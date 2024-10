Por decisión de Linus Torvalds restringen la participación rusa en el kernel Linux. la decisión tiene varios motivos. Por un lado, está el haber detectado contribuciones sopechosas, por el otro, la Linux Foundation es una entidad registrada en Estados Unidos y debe obedecer las leyes de ese país.

La noticia se conoció en un parche (Corrección), Greg Kroah-Hartman (mantenedor de la versión estable del núcleo) anunció que al menos 10 desarrolladores rusos han sido apartados de su rol como mantenedores motivado por «varios requisitos de cumplimiento obligatorio».

Por qué restringen la participación rusa en el kernel Linux

Y no es un hecho menor, El kernel de Linux es uno de los proyectos de código abierto más grandes del mundo ya que cuenta con varios miles de desarrolladores de diversos países

Por supuesto que no podía faltar el aporte de Linus Torvalds

Ok, muchos trolls rusos por ahí. Está completamente claro por qué se realizó el cambio, no se va a revertir, y usar múltiples cuentas anónimas aleatorias para intentar que parezca una iniciativa de base por fábricas de trolls rusos no va a cambiar nada. Y para su información, para los espectadores inocentes reales que no son cuentas de granjas de trolls: los «diversos requisitos de cumplimiento» no son solo una cosa de EE. UU. Si aún no han oído hablar de las sanciones rusas, deberían intentar leer las noticias algún día. Y por «noticias», no me refiero al spam patrocinado por el estado ruso. En cuanto a enviarme un parche de reversión, por favor, usen lo que sea que llamen cerebro. Soy finlandés. ¿Pensaron que estaría apoyando la agresión rusa? Aparentemente, no es solo falta de noticias reales, también es falta de conocimiento de la historia.

Linus se refiere obviamente a las sanciones contra Rusia provocadas por la invasión a Ucrania. Su referencia a la historia se debe a que no hay demasiado cariño entre Finlandia y Rusia ya que:

En 1808 Rusia, bajo el reinado del Zar Alejandro I, invadió Finlandia, entonces parte del Reino de Suecia. Suecia cedió Finlandia a Rusia que se convirtió en un gran ducado.

entonces parte del Reino de Suecia. Suecia cedió Finlandia a Rusia que se convirtió en un gran ducado. En 1918 estalló una guerra civil con Rusia apoyando a un bando y Alemania apoyando a otro. Ganó el bando pro alemán que logró la independencia.

con Rusia apoyando a un bando y Alemania apoyando a otro. Ganó el bando pro alemán que logró la independencia. En 1939 la Unión Soviética, bajo Stalin, invadió Finlandia que tuvo que hacer concesiones territoriales. Finlandia se unió a Alemania y reanudó la guerra pero tras la derrota alemana tuvo que cedar más territorio.

La que si aclaró algo fue James Bottomley, otro desarrollador del núcleo Linux:

Si su empresa está en las listas OFAC SDN de EE. UU., sujeta a un programa de sanciones de la OFAC, o es propiedad/está controlada por una empresa en la lista, nuestra capacidad para colaborar con usted estará sujeta a restricciones y no puede estar en el archivo MAINTAINERS.

Como dijimos, la Linux Foundation es una entidad radicada en EE. UU Y, por sugerencia de los abogados, se tomo la decisión de eliminar a los mantenedores rusos hasta que puedan presentar la documentación que demuestre que no trabajan para el gobierno ruso.

La primera reacción que tengo es de repudio. Sin embargo, cuando uno recuerda el caso de XZ Utils donde un desarrollador chino insertó software malicioso, no me parece que la decisión esté tan equivocada.

Por supuesto que no soy tan inocente como para pensar que la NSA u otra agencia de inteligencia no intentan poner backdoors en el software que utilizamos. Pero se supone que están de nuestro lado. Linux es parte fundamental en muchos sistemas críticos y cualquier software malicioso insertado con fines militares puede costarle la vida a millones de personas.

Linus, más allá de su condición de finlandés, es un hacker (En el buen sentido de la palabra) y debe dolerle dejar afuera a valiosos desarrolladoreas que tienen mucho que aportar.

Esperemos que en los próximos meses la política deje de meter la cola y podamos enfocarnos en la tecnología.