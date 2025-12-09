Reflexión – Netiqueta: ¿Cómo hacer contenido para el Linuxverso?

Para nadie es un secreto que, nada en esta vida, es perfecto, y el ámbito del Linuxverso no es la excepción. Por lo que, a medida que el uso de Distros, Aplicaciones, Sistemas y Plataformas libres y abiertas crece, también la poca hierba mala que hay en él empieza a notarse más cada día. ¿A qué me refiero con esto? Pues, que he notado desde hace un par de años, que en mi entorno de influencia, la creación de contenido sobre el Linuxverso en idioma español está tomando una tendencia negativa, pequeña pero creciente. Y por esa razón, hoy he decidido publicar esta interesante y pequeña reflexión sobre «la Netiqueta a tener en cuenta cuando se trata de hacer contenido ético, responsable y profesional para el Linuxverso».

Ciertamente, no es la primera vez que escribo artículos de reflexión linuxera, en vez de, artículos técnicos e informativos. Pero, debemos tener en cuenta que, no todo en el Linuxverso es líneas de código, empaquetamiento de programas y compilación de Kerneles. También somos seres humanos que interactuamos en grupos y comunidades, y forjamos lazos de amistad y amor, y lamentablemente también, lazos de enemistad y odio. Por lo que, espero que estas pequeñas reflexiones siempre aporten un granito de arena en pro de lo positivo y hermoso que ofrece el Linuxverso. Por lo que, si eres de los usuarios de Linux que está harto de las pequeñas eternas batallas del Linuxverso, tal vez esta reflexión sea de tu interés.

Batallas del Linuxverso: Usuarios del Hogar vs Profesionales TI

La cruda y dura verdad es que, en el Linuxverso la mayor fuente de batallas, peleas, conflictos o problemáticas son los mismos usuarios de Linuxverso. Más específicamente, las que surgen de las distintas necesidades o enfoques y diferencias ideológicas y tecno-filosóficas entre los usuarios del Hogar y los usuarios de las Oficinas, en especial aquellos que somos profesionales TI.

Reflexión – Netiqueta / Códigos de conducta: ¿Cómo hacer contenido para el Linuxverso?

En el Linuxverso no todo es código: La Arquitectura Socio-Técnica de la Comunicación en Linuxverso

Nosotros, los medios y creadores de contenido digital sobre el Linuxverso

Desde sus orígenes, el Linuxverso (Software Libre, Código Abierto y GNU/Linux) ha trascendido la mera producción de código fuente; desde su creación se ha constituido como una compleja red socio-técnica sostenida por la interacción humana, la confianza comunitaria y la colaboración distribuida. Mientras que, nosotros, los Creadores de contenido digital, sobre todo, en estos últimos años (a través de blogs técnicos, canales de video o pódcast especializados) hemos emergido como un nodo crítico en esta red o ámbito TI.

Nosotros, no actuamos simplemente como observadores externos, sino que también funcionamos como puentes vitales entre muchos desarrolladores de Distros, Aplicaciones, Sistemas y Plataformas libres y abiertas; que operan desde las profundidades de los Laboratorios informáticos, los Repositorios y las Listas de correo; y el usuario final, que busca soluciones tecnológicas éticas y funcionales, libres y abiertas, para satisfacer las necesidades y requerimientos propios o de un tercero (grupo, comunidad u organización pública y privada).

Mal uso de los medios de creación de contenido digital

Sin embargo, es un hecho notable que, la democratización y la libertad de las plataformas de publicación también ha traído consigo una serie de desafíos estructurales que amenazan la integridad de este ecosistema libre y abierto. Muchos se han excedido, se exceden y se excederán en la propagación viral de información técnica inexacta, el uso de tácticas de clickbait que exploten las brechas de curiosidad del público linuxero mediante titulares y contenidos llenos de morbo, miedo, incertidumbre, y por supuesto, lo más común, la normalización de la toxicidad bajo el disfraz de la «meritocracia técnica».

Esa que busca, con un artículo, un audio o un vídeo, el erosionar la reputación de proyectos que dependen fundamentalmente del voluntariado y la buena fe, para lograr mejores puntos de monetización y crecimientos de seguidores. Por lo tanto, pienso que, establecer un marco robusto de «netiqueta», ética profesional y rigor técnico no es una formalidad burocrática, sino una necesidad existencial para la sostenibilidad del Linuxverso.

Conceptos básicos previos a tener en cuenta

Netiqueta

Netiqueta es una palabra derivada del término inglés «net» que significa red y del francés «étiquette», que podríamos entender como buena educación. Así, entendemos por Netiqueta al conjunto de pautas de buen comportamiento o de buenas prácticas para comunicarse en la red. Estas no están escritas en ningún reglamento, se construyen de forma natural y de manera colaborativa entre las personas que utilizamos la red y queremos que este espacio sea agradable para todos. Por tanto, también forma parte de la Netiqueta mostrar y seguir una actitud para promover un espacio agradable y seguro fomentando la buena convivencia en la red. Definición según el INCIBE en su iniciativa IS4K for Kids

Código de Conducta

Un código de conducta es un documento que establece expectativas de comportamiento para los participantes de un proyecto (miembros de una comunidad). Adoptar, y aplicar, un código de conducta, ayuda a crear una atmosfera social positiva para una comunidad. Los códigos de conducta ayudan a proteger no solo a los participantes, sino también a ti mismo (creadores de proyectos y contenidos). Si mantienes un proyecto, sabrás que las actitudes improductivas (o negativas) de otros participantes pueden hacerte sentir sin energía o infeliz acerca de tu trabajo. Un código de conducta te alienta a facilitar un comportamiento saludable y constructivo por parte de la comunidad. Ser proactivo reduce la probabilidad de que tanto tú, como otros, se sientan fatigados con el proyecto, y te ayuda a tomar acción cuando alguien hace algo con lo que no concuerdas. Definición según la web de Open Source Guides

Pacto del Colaborador o Contribuyente

El Pacto del colaborador o contribuyente es el código de conducta de código abierto más adoptado en el mundo. Ayuda a tu comunidad a expresar sus valores fundamentales únicos, a la vez que establece expectativas claras sobre cómo deben tratarse las personas. Adoptar el Pacto del Colaborador demuestra tu compromiso con la creación de un entorno acogedor y seguro para todos. Además, su filosofía y propósito es lograr establecer y mantener una comunidad sana sustentada en valores compartidos. Si bien cada comunidad es diferente, existen principios y normas fundamentales que son esenciales para fomentar una cultura de pertenencia e inclusión. Por ello, desde su creación en 2014, el mismo, siempre ha promovido la convicción de que todos nos beneficiamos cuando nuestros valores implícitos se hacen explícitos. ¿Qué es el Pacto del Contibuyente (Contributor Covenant)?

Para nadie ducho en este ámbito libre y abierto es un secreto que, existen continuas y largas batallas entre Usuarios, Desarrolladores, Comunidades, Grupos y Proyectos. Y por ello, hoy repasaremos brevemente algunas de estas «típicas batallas del Linuxverso» que al día de hoy aún se mantienen en la mente de muchos.

Netiqueta: 5 Tips de Conducta para hacer buen contenido para el Linuxverso (Reflexión)

Entrando de lleno en lo que nos ha traído hasta aquí, espero que los siguientes tips o consejos sirvan como ejemplos idóneos de mejores prácticas, códigos de conducta y principios éticos que deben regir la creación de contenido en el ámbito del Linuxverso, sobre todo, para aquellos populares Creadores de contenidos digitales tóxicos en plataformas de video (YouTube, TikTok, Twitch, Odysee, Vimeo, entre muchos otros más), los cuales frecuentemente buscan destruir proyectos (Distros, Aplicaciones, Sistemas, Plataformas, Comunidades, Grupos, Medios y Organizaciones) del Linuxverso con los cuales no simpatizan o rivalizan.

Evitar el plagio o la falta de atribución: Esto no solamente son faltas éticas, sino potenciales violaciones legales. Un creador de contenidos digitales ético, sintetiza, analiza y verifica toda fuente de contenido. También procura solicitar permiso si lo ve conveniente o necesario, y se asegura de que la licencia original permita obras derivadas. Evitar el periodismo de refrito (churnalism): Copiar y pegar notas de lanzamiento o artículos de otros sitios, medios o canales sin añadir valor, con o sin permiso (o mención) de la fuente primaria, no solamente es antitético, sino que atenta contra la originalidad propia y reduce el nivel SEO del medio o canal del creador de contenidos digital. No hacer uso del ciberanzuelo (clickbait) en los títulos o imágenes: Dado que es una estrategia no ética que explota la «brecha de curiosidad» cognitiva y la respuesta emocional del lector para maximizar métricas de interacción a corto plazo, a menudo a expensas de la veracidad y la confianza a largo plazo; el clickbait es una estrategia rechazada mayoritariamente por muchos en casi todo el Linuxverso, y fuera de él tambien. La improvisación total suele ser enemiga de la calidad: Un creador ético debe investigar exhaustivamente cada proyecto y su equipo de trabajo antes de la publicación o grabación de cualquier contenido. Sobre todo, si el contenido lleva contenido negativo, es decir, críticas de elementos técnicos basados en gustos personales e ideológicos, reportes de fallos no validados previamente con otros, y criticas personales hacia terceros. Y más aún deben ser evitadas las cosas negativas si el contenido será publicado en vivo. Ya que, eso afecta más a quien las dice que a quien van dirigidas. Respetar las políticas de Acoso, Ciberacoso y Responsabilidad Algorítmica de los medios utilizados: La mayoría de los medios, como por ejemplo YouTube, poseen políticas estrictas que se alinean con los valores del FLOSS, prohibiendo el contenido que insulte o difame maliciosamente a individuos basándose en atributos protegidos o que incite al acoso coordinado (Brigading). Para un creador de contenido en el nicho de Linux, esto es crucial para evitar el acoso dirigido (Doxing) hacia desarrolladores de proyectos u otros creadores de contenido digital. La ética del vlogger exige no utilizar la plataforma para dirigir turbas digitales contra repositorios, webs, canales, comunidades o individuos. Mostrar nombres de usuario, correos electrónicos o avatares de personas (entre otros elementos personales y privados) en un video para que sean objeto de burla por parte de la audiencia es una violación flagrante de la netiqueta y puede resultar en la terminación del canal. Los creadores deben difuminar información personal irrelevante dentro de los contenidos técnicos.

Ciertamente, hacen falta agregar y mencionar muchas más, pero esto haría esta publicación algo demasiado larga y complicada, por lo que, te invitamos a mencionar los tuyos vía comentarios. Por ejemplo, una que sin duda valdría la pena mencionar y agregar sería evitar las «Guerras de Distros, Entornos de escritorios, Gestores de arranque y servicios, Servidores gráficos y de audio, entre otros», el Tribalismo Tecnológico y la Solidaridad automática.

En el caso del tribalismo tecnologico en torno a las Distribuciones (Distro Wars), esto es una fuente inagotable de contenido de baja calidad que polariza a la comunidad. Atacar virulentamente a una Distribución por sus decisiones de diseño (Por ejemplo: Systemd vs. SysVinit, Snap vs. Flatpak, GNOME vs. Plasma, X11 vs. Wayland) utilizando lenguajes emotivos como «basura», «cáncer» o «spyware» (sin pruebas de malicia) no es crítica técnica, es demagogia. Educar a nuestros usuarios y seguidores a que usen lo que necesiten o requieran, en vez de molestarse por lo que otros usen o requieran, es mejor que reclutarlos para determinadas y malintencionadas cruzadas tecnológicas e ideológicas. Mientras que, en el caso de la solidaridad automatica he podido apreciar como buenos y correctos Creadores de contenido de video suelen apoyar irrestrictamente a otros de sus pares, que sin lugar a dudas, no solo son tóxicos por naturaleza, sino totalmente vulgares y maleducados con aquellos que no se pliegan a sus directrices o intereses.

Los Creadores de contenidos digitales sobre el Linuxverso debemos tener claro que, cuando realizamos revisiones sobre proyectos de Distros, Aplicaciones, Sistemas, Plataformas y Organizaciones (Comunidades/Grupos) lo mejor es siempre hablar desde lo positivo, nunca desde lo negativo. Y la razón principal, sobre todo, es porque al revisar, por ejemplo, Distros y Aplicaciones, muchas veces podemos encontrarnos con problemas o dificultades que solo nos pueden suceder a nosotros mismos por muy diversas razones. A veces, por nuestra configuración de hardware, a veces por nuestra impericia o falta de experticia, y a veces por desconocimiento real de lo examinado. En consecuencia, presenciar fallas o cosas que no nos gusten en algo, durante una simple o única prueba o revisión, y creer que esto es una sacrosanta realidad extrapolable a todos los usuarios y contextos, es actuar desde lo negativo. Y hacerlo público, sin sopesar lo anterior y los posibles daños a la reputación de otros, es actuar desde la maldad o insana ignorancia. Ya que, una simple prueba, revisión o experiencia de uso no es prueba fiable de nada. Profesionalismo y ética es probar algo muchas veces en muchos contextos diferentes de hardware y software, y lograr una revisión por pares (conocer de primera mano experiencias confiables y verificables de otros), antes de publicar cosas malas o negativas de un proyecto del Linuxverso.

Resumen

En resumen, conocer, adoptar y preservar «la Netiqueta a tener en cuenta cuando hacemos contenido ético, responsable y profesional para el Linuxverso» es algo muy importante a tener en cuenta cuando somos Creadores de contenido digital, ya que, lograr un sano crecimiento orgánico de nuestro ámbito, a través del amor, la amistad y la colaboración siempre será mejor que a través del odio, la enemistad y la discordia. Ya que, si bien es cierto que, se puede crear contenido polémico y ganar mucho (seguidores/dinero) con la polémica, la verdad es que, se crece rápido, pero tarde o temprano, son más los costos negativos que las ganancias positivas. Y ya luego, solo queda el mal historial como persona, grupo, equipo, blog, pódcast o canal de YouTube tóxico del Linuxverso.

