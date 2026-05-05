qBittorrent 5.2.0 mejora su interfaz web y añade cálculo asíncrono

El popular cliente de intercambio de archivos P2P ha dado a conocer el lanzamiento oficial de «qBittorrent 5.2.0», una nueva versión que no solo se centra en la estabilidad , sino que introduce mejoras en la capacidad de personalización visual. Los desarrolladores han escuchado a la comunidad, implementando desde controles mejorados para el rendimiento hasta la posibilidad de adaptar la paleta de colores y el estilo de la interfaz de manera uniforme en todas las plataformas soportadas. Más allá de la estética, esta actualización interviene directamente en los motores de búsqueda, la gestión de fuentes RSS y la administración remota a través de una interfaz web fuertemente modernizada.

Con la eliminación de dependencias obsoletas, como el soporte para la compilación con Qt 6.5, el proyecto asegura un código más limpio y preparado para el futuro. Todo esto convierte a esta iteración en una herramienta mucho más robusta, eficiente y adaptada a los exigentes flujos de trabajo de los usuarios avanzados.

Principales novedades de qBittorrent 5.2.0

La experiencia de usuario recibe mejoras al incorporar un sistema de tematización que permite personalizar los colores de los paneles de progreso y el mapa de bloques de descarga. Para facilitar la lectura rápida, se ha añadido una opción que vincula el color de la barra de progreso directamente con el estado actual del torrent, aunque los usuarios más conservadores disponen de un interruptor para desactivar por completo esta indicación.

La barra de herramientas también experimenta mejoras: los botones para añadir archivos y enlaces han intercambiado posiciones, y se ha introducido un nuevo icono con forma de paleta para acceder instantáneamente a la interfaz de creación de torrents. Adicionalmente, la barra de estado ahora muestra información crítica en tiempo real, indicando el espacio libre disponible en el dispositivo de almacenamiento. En cuanto a la gestión de datos y metadatos, el programa ahora permite copiar las rutas del contenido de los torrents seleccionados y transferir sus comentarios directamente a aplicaciones externas.

Rendimiento asíncrono y control de categorías

Bajo el capó, el motor de descargas ha optimizado sus procesos computacionales más pesados, destacando que el cálculo de los bloques de los archivos torrent ahora se ejecuta en modo asíncrono para evitar bloqueos en la interfaz. El sistema de reanudación también ha sido mejorado mediante la optimización de la cola de carga, reduciendo drásticamente el tiempo necesario para reactivar descargas pausadas al evitar la copia redundante de datos.

A nivel de organización de ficheros, las restricciones previas en las subcategorías han sido eliminadas, permitiendo su uso incondicional y habilitando la configuración de límites de subida de forma individual para cada una de ellas. Como medida de seguridad organizativa, si un administrador elimina una categoría, los torrents que albergaba no quedan huérfanos, sino que son trasladados automáticamente a su categoría principal.

Además, se ha incorporado una función de automatización del sistema que permite reiniciar el equipo automáticamente una vez que todas las descargas activas han finalizado.

Evolución de la interfaz web, RSS y búsquedas

La administración remota mediante la interfaz web ha sido reescrita para incluir herramientas de grado profesional, destacando el soporte para crear nuevos torrents directamente desde el navegador y la autenticación segura mediante claves API y credenciales básicas. Esta plataforma de control web reemplaza los antiguos iconos GIF por imágenes vectoriales SVG de alta calidad, permite el desplazamiento horizontal por pestañas y estrena una experiencia de usuario totalmente nueva para la adición de archivos y el filtrado de rastreadores por estado. En el ámbito de la automatización de contenidos, el lector RSS otorga un control absoluto al permitir personalizar el tiempo de actualización de forma independiente para cada fuente seleccionada e implementar filtros mediante el uso de máscaras o cadenas simples.

Por su parte, el motor de búsqueda integrado recibio mejoras de conexión y precisión al añadir soporte nativo para proxies SOCKS4 y SOCKS4a, junto con opciones de filtrado de resultados de búsqueda mucho más avanzadas.

Ajustes específicos por sistema operativo y limpieza de código

Los usuarios de Windows se benefician de una herramienta de creación de torrents que ahora comprende y permite el uso de enlaces simbólicos, mientras que los usarios de Linux, se ha decidido eliminar la antigua opción que limitaba el consumo de memoria RAM, confiando esta gestión puramente a los mecanismos modernos del núcleo del sistema operativo.

Mientras tanto, la versión de macOS recibe una lluvia de correcciones que solucionan bloqueos críticos al eliminar archivos o al cerrar la aplicación debido a interbloqueos de accesibilidad, junto con nuevos menús en la barra de estado para visualizar métricas de velocidad de subida y bajada.

Finalmente, si estas interesado en poder conocer mas al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Cómo instalar qBittorrent en Ubuntu y derivados?

Para quienes deseen instalar la nueva versión de qBittorrent, pueden seguir las instrucciones que detallamos a continuación.

En las distribuciones basadas en Ubuntu (como Linux Mint, Kubuntu, Zorin OS, Elementary, entre otras), la aplicación se encuentra disponible en los repositorios oficiales. Sin embargo, también existe un repositorio que ofrece actualizaciones más rápidas.

Para agregar este repositorio y obtener las versiones más recientes, abre una terminal (puedes hacerlo usando la combinación de teclas Ctrl + Alt + T) y ejecuta los siguientes comandos:

sudo add-apt-repository ppa:qbittorrent-team/qbittorrent-stable -y

Después proseguimos a instalar la aplicación:

sudo apt-get install qbittorrent

Desinstalar qBittorrent

Para eliminar qBittorrent simplemente tenemos que ejecutar los siguientes comandos:

sudo add-apt-repository --remove ppa:qbittorrent-team/qbittorrent-stable

sudo apt remove --autoremove qbittorrent