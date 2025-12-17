Reflexión: Guerra de Guetos en el Linuxverso. ¡Todos contra todos!

El ecosistema de las Tecnologías Libres y Abiertas, cariñosamente denominado por muchos como el «Linuxverso», se erigió históricamente (décadas atrás) sobre los pilares de la colaboración, la transparencia y la libertad del usuario. Desde el manifiesto fundacional del proyecto GNU y la liberación del núcleo Linux hasta la actual era llena de múltiples alternativas para un mismo objetivo o tarea, la narrativa central ha sido la de una meritocracia global donde la contribución al código fuente es nuestra guía y la comunidad es el motor de la innovación.

Sin embargo, con el pasar del tiempo hasta nuestro tiempo presente, cuando descendemos desde las altas esferas del desarrollo del Kernel y la ingeniería de software (sistemas operativos, aplicaciones, sistemas y plataformas) hacia las trincheras cotidianas de los usuarios finales como Foros de Reddit, Grupos de Telegram, Comunidades de Facebook, Servidores de Discord, y por supuesto, los Medios informativos (Blogs, Vlogs y Pódcast) se revela una realidad sociológica mucho más turbulenta. Una en la que nos podemos encontrar fácilmente ante una «Guerra de Guetos» conformada por un estado de conflicto perpetuo caracterizado por una irracionalidad dogmática, una convivencia deteriorada y una hipersensibilidad alarmante ante cualquier desavenencia o desacuerdo entre sus miembros. Y precisamente para estos casos, va esta nueva «reflexión de hoy, llamada La Guerra de los Guetos en el Linuxverso».

Reflexión – Netiqueta: ¿Cómo hacer contenido para el Linuxverso?

Pero, antes de iniciar esta nueva y última reflexión linuxera del año 2025 sobre lo que yo denomino «La Guerra de los Guetos en el Linuxverso», les recomendamos explorar una anterior publicación relacionada con otras de mis reflexiones, al finalizar de leer esta:

Debemos tener en cuenta que, no todo en el Linuxverso es líneas de código, empaquetamiento de programas y compilación de Kerneles. También somos seres humanos que interactuamos en grupos y comunidades, y forjamos lazos de amistad y amor, y lamentablemente también, lazos de enemistad y odio. Por lo que, espero que estas pequeñas reflexiones siempre aporten un granito de arena en pro de lo positivo y hermoso que ofrece el Linuxverso.

Reflexión: Guerra de Guetos en el Linuxverso. ¡Todos contra todos!

Sobre la Guerra de los Guetos en el Linuxverso: Una pequeña reflexión personal sobre este asunto

Como experimentado profesional TI y Docente TI inmerso en este ámbito del Linuxverso, me es imposible ignorar cómo la pasión por la tecnología hoy en día se ha metamorfoseado, en ciertos pequeños sectores (comunidades y grupos) y personajes, en una forma de fanatismo religioso o filosófico, donde además abunda la hipersensibilidad y el mal ego. ç

Por ello, es muy fácil apreciar, que en muchas comunidades ya no abundan los debates técnicos sobre la eficiencia de un sistema de archivos, las ventajas reales y prácticas de la inmutabilidad sobre la no inmutabilidad de un sistema operativo, o por qué ya no es tan necesario tecnológicamente hablando que un sistema operativo consuma menos de 512 MB de RAM al iniciar y por qué ya no hay que seguir luchando por mantener viva la arquitectura de 32 Bits, discusiones que son vitales y saludables.

Pero, sí, abundan minorías ruidosas (de usuarios y creadores de contenido, no profesionales TI) que han transformado la elección de una distribución, un entorno de escritorio o un formato de paquetería en una identidad política inmutable. Una identidad que construyen y refuerzan no mediante la creación o el aporte, sino mediante la oposición virulenta o malintencionada hacia «el otro».

También, existen personajes tóxicos que se autoperciben o autodenominan a otros como «Usuarios de una distribución rival»; Desarrolladores de nuevos y alternativos software (Distro/Respin o aplicaciones) que endiosan su creación a través de su popularidad y creen que su palabra es ley o una verdad absoluta; o Creadores de contenidos que lideran grandes o pequeñas comunidades, y se creen con derecho con base en sus experiencias personales o percepciones subjetivas, a llamar al boicot de proyectos del Linuxverso con el cual ya no simpatizan, por X o Y motivo.

¿Y por qué tiende a suceder esto?

Pues, seguramente, esto encuadra dentro de lo que se conoce en la actualidad global como Neotribalismo. Es decir, que este fenómeno que seguramente muchos observamos en diversos grupos y comunidades del Linuxverso encaja perfectamente con el concepto de «Neotribalismo» propuesto por sociólogos como Michel Maffesoli. Concepto que explica que, en esta era posmoderna, ante la disolución de las grandes narrativas sociales, los individuos buscan pertenencia y reafirmación en micro-grupos unidos por emociones compartidas, rituales específicos y, crucialmente, un enemigo común.

Y la finalidad u objetivo de esto muchas veces está relacionado con el fenómeno o actividad conocido Gatekeeping (o «control de acceso»), que consiste en filtrar y controlar quién tiene acceso a información, recursos, oportunidades o comunidades, a menudo de una forma arbitraria o excluyente, impidiendo que otros participen o disfruten de algo, y por supuesto, que critiquen o señalen de la forma más adecuada u oportuna debilidades o problemas en sus objetos de culto (Distribuciones y Aplicaciones).

En consecuencia, este fenómeno (maligno) que se suele darse en algunos grupos y comunidades del Linuxverso solo busca crear y mantener en las psiques de sus usuarios efectos como:

El Deseo de exclusividad: Mantener algo popular «para uno mismo» para preservar una experiencia única.

La sensación de control y poder: Establecer quién «merece» o «entiende» un tema.

El placer de la autenticidad: Creer que solo un grupo selecto cumple con ciertos estándares de «autenticidad».

Casos de Neotribalismo en el Linuxverso

Tradicionales y populares

Entre los casos de Tribalismos más conocidos en el Linuxverso están algunos como los siguientes:

Usuarios/Comunidades de Distros 100% libres versus Usuarios/Comunidades de Distros con soporte de componentes privativo. Usuarios/Comunidades de Debian versus Usuarios/Comunidades de Ubuntu. Usuarios/Comunidades de Ubuntu versus Usuarios/Comunidades de Fedora y Red Hat. Usuarios/Comunidades de Distribuciones clásicas versus Usuarios/Comunidades de Distribuciones inmutables. Usuarios/Comunidades de SysVinit versus Usuarios/Comunidades de Distros con Systemd. Usuarios/Comunidades de PulseAudio versus Usuarios/Comunidades de PipeWire. Usuarios/Comunidades de Xorg/X11 versus Usuarios/Comunidades de Wayland. Usuarios/Comunidades de GNOME versus Usuarios/Comunidades de KDE Plasma. Usuarios/Comunidades de Entornos de escritorio versus Usuarios/Comunidades de Gestores de ventanas. Usuarios/Comunidades de Filosofía pro Software Libre versus Usuarios/Comunidades de Filosofía pro Código Abierto.

Modernos y actuales

Mientras que casos más modernos y actuales están algunos como:

Usuarios/Comunidades a favor de Distribuciones y Aplicaciones sin Integración de Tecnologías de Inteligencia Artificial contra aquellos que sí las desean integradas. Usuarios/Comunidades a favor de Distribuciones y Aplicaciones que aún ofrecen soporte para arquitecturas de hardware de 32 Bits contra aquellos que ya no lo ven necesario y útil. Usuarios/Comunidades a favor de programas que permitan disfrutar de videojuegos con gestión de derechos digitales (DRM) en Linux contra aquellos que ven esto como antietico. Usuarios/Comunidades a favor de más diversidad de Distros derivadas y Respines Comunitarios contra aquellos usuarios que lo ven como un esfuerzo inútil y hasta negativo. Usuarios/Comunidades a favor de Desarrolladores de Software y Creadores de contenido que no moneticen sus creaciones contra aquellos usuarios que ven esto como algo normal y hasta necesario. Creadores de contenido digital o Medios/Canales del Linuxverso a favor de no utilizar la Inteligencia Artificial para generar contenidos digitales contra aquellos que ven esta nueva tecnología como algo normal, aunque disruptivo; que siendo empleada de forma racional y equilibrada supondría mejores formas innovadoras y más eficientes para la creación de contenidos digitales en el Linuxverso.

Neotribalismo en Linuxverso sobre YouTube

Y últimamente, también he visto un poco de Neotribalismo en casos que giran alrededor de Canales de YouTube o Creadores de contenido digital en video del Linuxverso. Sobre todo, cuando algunos de estos, con o sin razón, llaman a boicotear (no usar, no ver, no participar, no promocionar) determinados proyectos o grupos/comunidades. Lo cual, va totalmente en contra del espíritu libre y abierto del Linuxverso.

Realmente, es muy triste ver como ciertos personales o canales de dicha plataforma de video, viralizan sus negativas experiencias personales y subjetivas, aglutinando rápidamente bajo el paraguas de la solidaridad automática a buena parte de la negatividad acumulada en un sector de la comunidad, en contra de valiosos y honrados proyectos y comunidades del Linuxverso.

Por lo que, en definitiva, y para este último caso mencionado, destaco el hecho de que, nosotros, los creadores de contenido digital (Blogs, Vlogs y Pódcasts) en el Linuxverso, y de cualquier otro ámbito, jugamos un papel crucial en la «Guerra de los Guetos», tanto a favor como en contra.

Y por ello, debemos ser guardianes de la sana convivencia, por lo que fundamentalmente, debemos luchar contra cosas como el uso de Titulares y Contenidos que perjudiquen a otros, por lo menos de forma directa (citando nombres y apellidos, direcciones fisicas y electronicas (urls) de personas, comunidades, desarrollos de software y otros creadores de contenido digital).

Ya que, esto solo alimenta la ansiedad y el tribalismo de la audiencia, aunque favorezca la monetización del contenido a traves de las visitas, clics y reacciones. La monetización de la ira, definitivamente, no debe emplearse para convertir a la comunidad en una turba manipulable, lista para atacar el objetivo de la semana sin un análisis crítico previo.

Resumen

En resumen, espero que está nueva y última pequeña reflexión linuxera de mi parte para este año 2025 sobre lo que yo denomino «La Guerra de los Guetos en el Linuxverso» permita que muchos puedan tomar conciencia sobre su propio accionar en comunidad, independientemente de si son usuarios del hogar, desarrolladores de software o creadores de contenido; de forma tal de que, no fomenten estas batallas inútiles y nocivas para nuestro apreciado Linuxverso. Y por supuesto, que eviten, entre muchas otras cosas, pertenecer a comunidades de redes sociales (como Telegram, Facebook y YouTube, principalmente) donde existan actores o personajes tóxicos inflados de mal ego, que crean que su subjetividad, experiencia personal o popularidad les da licencia libre para instigar a otros a no usar determinados proyectos del Linuxverso, sin importar si es con justos reclamos o mediante mentiras, difamaciones, insultos o calumnias.

Ya que, un precepto máximo dentro del Linuxverso siempre es y será, el fomentar y respetar que otros usen lo que deseen, necesiten y les sea útil, más allá de cualquier percepción filosófica. Y que siempre será mejor tener una buena relevancia o un sano crecimiento orgánico dentro del Linuxverso a través del amor, la amistad y la colaboración, y no a través de la capitalización y monetiación del odio y la discordia.

Por último, recuerda compartir con otros esta útil y divertida publicación, y visitar el inicio de nuestro «sitio web» en español u otros idiomas (agregando al final de la URL 2 letras, por ejemplo: ar, de, en, fr, ja, pt y ru, entre muchas otras). Además, te invitamos a unirte a nuestro Canal oficial de Telegram para leer y compartir más noticias, guías y tutoriales de nuestra web.