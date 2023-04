Refracta: Una interesante Distro diseñada para usuarios del hogar

El acontecer noticioso relacionado con los lanzamientos de Distribuciones Linuxeras para este inicio de mes (abril, 2023) ha estado bastante calmado y silencioso. Tan es así, que por ahora solo hemos conocido del lanzamiento de ExTix Deepin 23.4 Live, el cual ya abordamos hace unos días. Por ello, y aprovechando que no hay ningún otro a la vista, aprovecharemos para dar a conocer una poco conocida llamada «Refracta».

Y, elegir esta no es algo producto del azar, sino que tiene como razón o causa, el hecho de que, la hemos conocido, precisamente al investigar sobre la útil herramienta de creación de nuevas ISO vivas e instalables llamada Refracta Snapshot, que viene instalada ExTiX 23.4, la cual es usada para instalar/crear un propio SO basado en Deepin 23 instalable usando ExTiX 23.4 como SO base.

Refracta: Una Distro hogareña, simple y familiar

Sobre la Distro GNU/Linux Refracta

Explorando, leyendo y analizando su sitio web oficial, podemos extraer un top 10 de puntos importantes sobre dicha Distribución GNU/Linux «Refracta», y estos son los siguientes:

Está basado en Devuan GNU/Linux. Incluye ISO para arquitecturas de 32 y 64 Bits, con XFCE y Nox. No usa Systemd, sino SysVinit como sistema de inicio. Su última versión disponible es la versión 11.1 de fecha 2022-09-14, la cual viene con el Kernel 6.2, LibreOffice 7.5.2, Firefox 111.0.1, Krita 5.1.5, Inkscape 1.2.2, VLC 3.0.18, y muchos otros más. Es un sistema operativo diseñado para usuarios de computadoras en el hogar. Proporciona un diseño simple y familiar que la mayoría de los usuarios encontrarán muy cómodo. Se enfoca en proporcionar aplicaciones y servicios comunes que la mayoría de los usuarios necesitarán en lugar de intentar brindar usos más especializados. Proporciona un escritorio básico con aplicaciones simples y fáciles de usar, soportadas por una excelente base con variadas herramientas y utilidades del sistema. Puede ser ejecutado desde un CD/DVD/USB y probado en vivo, sin necesidad de realizar algún cambio sobre el SO actual. Y, puede instalarse rápidamente en tan solo unos minutos. La instalación predeterminada incluye un conjunto básico y esencial de software para gestionar la Internet, trabajar con archivos gráficos, multimedia y ofimáticos. Incluye el conjunto de herramientas especiales Refracta Tools (refractainstaller, refractasnapshot y refracta2usb) que le permiten a cualquiera personalizar su instalación y crear un Live-CD o Live-USB de su sistema en ejecución. Herramientas que prometen funcionar en la mayoría de los sistemas basados ​​en Debian o Devuan, y hasta Ubuntu, con un poco de esfuerzo. Y que próximamente abordaremos en un artículo por separado.

Para más información sobre Refracta, recomendamos explorar su sitio web en SourceForge y DistroWatch.

Resumen

En resumen, «Refracta» es una interesante propuesta de SO para el uso hogareño, gracias a su diseño simple y familiar, un buen conjunto de aplicaciones ofimáticas y multimedia, y una buena estabilidad y rendimiento al trabajar. Sobre todo, es ideal para aquellos ordenadores viejos y de bajos recursos, que ya no cuentan con mucho poder de cómputo, pero que puede funcionar bien con software moderno. De resto, solo queda descargarlo y probarlo para ver que tal va sobre los mismos.

