¿Qué es UbuntuDDE y por qué deberías probarlo?

Si me preguntaran qué Ubuntu es el más bonito, ahora mismo diría que lo es Ubuntu Budgie. Es como un GNOME con mejoras estéticas, y aunque prefiero a Kubuntu por el software de KDE, me gusta más la imagen por defecto de Budgie e incluso la de GNOME. Todo esto podría cambiar si UbuntuDDE se convirtiera en sabor oficial, ya que usa software en el que el diseño es parte importante.

En los últimos meses, la familia Ubuntu ha crecido. Lo ha hecho porque se han unido a ella tres de los cinco proyectos que lo estaban intentando, pero aún quedan dos: Ubuntu Sway y UbuntuDDE. Pero, ¿qué es UbuntuDDE? Ahora mismo lo encontramos con el nombre completo de UbuntuDDE Remix, y el apellido tiene su propio significado. Es lo que usan estos proyectos cuando quieren decirnos que tratan de convertirse en sabor oficial de Ubuntu.

UbuntuDDE: Ubuntu con Deepin Desktop

Sin tener en cuenta ese apellido que nos habla un poco de sus planes, el nombre UbuntuDDE lo forman la base, Ubuntu, y el escritorio o entorno gráfico, Deepin Desktop Environment. Por lo tanto, UbuntuDDE es Ubuntu con Deepin, del mismo modo que Kubuntu es Ubuntu con KDE, Xubuntu con Xfce, Lubuntu con LXQt y así con el resto de sabores, sin contar con algunos que repiten como Ubuntu Studio con KDE.

La base es la misma que la que usa Ubuntu GNOME y toda la familia, pero cambia el entorno gráfico y sus aplicaciones. Comparado con GNOME, es probable que el nombre de las aplicaciones sean las mismas, pero no tienen nada que ver las unas con las otras. Por ejemplo, GNOME usa Música (Music) como aplicación para reproducir y almacenar nuestra biblioteca musical, y la aplicación equivalente de Deepin comparte el nombre. Pero lo cierto es que los nombres completos deberían ser GNOME Music (o música) y Deepin Music.

Deepin tiene muchas aplicaciones propias, todas con «Deepin» delante y pudiéndonos referirnos a ellas en español, como:

Boot Maker.

File Manager.

System Monitor.

Package Installer.

Font Manager.

Store.

Screen Recorder.

Voice Recorder.

Screenshot.

Terminal.

Image Viewer.

Movie.

Music.

Calendar.

Calculator.

Driver Manager.

Editor.

En cuanto a las funciones, en general usan una filosofía más «GNOME» que «KDE», es decir, son aplicaciones que priorizan la sencillez por encima de las características. La principal diferencia con las de GNOME es el diseño, que el de Deepin está más refinado y recuerda al macOS de Apple.

Por qué deberías probarlo

La primera respuesta que me viene a la cabeza es «por que estás haciendo distro hopping». Es decir, yo no recomiendo a nadie cambiar si se está cómodo y seguro en algo, pero sí llego a recomendar pruebas de cosas interesantes. Si alguien está buscando un sistema operativo basado en Linux que le llegue a gustar es porque aún no ha dado con él, y este sabor puede ser eso que anhela.

Muchos de nuestros lectores usan Ubuntu, y otra respuesta a la pregunta es que es el Ubuntu más bonito que existe ahora. No es sabor oficial, pero la base es la misma. Si lo que se está buscando es algo que sea 100% compatible con todo lo relacionado a Ubuntu y que además sea muy bonito, UbuntuDDE merece la pena. Apple es famosa por sus diseños, y aunque Deepin no publique a bombo y platillo que se basan en ellos, parece claro que lo hacen. Esta variante sería lo que obtendríamos al mezclar Ubuntu con macOS.

El día en el que se conviertan en sabor oficial, si llega, diré que es un Ubuntu con todo, en el sentido de que usa su base y tiene a Canonical actuando como paraguas. Cuando la compañía que dirige Mark Shuttleworth acepta un nuevo sabor, antes se ha asegurado de que el equipo que lo desarrolla es capaz de hacer las cosas bien y de mantenerlo, lo que es una garantía de que funciona y lo hará durante mucho tiempo.

Si te has decidido a probarlo, aunque sea tomando precauciones y no como sistema principal, se puede descargar desde este enlace. Recomiendo no hacerlo en GNOME Boxes.