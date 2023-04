Refracta Tools: ¿Cómo instalar este paquete de herramientas?

Tal como prometimos en el artículo anterior sobre la Distribución GNU/Linux Refracta, en esta presente publicación ahondaremos de manera técnica sobre su destacado conjunto de herramientas conocido como «Refracta Tools».

Las cuales, como ya bien, hemos explicado antes, tiene como objetivo el permitir y facilitar que cualquier usuario promedio de Distribuciones GNU/Linux pueda personalizar la instalación y creación de un Live-CD o Live-USB a partir de su actual sistema operativo en ejecución. Sin olvidar que, estas herramientas prometen funcionar en la mayoría de los sistemas basados ​​en Debian o Devuan, y hasta Ubuntu, con un poco de esfuerzo. Tal como veremos a continuación.

Descargar

Para iniciar este tutorial, estaremos usando, como de costumbre, el Respin (Snapshot) MilagrOS GNU/Linux, que está basado en MX Linux 21 (Debian 11), y que actualmente tengo personalizado como Ubuntu 23.04 (Lunar Lobster). Y lo primero que debemos hacer es descargar los archivos siguientes desde el sitio web de Refracta Tools en SourceForge:

live-boot_20221008~fsr1_all.deb

live-boot-initramfs-tools_20221008~fsr1_all.deb

live-boot-doc_20221008~fsr1_all.deb

refractainstaller-gui_9.6.4_all.deb

refractainstaller-base_9.6.3_all.deb

refractasnapshot-gui_10.2.12_all.deb

refractasnapshot-base_10.2.12_all.deb

refractainstaller-gui_9.6.0_all.deb

refracta2usb-2.4.3.deb

Instalar

Una vez descargados los archivos en la carpeta descargas, como de costumbre y a gusto de cada quien, solo quedará ejecutar en un Terminal (consola) ya abierta o ubicada dentro de la ruta de la carpeta Descargas, lo siguiente:

Usando el comando apt

sudo apt install ./*.deb

Usando el comando dpkg + apt



sudo dpkg -i *.deb sudo apt install -f

Ejecutar

Ya instaladas las herramientas, y solucionado cualquier error de dependencia en el proceso de instalación, ya podremos ejecutar y probar, a gusto y necesidad de cada quien, las mismas a través del menú de aplicaciones. Tal como se puede ver a continuación en los siguientes pantallazos:

Nota: En mi caso personal, solo tuve que cambiar la orden de comando de ejecución del acceso directo Refracta Live USB Installer para que iniciara correctamente. Y el cambio fue el siguiente:

Orden de ejecución original

xterm -hold -fa mono -fs 11 -e echo "Run refracta2usb from a root terminal. (But not this one.)"

Orden de ejecución modificada

sudo refracta2usb

Resumen

En resumen, este conjunto de herramientas técnicas o de sistema llamado «Refracta Tools» sin duda alguna, y tal y como lo demuestra su uso dentro de la Distribución GNU/Linux Refracta, como por fuera, en la Distribución ExTiX Deepin 23.4, constituye una idónea alternativa para aquellos que desean lograr crear una Distro GNU/Linux o Respin (Snapshot) propio, desde su actual sistema operativo basado en Debian/Ubuntu. De resto, solo queda descargarlo y probarlo para ver que tal le funciona a cada uno para dicho objetivo.

