Que no te pase lo de Fabiola. Cómo hacer copias de seguridad

Estos días en Argentina estamos viviendo un combo de telenovela, policial y thriller político que demuestra la importancia de saber cómo hacer copias de seguridad.

La Fabiola del título es Fabiola Yáñez, hasta diciembre pasado la primera dama de Argentina. La señora Yáñez acusó al ahora ex presidente Fernández de violencia de género e infidelidades varias. Pero, al momento de presentar las pruebas dijo que perdió el celular en una mudanza y que solo dispone de capturas de pantalla.

No es este el lugar para hablar sobre el tema. Solo lo traigo a colación porque, en mi experiencia, cosas que uno cree que todo el mundo sabe, no las sabe todo el mundo y entra dentro de lo posible que haya gente que no sepa hacer copias de seguridad de los datos importantes.

Cómo hacer copias de seguridad

Dispositivos móviles

El dispositivo móvil es el principal medio de comunicación. y, los chats de WhatsApp están en la cima de la popularidad. Lamentablemente no existen herramientas de código abierto que nos permitan gestionar sus copias de seguridad. De hecho, solo es posible hacerlas desde el móvil y usando el servicio de almacenamiento de Google o Apple

Cómo hacer copias de seguridad de WhatsApp en Android

Abrir la aplicación de WhatsApp. Toca el icono de los 3 puntos ubicados arriba a la derecha. Selecciona Ajustes y luego Chats. Toca en Copias de seguridad. Selecciona la opción Guardar en Google Drive y selecciona la frecuencia en que se haga la copia. Elige que cuenta de mail vas a usar para el almacenamiento.

Configurá la cuenta de Gmail que vas a usar para hacer la copia. Determina si se puede hacer la copia solo cuando el teléfono está conectado al WiFi o también usando datos móviles También puedes elegir si se incluirán los videos en la copia de seguridad.

Cómo hacer copias de seguridad de WhatsApp en iOS

Inicia sesión en iCloud. Ingresa a Configuración. Toca en Chats. Selecciona Copia de seguridad. Selecciona la frecuencia de las copias. Elige si guardar también los videos.

Para recuperar el historial de chats en un teléfono nuevo, solo tienes que iniciar sesión con el mismo usuario.

Cómo hacer copias de seguridad de Telegram

Telegram es mucho mejor como red social que WhatsApp, pero como suele suceder la gente prefiere a esta última. Sin embargo tiene su cantidad de usuarios fanáticos.

En Telegram, la copia de seguridad se hace desde la aplicación de escritorio. La versión Linux se puede descargar desde aquí tanto en formato Flatpak como Snap. Para otras plataformas puedes buscar aquí.

Para hacer las copias de seguridad seguimos los siguientes pasos:

Pulsa en el menú de las 3 líneas horizontales. Pulsa en Avanzados. Allí selecciona Exportar datos de Telegram. Determina que datos exportar y HTML legible por humanos.

Aplicaciones para copias de seguridad

Volvemos al código abierto con un par de aplicaciones que pueden descargarse desde la tienda alternativa para Android F-Droid. Ya sea instalando la aplicación de la tienda al teléfono o descargando los binarios desde la web e instalándolos en forma manual.

Backup (PFA)

Privacy Friendly Backup permite crear y administrar copias de seguridad. Esto incluye la importación de copias de seguridad a la aplicación y la exportación de copias de seguridad a formas de almacenamiento externas. Es compatible con otras aplicaciones con características de privacidad.

El cifrado se realiza mediante servicios de terceros.

SMS Gate

No sé cuanta gente sigue usando los mensajes de texto como no sea para recibir los códigos de acceso. Pero, esta aplicación se encarga de respaldarlos. Puede hacerlo tanto en un servidor IMAP como en una carpeta local.

La aplicación SMS Gate realiza una copia de seguridad de todos los SMS que están guardados en la carpeta Android / INCOMING enviándolos a la carpeta IMAP / INBOX de Gmail o a cualquier otro proveedor. Incluso se puede responder a los mensajes como si fueran correos electrónicos estándar.

Estas son solo algunas de las herramientas de las que disponemo y cada uno elige la que más le acomode. Pero, lo que no es opcional es la realización de una copia de seguridad.