo se use y solucione vía gráfica (sin el empleo de la terminal), en favor de aquellos usuarios menos técnicos o avanzados. Sin embargo, aún vemos y contamos con proyectos Distros que suelen mantenerse con tecnologías vigentes aún estables como SysVinit, Xorg, y PulseAudio/ALSA, además de sus nativos sistemas de gestión de paquetes (deb, rpm, entre otros).

Y precisamente, para estos últimos casos, es decir, en los que aún se usa, por ejemplo, ALSA o PulseAudio, solos o en combinación con PipeWire, y se necesitan ajustes más finos o solucionar problemas de sonido de forma más eficientes o a bajo nivel, suelen existen herramientas CLI (de terminal). Algunas de las cuales, ya hemos abordado antes como Alsamixer para ALSA, y Pulsemixer para PulseAudio, la cual abordaremos en esta presente publicación.

Solucionar problemas con Pulsemixer: Control de volumen para PulseAudio desde la Terminal

Sobre Pulsemixer

Si bien es cierto que, actualmente, Ubuntu usa Pipeware eso no impide que pueda usar de forma combinada o sola a PulseAudio, tal como comentamos en una oportunidad pasada. En la cual, por cierto, explicamos como configurar PulseAudio con Pavucontrol. Además, la más importante Distro derivada de Ubuntu, es decir, Linux Mint, aún usa PulseAudio, por defecto.

Razón por la cual, aplicaciones como Pulsemixer pueden ser útiles para resolver algunos problemas de audio/sonido/volumen en sus respectivas Distros basadas en Ubuntu/Debian, u otras diferentes, y ordenadores en general. Por ejemplo, y en mi caso muy particular, vía consejo de un tercero (colega de trabajo), Pulsemixer me ha sido útil sobre Linux Mint para solucionar un problema de audio sobre un Ordenador AIO marca EXO. En el cual, la herramienta Alsamixer me permitía activar el sonido de la tarjeta de sonido del equipo, pero que no me dejaba guardada la configuración. Por lo que, al reiniciar el mismo, se perdía el ajuste implementado.

Mientras que, con Pulsemixer sí mantiene los cambios en el sistema luego de ser reiniciado, lo cual, es lógico, ya que, Linux Mint, tal como ya hemos expresado más arriba, usa PulseAudio en vez de ALSA.

Así que, si deseas conocer más, probar y usar este pequeño utilitario de software para terminales orientado al ámbito de los dispositivos de audio de los ordenadores gestionados con PulseAudio, te invitamos a visitar su sitio web oficial en GitHub o la Tienda de Snap en Ubuntu.

Pantallazos sobre Pulsemixer y su gestión del volumen con PulseAudio

Descarga de fuente tar.gz, descompresión y ejecución

Vista principal / Función 1 – Gestión de las salidas de audio

Función 2 – Gestión de las entradas de audio

Función 3 – Gestión de las Tarjetas de sonido detectadas

Ayuda / Uso del teclado

PulseAudio es un sistema de servidor de sonido para sistemas operativos POSIX, lo que significa que es un proxy para diversas aplicaciones de sonido. Además, es una parte integral de todas las distribuciones de Linux modernas relevantes y se utiliza en varios dispositivos móviles de múltiples proveedores. Es capaz de realizar operaciones avanzadas en datos de sonido a medida que pasan entre su aplicación y su hardware. Cosas como transferir audio a una máquina diferente, cambiar el formato de muestra o el número de canales, o mezclar varios sonidos en una entrada/salida, se logran fácilmente usando PulseAudio. Saber más

Resumen

En resumen, esperamos que dicha nueva y pequeña guía rápida sobre la herramienta de software «Pulsemixer» para gestionar el volumen vía terminal y solucionar problemas de audio (sonido) sobre Distro con PulseAudio, les sea de gran efectividad. Sobre todo, en aquellas ocasiones en que no hayan logrado solucionar los mismos, pero forma gráfica o visual. Y dado que, siempre existen diversas apps para una misma actividad o problema, los invitamos a comentarnos sus posibles herramientas de software similares para lograr este mismo objetivo. Para así, así seguir favoreciendo la efectividad y eficiencia de nuestras apreciadas Distros GNU/Linux.

