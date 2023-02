Perdón por decirlo así, pero estoy seguro de que, al leer el titular de este artículo, el listo de turno respondería con un resumen tipo «pueees, pueeees un sistema operativo… no… una distribución». Y sí, bueno, tendría parte de razón, pero hay que matizar y aclarar un poco-bastante las cosas. El nombre de Ubunlog proviene de unir en una palabra Ubuntu y Blog, y en este artículo vamos a explicar qué es Ubuntu.

Para empezar, no sé por dónde empezar. Y es que la palabra «ubuntu» no es algo que se inventara Mark Shuttleworth ni su equipo de marketing; ya existía de antes. Por lo tanto, tengo que decidir si empezar por la palabra original o por lo que la ha hecho famosa, que es el software. Tratándose este de un blog de tecnología, empezaremos por explicar qué eso que todos los usuarios de Linux conocemos en mayor o menor medida.

Qué es Ubuntu: hablando de software

En la comunidad Linux, se debate sobre qué es una distribución y qué es un sistema operativo. Cuando decimos Linux, a no ser que nos refiramos al núcleo, lo que en realidad queremos decir es GNU/Linux, pero para que nadie me critique a mí, y aprovechando la fama de la inteligencia artificial, le he preguntado a una muy popular ¿cuál es la diferencia entre distribución y sistema operativo cuando hablamos de Linux? La respuesta que me ha dado es:

Una distribución de Linux es un sistema operativo basado en Linux con herramientas y software agregados. Un sistema operativo Linux es el núcleo del sistema, que contiene el código básico para que el equipo funcione. Las distribuciones usan el núcleo Linux como base, pero agregan otras herramientas y software para hacer el sistema más fácil de usar. Estas herramientas adicionales incluyen controladores para hardware, interfaces de usuario, editores de texto, programas de reproducción multimedia y más. Las distribuciones también incluyen herramientas para la administración del sistema, como administradores de paquetes.

De lo anterior, entendemos que el protagonista de este artículo es un sistema operativo basado en Linux, pero quizá esto no sea suficiente para entender qué es. El sistema operativo es la base de una distribución, y, por lo tanto, son Ubuntu tanto la edición principal con escritorio GNOME como Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Studio, Ubuntu Budgie, Ubuntu Unity y Ubuntu Kylin, que son los sabores oficiales.

También son Ubuntu otras distribuciones, como Linux Mint o elementary OS. Es decir, el sistema operativo es Ubuntu, y la distribución se completa con el software que usa cada una de ellas. En los sabores oficiales, Ubuntu + GNOME, Plasma/Frameworks/KDE Gear, LXQt, Xfce, Budgie, MATE, Plasma+metapaquete para creadores de contenido, Ukui, Unity o lo que incluya la distro.

Aclarando las cosas

Cojamos como ejemplo Ubuntu Desktop (GNOME, la principal). Es una distribución Linux desarrollada por Canonical en 2004, una de las más populares en parte por su facilidad de uso. Ubuntu Server es la opción preferida para gestionar servidores.

¿Y qué es una distribución? Un sistema operativo con añadidos que facilitan su uso desarrollado desde el kernel Linux, creado por Linus Torvalds, quien lo empezó como un proyecto de final de carrera en el que la intención era lanzar un sistema operativo que se pudiera ejecutar en cualquier ordenador. Linux es tipo UNIX, y su nombre es sencillamente Linus terminado con X (de UNIX). Las distribuciones Linux suelen ser de código abierto.

Y si ni aún así se entiende, pensemos lo siguiente: el sistema operativo es lo que se crea por encima del kernel y está por debajo de lo gráfico. El sistema operativo «pelado», a lo que en inglés se refieren como «barebone», se ejecutaría en el terminal, en uno real, no en las herramientas gráficas que usamos que en realidad son un «emulador de terminal». Creo que explicado así se entiende mejor porqué Kubuntu o Linux Mint son Ubuntu: son Ubuntu por dentro o lo que no se ve y otra cosa por fuera o lo que se ve.

Ubuntu como distribución

Ubuntu como distribución es Ubuntu Desktop y usa entorno gráfico y software de GNOME por defecto. Se suele omitir el «desktop» porque es la versión principal. En cuanto al software que usa, tenemos algunas cosas como:

GNOME: el entorno gráfico y las aplicaciones. Usa una versión personalizada de GNOME, con el panel a la izquierda llegando de parte a parte (así en 2023) y otros retoques. No es el GNOME más puro que hay.

Algunas apps de GNOME, como el editor de textos o el calendario.

Ubuntu Software: la tienda de software desde donde, en teoría, se debería instalar todo. Es un fork de GNOME software, en parte diseñado para priorizar los paquetes Snap de Canonical.

LibreOffice como suite de ofimática, aunque no se incluye si se hace la instalación «minima».

Firefox como navegador por defecto y Thunderbird como cliente de correo por defecto.

Rhytmbox como app de música.

Wayland por defecto, cuando la tarjeta gráfica es compatible.

Sabores oficiales

Además de la versión principal, tenemos:

Kubuntu . Es la versión oficial con el escritorio (Plasma) y software de KDE. Es una opción diseñada para ser fácil de usar, personalizable y fluida. Parte de su facilidad de uso se la debe a que tiene similitudes con el Windows que todos conocemos desde la versión de 1995, con un panel de inicio del mismo tipo.

. Es la versión oficial con el escritorio (Plasma) y software de KDE. Es una opción diseñada para ser fácil de usar, personalizable y fluida. Parte de su facilidad de uso se la debe a que tiene similitudes con el Windows que todos conocemos desde la versión de 1995, con un panel de inicio del mismo tipo. Xubuntu . Se trata de un sabor que en sus inicios se diseñó pensando en los ordenadores de recursos limitados. Usa el escritorio XFCE, muy personalizable y, en teoría, más ligero que GNOME y Plasma.

. Se trata de un sabor que en sus inicios se diseñó pensando en los ordenadores de recursos limitados. Usa el escritorio XFCE, muy personalizable y, en teoría, más ligero que GNOME y Plasma. Lubuntu . Es otro sabor que está dedicado a equipos con pocos recursos. La diferencia con Xubuntu está en su escritorio: Lubuntu usa LXQt, con un panel tipo Windows y más ligero que Xfce, pero menos personalizable.

. Es otro sabor que está dedicado a equipos con pocos recursos. La diferencia con Xubuntu está en su escritorio: Lubuntu usa LXQt, con un panel tipo Windows y más ligero que Xfce, pero menos personalizable. Ubuntu MATE . El actual Ubuntu MATE es el viejo Ubuntu. Es decir, lo creó Martin Wimpress para los usuarios descontentos con Unity cuando Canonical cambió el escritorio en 2010. Viendo que atraía a usuarios, se convirtió en sabor oficial, y une lo mejor del Ubuntu clásico con las nuevas tecnologías.

. El actual Ubuntu MATE es el viejo Ubuntu. Es decir, lo creó Martin Wimpress para los usuarios descontentos con Unity cuando Canonical cambió el escritorio en 2010. Viendo que atraía a usuarios, se convirtió en sabor oficial, y une lo mejor del Ubuntu clásico con las nuevas tecnologías. Ubuntu Studio . Es la versión de Ubuntu diseñada para creadores de contenido. Dependiendo del año en el que lo pillemos, ha usado Xfce o Plasma, pero lo que siempre incluye son metapaquetes de software multimedia como GIMP, Blender, InkScape, Krita o Ardour.

. Es la versión de Ubuntu diseñada para creadores de contenido. Dependiendo del año en el que lo pillemos, ha usado Xfce o Plasma, pero lo que siempre incluye son metapaquetes de software multimedia como GIMP, Blender, InkScape, Krita o Ardour. Ubuntu Budgie . Es un sabor que básicamente es como un GNOME al que le gusta el maquillaje. Mucho de las entrañas de Ubuntu Budgie son compartidas con las del sabor principal, pero tiene su propio tema y un diseño más estilizado.

. Es un sabor que básicamente es como un GNOME al que le gusta el maquillaje. Mucho de las entrañas de Ubuntu Budgie son compartidas con las del sabor principal, pero tiene su propio tema y un diseño más estilizado. Ubuntu Unity . Cuando Canonical se pasó a Unity, se mantuvo años en él hasta que decidió abandonarlo, momento en el que volvieron a GNOME. Años más tarde, un joven desarrollador se empeñó en resucitarlo, hizo un buen trabajo y volvió como sabor oficial. Unity se parece al GNOME más moderno, pero usa el Dash en vez del dock y algunos otros retoques.

. Cuando Canonical se pasó a Unity, se mantuvo años en él hasta que decidió abandonarlo, momento en el que volvieron a GNOME. Años más tarde, un joven desarrollador se empeñó en resucitarlo, hizo un buen trabajo y volvió como sabor oficial. Unity se parece al GNOME más moderno, pero usa el Dash en vez del dock y algunos otros retoques. Ubuntu Kylin. Es un sabor que está destinado sobre todo al público chino, y usa entorno gráfico Ukui.

Logo y animales

El logotipo de Ubuntu es el famoso círculo de amigos. Visto desde arriba, sólo se ven tres bolas y un círculo incompleto, pero esas bolas son en realidad cabezas y el círculo serían los brazos de tres amigos.

En cuanto a los animales, todas las versiones de Ubuntu desde la primera de 2004 han usado un nombre de un animal africano o que se encuentra en el continente.

La filosofía

Puede que esta parte sea la que menos interese a los usuarios de Linux, pero es la raíz de todo. Ubuntu es una filosofía, una regla ética mundial que nació en Sudáfrica, el país de origen de Mark Shuttleworth. Esa ética está enfocada en la lealtad de las personas y nuestras relaciones. La palabra proviene del zulú y xhosa, y es un concepto básico africano tradicional.

El significado puede variar, y dependiendo del contexto y quien la use, puede referirse a:

Humanidad hacia otras personas. De hecho, ha habido y hay temas de escritorio que se llaman «Humanity», y lo hacen porque es uno de los significados de la palabra.

Si todos ganan, tú ganas. Este significado podría verse como el «karma» en otras filosofías o religiones.

Éramos porque nosotros somos.

Una persona que se hace humana en razón de las otras personas.

Yo soy lo que soy en función de lo que todas las personas somos.

La creencia es un enlace universal de compartir que conecta con toda la humanidad (compartir, conectar… el círculo de amigos o CoF).

Humildad.

Empatía.

Yo soy porque nosotros somos, y dado que somos, entonces soy.

Nosotros somos, por tanto soy, y dado que soy, entonces somos.

El bien común es el bien propio (desde mi punto de vista, otra manera de ver el karma).

Desmond Tutu lo definió de esta otra manera:

Una persona con ubuntu es abierta y está disponible para las demás, respalda a las demás, no se siente amenazada cuando otras son capaces y son buenas en algo, porque está segura de sí misma ya que sabe que pertenece a una gran totalidad, que se decrece cuando otras personas son humilladas o menospreciadas, cuando otras son torturadas u oprimidas.

Se elija la definición que se elija, o vistas en conjuntos, Ubuntu es humanidad, es compartir, es el bien común. Es una filosofía, un pensamiento y/o un sentimiento, y a Shuttleworth y compañía les pareció buena idea usar esa palabra para darle nombre al sistema que iban a lanzar.