Hace ya varios años desde que dejé Ubuntu y me pasé a Kubuntu. Ahora mismo, mis opciones son Manjaro KDE o el mencionado Kubuntu, y ni me planteo volver a usar Ubuntu con GNOME. Aunque es parte de la filosofía del proyecto, para mí GNOME es demasiado simple, y yo prefiero aplicaciones algo más potentes. Pero, filosofías aparte, lo que no consigo entender es por qué Rhythmbox sigue siendo el reproductor de música por defecto en Ubuntu/GNOME.

Desde ya hace años, la aplicación oficial para reproducir música en GNOME, la principal del proyecto, es una propia de nombre GNOME Music, o sólo Música en español. Es sencilla, sí, pero creo que mejor que Rhythmbox cuando lo que buscamos es tener una biblioteca multimedia bien ordenada y con una estética aceptable. Aún así, Ubuntu, como Debian, deciden permanecer con lo que podríamos considerar como «viejo rockero».

Rhythmbox en Ubuntu y Debian… por tradición

Rhythmbox está por defecto en Ubuntu y Debian, por tradición o básicamente por no tocar algo que funciona. Pero las tradiciones pueden romperse, y si hay algo mejor, cambiar a ello. Por ejemplo, en 26.04, que llegará el próximo mes, habrá nuevas aplicaciones para reproducir vídeos y la que hará de monitor del sistema. La aplicación del terminal también cambió, y hablando de novedades, pronto veremos asteriscos al poner la contraseña al usar sudo. ¿Por qué seguir con Rhythmbox?

Está claro que tendrán sus motivos, pero a mí tendrían que explicármelos. Y es que GNOME tiene muchos programas para reproducir música que dejan a Rhythmbox muy mal parado. Para que os hagáis una idea, buscad «music player» en Flathub. No aparece de los primeros, pero ahí está Lollypop, lo que, para ser honesto, usaría yo si no usara GTK. ¿Que se prefiere algo más cercano a GNOME? En su círculo encontramos Amberol. Para mí tiene una pinta brutal, y es sencilla como le gusta a GNOME. Algo parecido es Resonance, con una interfaz también muy cuidada y que queda perfecta en GNOME, pero esta ya no en el círculo oficial.

Otras opciones, teniendo en cuenta que deben quedar bien en GNOME, incluyen:

Gapless.

Vynil.

Tauon.

Mtoc, aunque esta no es tan GTK como el resto.

Iba a añadir a la lista Vvave, por su diseño minimalista, pero es de KDE y tira más de Qt.

Quizá para 26.10

GNOME tiene muchas aplicaciones que superan a Rhythmbox como reproductor multimedia y biblioteca musical. Me atrevería a decir que son incluso más simples, aplicaciones que hacen justo lo que deben hacer: reproducir música y mostrar la biblioteca. Rhythmbox hace otra cosas, como ser compatible con dispositivos externos, pero no creo que sea algo de lo más usado. Si tuviera que apostar, pondría mi dinero a que pronto cambiarán de reproductor… aunque podría perder.