Quake I: Un clásico juego FPS disponible para jugar sobre Linux

Para este presente mes de abril, continuaremos con una publicación más de nuestra serie de publicaciones relacionadas con los divertidos «Juegos FPS para Linux», tanto de la vieja escuela o antaño como de hoy en día. Y en esta abordaremos una útil y eficiente aplicación gamer llamada QuakeSpasm con la cual, podremos jugar fácilmente al antiguo y famoso juego retro de Quake I. Sí, la primera versión del Juego FPS Quake o simplemente Quake 1.

Y tal como mencionamos en una publicación anterior, pero sobre NQuake/EzQuake, vale destacar que esté primer juego de la Saga Quake, propiedad de la compañía Id Software, fue lanzado en el año 1996 para ordenadores. Y que su éxito fue tan brutal, que se puede afirmar que el mismo redefinió el género de los juegos FPS en su época, gracias a su potente motor Quake Engine. Así que sin más que decir, hoy te enseñaremos a instalar, jugar y disfrutar rápida y fácilmente del clásico juego FPS para Linux «Quake I» haciendo uso de QuakeSpasm.

NQuake: Juego FPS de Linux para jugar Quake1 con QuakeWorld

Pero, antes de iniciar esta publicación sobre cómo jugar al clásico juego FPS «Quake I» para Linux con QuakeSpasm, les recomendamos explorar una anterior publicación relacionada de esta serie, al finalizar de leer esta:

Artículo relacionado: NQuake: Juego FPS de Linux para jugar Quake1 con QuakeWorld

Quake I: Juega este clásico juego FPS para Linux usando QuakeSpasm

¿Qué es QuakeSpasm?

QuakeSpasm es un programa multiplataforma (Linux, Windows y macOS) cuyo sitio web oficial describe brevemente de la siguiente forma:

QuakeSpasm es un moderno motor Quake multiplataforma basado en FitzQuake. El cual, incluye soporte para CPU de 64 bits y reproducción de música personalizada, un nuevo controlador de sonido, algunas sutilezas gráficas y numerosas correcciones de errores y otras mejoras. Además, utiliza los marcos SDL-1.2 o SDL2, dejando su elección en manos del usuario. Sin embargo, SDL2 tiene mejores características, posee una entrada de mouse más fluida y un mejor soporte para sistemas operativos más nuevos, aunque no soporte para CD-ROM.

Y para mayor información sobre el mismo se pueden explorar sus sitios Repositorios en SourceForge y GitHub.

¿Cómo instalar y usar el juego FPS para Linux Quake I con QuakeSpasm?

Para instalar, jugar y disfrutar de Quake I a través de QuakeSpasm la vía oficial más rápida y confiable es haciendo uso de los repositorios oficiales de nuestra distribución GNU/Linux.

Por ejemplo, y en caso de que se posea una Distro GNU/Linux base Debian/Ubuntu, lo idóneo es seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Abrir una terminal (consola) y ejecutar la siguiente orden de comando:

«sudo apt install quake game-data-packager»

Paso 2: Configurar el juego Quake I con sus archivos de datos con la siguiente orden de comando:

«game-data-packager -i quake ./Descargas/»

Nota: Se puede elegir cualquier carpeta de destino, que contenga o no, los archivo necesarios «(quake106.zip)». En caso contrario, el programa procederá a descargarlo, y generar un archivo instalador «(.deb)».

Paso 3: Jugar Quake 1 en forma básica con la siguiente orden de comando:



«quake»

También, se podría jugar buscando el mismo en el menú de aplicaciones bajo el nombre «Quake». Para este caso, vale destacar que, el acceso creado llamado «Quake 1: Abyss of Pandemonium – Final Mission» no se ejecutará por falta de los archivos necesarios. Mientras que, al ejecutar «Quake» el juego mostrará mensajes de estar jugando una versión no registrada y demo.

Paso 4: Jugar Quake 1 en forma ampliada

Para jugar tanto «Quake I» como «Quake 1: Abyss of Pandemonium – Final Mission» de forma completa, solo debemos descargar el siguiente archivo «Quake_1.rar» y descomprimirlo. Para luego, buscar, renombrar, copiar y pegar/reemplazar los archivos llamados «PAK.0.PAK» y «PAK1.PAK» por «pak0.pak» y «pak1.pak» en la ruta «/usr/share/games/quake/id1/» .

Una vez hecho esto, ya abrirán los accesos «Quake 1» y «Quake 1: Abyss of Pandemonium – Final Mission» sin problemas, sin mensajes de versión no registrada y demo, y por último, con un nivel de dificultad mayor.

Pantallazos del proceso

Y por último, otra posible vía o alternativa a implementar para jugar Quake I con QuakeSpasm, es el hacer uso de la tecnología Flatpak, es decir, mediante QuakeSpasm en FlatHub. O en su defecto, mediante cualquiera de los otros motores de Quake I existentes.

“Quake I es un innovador shooter en primera persona de fantasía oscura que inspiró los shooters de estilo retro de hoy en día. En Quake, eres un Ranger, un guerrero armado con un potente arsenal. Y debes enfréntate a caballeros corrompidos, ogros deformes y un ejército de criaturas perversas a lo largo de cuatro dimensiones oscuras que abarcan bases militares infestadas, castillos medievales, mazmorras repletas de lava y catedrales góticas. En estos lugares deberás encontrar cuatro runas mágicas. Solo cuando hayas conseguido las cuatro tendrás el poder para derrotar al mal ancestral que amenaza a toda la humanidad.” QUAKE I en Steam

Top de lanzadores de juegos FPS y juegos FPS libres y gratuitos para Linux

Recuerda que, si deseas explorar más juegos FPS para Linux antes de que te traigamos una nueva publicación más, puedes hacerlo tú mismo mediante nuestro actual Top de:

Lanzadores de juegos FPS para Linux

Juegos FPS para Linux

O mediante los siguientes enlaces de diversos sitios webs relacionados con Tiendas de Juegos en línea:

Artículo relacionado: AQtion (Action Quake): Un divertido juego FPS para Linux

Resumen

En resumen, esperamos que les guste esta nueva publicación gamer sobre cómo jugar al clásico juego FPS «Quake I» para Linux con QuakeSpasm, les permitirá a muchos nostálgicos el poder disfrutar una vez más de dicho memorable videojuego desde sus respectivos ordenadores con GNU/Linux, o Windows y macOS si fuese necesario. Además, y como en cada entrada de esta serie de juegos FPS para Linux, te invitamos a que si conoces algún otro que valga la pena ser explorado y jugado, no los hagas saber vía comentario para incluirlo en nuestro actual listado sobre este tema o ámbito.

Por último, recuerda compartir con otros esta útil y divertida publicación, y visitar el inicio de nuestro «sitio web» en español u otros idiomas (agregando al final de la URL 2 letras, por ejemplo: ar, de, en, fr, ja, pt y ru, entre muchas otras). Además, te invitamos a unirte a nuestro Canal oficial de Telegram para leer y compartir más noticias, guías y tutoriales de nuestra web. Y también, al siguiente Canal alternativo de Telegram para aprender más sobre el Linuxverso en general.